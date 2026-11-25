Obejrzyj rozmowę z Gen. broni dr Dariuszem Parylakiem:

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Rzeczpospolita: Od lipca szczeciński korpus odpowiada za mniejszy obszar niż wcześniej. Co się zmieniło?

Od 1 lipca teatr działań, którym bezpośrednio kieruję, obejmuje Litwę i północno-wschodnią Polskę. Ta zmiana była od dawna planowana. Wcześniej Korpus odpowiadał za cztery kraje, także za Łotwę i Estonię. To był pierwszy etap integracji sił w regionie i budowania ich interoperacyjności. Pracowali na to moi poprzednicy przez mniej więcej dekadę. Kiedy osiągnęliśmy odpowiedni poziom integracji, część zadań w ramach racjonalizacji przejęli koledzy z Korpusu Niemiecko-Holenderskiego. Zawężenie obszaru odpowiedzialności w praktyce zwiększyło nasze zdolności. Dziś mocno zakorzeniamy się na terenie Polski i naszego sąsiada, Litwy.

Panie Generale, czytelnicy wiedzą, czym jest brygada czy dywizja, ale korpus to dla wielu zagadka. Czym jest korpus NATO i jakie jednostki mu podlegają?

Korpus to najwyższy szczebel taktyczny w NATO, nadrzędny wobec dywizji, i największa struktura w wojskach lądowych. Jego dowódca jest często również dowódcą na wyznaczonym teatrze działań, tak jak w przypadku Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Polska ma już takie doświadczenia: w latach 90. i na początku XXI wieku mieliśmy nawet dwa korpusy. Później, wraz z restrukturyzacją sił zbrojnych, nasze zdolności malały i ten szczebel przestał być potrzebny. W ostatnich latach środowisko bezpieczeństwa diametralnie się zmieniło, a zagrożeń przybywa. Uznano więc, że dla danego teatru, w tym przypadku wschodniej flanki NATO, najwłaściwszy jest właśnie poziom korpusu.

Od 1 lipca mamy w strukturze trzy podstawowe dywizje. Pierwsza to Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód, która od lat stacjonuje w Polsce, a Polska, podobnie jak w przypadku Korpusu, jest w niej państwem ramowym. Druga to najmłodsze dziecko, Dywizja Litewska, utworzona w lutym ubiegłego roku. To beniaminek, którym się mocno opiekujemy, nasze oczko w głowie jak każdy najmłodszy członek rodziny. Trzecia to niemiecka 10. Dywizja Pancerna. Na nich opiera się potencjał wojsk ogólnowojskowych Korpusu. . Do tego dochodzą oczywiście jednostki korpuśne i jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, które w razie zagrożenia będą wspierały i zabezpieczały nasze działania. To zatem złożony organizm. Ale kiedy oceniamy, jak silny jest Korpus, patrzymy przede wszystkim na te trzy dywizje: dwie zmechanizowane i jedną pancerną. Jest to bardzo mocna struktura.

Wschodnia flanka to Litwa i wschodnia Polska, a dowództwo jest w Szczecinie. Czy to nie za daleko?

To kwestia geografii czasu pokoju. To gdzie dowództwo stacjonuje w czasie pokoju, a gdzie będzie działać w czasie kryzysu czy hipotetycznego konfliktu, to dwie zupełnie różne sprawy. W czasie pokoju rozmieszczamy struktury tak, żeby najwygodniej było wykonywać zadania, z myślą o komunikacji i zapleczu socjalnym. Trzeba też pamiętać, że Korpus nie powstał wczoraj. Kiedy Polska wchodziła do NATO, patronat nad nami objęły Dania i Niemcy. To one wprowadzały nas w natowską interoperacyjność, doktryny i procedury, i to one współtworzyły Korpus. Szczecin wydawał się wtedy najdogodniejszym miejscem, także komunikacyjnie, i tak zostało. Dziś w niczym to nie przeszkadza. Ze Szczecina łatwo dojechać do wszystkich trzech stolic . Poza tym to duże miasto, które zapewnia komfort rodzinom moich kolegów z różnych krajów, także jeśli chodzi o edukację dzieci.

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Przenieśmy się na Litwę. Jak wygląda formowanie niemieckiej 45. Brygady Pancernej?

Decyzją dowództwa NATO w Europie powstał mechanizm wysuniętych sił lądowych. W obszarze odpowiedzialności Korpusu mamy dwie takie jednostki: niemiecką 45. Brygadę na Litwie i dowodzoną przez Amerykanów wielonarodową grupę bojową w Polsce. 45. Brygada jest w pełni rozwinięta i przygotowana do działania, ale dotąd funkcjonowała wyłącznie w niemieckich strukturach. Teraz osiąga zdolności na nowym teatrze. To zupełnie nowe podejście: po raz pierwszy niemiecka jednostka stacjonuje na stałe poza granicami kraju, co wymagało wielu uzgodnień.

Z punktu widzenia dowódcy Korpusu to silna jednostka pancerna, rozmieszczona w miejscu, które nazywam miękkim podbrzuszem Europy. Wschodnia flanka to ogólne pojęcie, ale jej najważniejszym punktem jest przesmyk suwalski. Rozmieszczenie tam ciężkich jednostek o wysokich zdolnościach to mocny sygnał dla naszych przeciwników, że budujemy siłę tam, gdzie jest to ważne dla regionu i dla całego NATO. Brygada przesuwa siły na Litwę, integruje się z sojusznikami i z tamtejszym środowiskiem szkoleniowym. Żadna tajemnica: do końca 2027 roku osiągnie pełną gotowość bojową na Litwie.

Bardzo uważnie śledzę ten proces. Nad organizacją, logistyką i szkoleniem Brygady czuwa dowódca 10. Dywizji Pancernej, a ja weryfikuję postępy. Niedawno obserwowałem szkolenie na poziomie taktycznym i oceniam je pozytywnie. Jedyne, co spowalniało proces, to kwestie socjalne. Niełatwo przenieść 5 tysięcy żołnierzy na odległość tysięcy kilometrów i zapewnić im zaplecze. To, co mówiłem o Szczecinie, trzeba teraz powtórzyć na Litwie: musi tam powstać małe miasteczko z mieszkaniami, szkołami i infrastrukturą dla rodzin. Te prace trwają równolegle.

Niemieckie wojsko zawsze budzi w Polsce zainteresowanie, a czasem niepotrzebne emocje. Jaka jest rola 10. Dywizji i Niemców w strukturach dowodzenia? I czy 45. Brygada nie jest słabsza od polskich brygad pancernych? Podobno ma tylko jeden batalion czołgów.

Dziś brygada ma na teatrze trzy bataliony. Jeden jest wielonarodowy, z udziałem ośmiu nacji, w tym m. in. Belgów, Holendrów, Niemców i Norwegów. Dwa pozostałe to bataliony niemieckie. W polskich kategoriach są to obecnie batalion czołgów i dwa bataliony zmechanizowane. W przyszłym roku dojdzie czwarty – batalion wsparcia – i całość utworzy ciężką brygadę pancerno-zmechanizowaną.

Trzeba też pamiętać, że Niemcy przesuwają siły i jednocześnie je modernizują, korzystając z doświadczeń, które obserwujemy wokół siebie. Dziś jednostka to nie tylko czołgi i bojowe wozy piechoty, ale też np. pododdziały wyposażone w drony. Dlatego czwarty batalion, jak i cała Brygada, będą miały nowocześniejszą, prekursorską strukturę, która wciąż jest dopracowywana. Do końca 2027 roku będziemy mieć kompletną brygadę: ponad 5 tysięcy żołnierzy i część personelu cywilnego. To duża zdolność, która w pełni zaspokoi nasze obecne potrzeby.

Skoro padło określenie „miękkie podbrzusze”: czy przesmyk suwalski naprawdę jest tak groźnym miejscem? To trudny teren, łatwiejszy do obrony niż do ataku.

To metafora, ale wynika z analiz moich i moich poprzedników. Przesmyk w szerokim rozumieniu to nie pas dwóch czy trzech kilometrów, tylko prostokąt o boku kilkudziesięciu kilometrów. Patrząc tylko z polskiej strony, ten teren rzeczywiście wydaje się trudny dla atakującego. Ale kiedy spojrzymy na niego od strony litewskiej, okazuje się dużo mniej dogodny dla obrońcy, niż mogłoby się wydawać

Drugi argument: czym innym są działania podręcznikowe, opisane w doktrynach i procedurach, a czym innym rzeczywistość. Dowodzę wojskami na obszarze, który jest bardzo niedoktrynalny. Przeciwnika mamy nie tylko na wschodzie, ale też na północy, w obwodzie kaliningradzkim. Przesmyk to brama, która daje swobodę manewru między północą a południem, na kilkudziesięciu kilometrach między granicą z Białorusią a granicą z obwodem kaliningradzkim. Gdybyśmy patrzyli tylko od wschodu, moglibyśmy uznać, że sprawa jest prosta. Ale proste nie znaczy łatwe. Kiedy weźmiemy pod uwagę obwód kaliningradzki, wszystko się komplikuje. Dlatego stratedzy wojskowi zgodnie oceniają, że przesmyk ma szczególne znaczenie dla komunikacji i swobody manewru, i to nie tylko dla wojska, ale przede wszystkim dla społeczeństwa. Chodzi także o zaopatrzenie i wspieranie państw na północy. Dlatego stawiam go na samym szczycie wszystkich naszych działań.

Co konkretnie robicie w rejonie przesmyku?

Po pierwsze, działają inicjatywy narodowe. Polska realizuje Tarczę Wschód, Litwa ma swój odpowiednik, Bałtycką Linię Obrony. To z jednej strony przygotowanie terenu do działań wojskowych, a z drugiej ułatwienia dla wszystkich. Przykład to Via Baltica, autostrada łącząca Polskę i Litwę, która zapewnia szybki przewóz towarów i ludzi. Mówimy o infrastrukturze podwójnego zastosowania, dual use, przeznaczonej zarówno dla społeczności lokalnych, jak i wojsk NATO. Dziś zamienimy drewniany most na betonowy, bo kiedyś może być potrzebny do przerzutu wojsk, a na co dzień będzie służył mieszkańcom. Nawet jeśli nie potrzebują betonowego mostu, lepiej jeździć asfaltem niż leśnym traktem. To samo dotyczy składów i magazynów, które mogą działać jako cywilne centra logistyczne, a w czasie hipotetycznego konfliktu przydadzą się wojsku. Podobnie jest z infrastrukturą krytyczną: łącznością, systemami dowodzenia, liniami przesyłowymi. Te procesy idą po obu stronach granicy.

Niedawno przerzucano niemiecką jednostkę z Orzysza na Litwę. Jakie są wnioski z tego ćwiczenia, choćby w zakresie współpracy z administracją cywilną? I drugie pytanie: w razie wojny najszybsza droga ze Szczecina na Litwę nie prowadziłaby chyba przez przesmyk, tylko przez Królewiec. Jak to wygląda w planowaniu?

Zacznę od ćwiczeń. W tym roku przerzuciliśmy przez przesmyk suwalski niewielkie pododdziały, żeby sprawdzić procedury, mechanizmy i zabezpieczenie logistyczne w czasie pokoju. To ważne, bo podstawową drogą przerzutu wojsk będzie i tak droga lądowa i kolej. W czasie kryzysu nie zmienimy procedur tak bardzo, żeby wojsko dostało absolutny priorytet. Cywilne procedury będą nadal obowiązywać . Chcieliśmy sprawdzić, na ile te wymyślone dwie, trzy dekady temu są jeszcze praktyczne. Okazało się, że trzeba się nad nimi pochylić. Nie chodzi tylko o trasę Orzysz–Kowno czy Orzysz–Wilno. Siły muszą przejechać przez całą Polskę, często z odległych rejonów Niemiec.

Być może zaciekawi czytelników fakt, że w przyszłym roku, w kwietniu, przerzucimy znacznie więcej żołnierzy i sprzętu . Tegoroczne ćwiczenie było pierwszym eksperymentem, który miał pokazać, co trzeba naprawić, a co zostawić. Daliśmy sobie pół roku na dopracowanie szczegółów. W środowisku wojskowym mamy procedury i przepisy, które na bieżąco doskonalimy. Ale tym razem nie przejeżdżamy po poligonie z punktu A do punktu B, tylko przez kilka krajów. To wymaga uzgodnień z mnóstwem instytucji, przede wszystkim cywilnych.

Jeśli chodzi o Warmię i Mazury, 25 sierpnia podpisałem z wojewodą warmińsko-mazurskim porozumienie o rozszerzeniu współpracy cywilno-wojskowej. To był bezpośredni wniosek z wcześniejszego testu: najbardziej potrzebujemy wsparcia lokalnych władz. To one w czasie pokoju zarządzają terenem i drogami i mają służby, które zabezpieczają przejazd. Wspierają je Wojska Obrony Terytorialnej i Ministerstwo Obrony Narodowej, ale inicjatywa i duże zaangażowanie wychodzą właśnie od środowiska cywilnego. To porozumienie otworzyło więc nowy etap. Ćwiczenie Griffin Defender w kwietniu i maju przyszłego roku będzie testem na dużą skalę, przemieszczenie nastąpi już nie z Orzysza, ale np. z Bawarii, Francji czy Czech, przez Polskę z południa na północ i z zachodu na wschód. Kierowanie takim przerzutem to duże wyzwanie dla Sił Zbrojnych RP i dla środowiska cywilnego. Wielokrotnie robiliśmy to na deskach kreślarskich i na mapach, gdzie wszystko wygląda prościej. Wiele razy symulowaliśmy to komputerowo. Teraz czas na praktykę.

A Królewiec?

Królewiec jest integralną częścią Rosji. Jesteśmy sojuszem obronnym i zawsze patrzymy na sytuację oczami obrońcy. Nie mamy zamiarów ofensywnych, więc nie rozważamy scenariuszy przejścia przez obwód kaliningradzki. I to właśnie dlatego przesmyk suwalski jest tak ważny.

Niedawno rozmawiałem z szefem łotewskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zwracał uwagę, że przy takich uzgodnieniach wojsko, służby i samorządy wymieniają wrażliwe informacje, co wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Czy w Polsce mamy bezpieczne kanały komunikacji z samorządami?

Tak, choć nie bezpośrednie. Nie wygląda to tak, że biorę specjalny telefon i dzwonię do wojewody, burmistrza czy wójta. Przy instytucjach cywilnych tworzymy Wojskowe Centra Kierowania. W moim przypadku najlepiej robi to dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, rozmieszczone w Elblągu. Są też Wojska Obrony Terytorialnej, częściowo przeznaczone do wspierania Korpusu , np. na Warmii i Mazurach, a także na północy Mazowsza i Pomorza i Kujaw. Takie centra działają przy urzędach i instytucjach i odpowiadają za wojskową część systemu bezpieczeństwa.

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Na razie to się sprawdza, bo Wojskowe Centra Kierowania współpracują nie tylko z władzami, ale też z policją czy strażą pożarną. Centrum prowadzone np. przez 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Pogranicza, która ma swoje jednostki m.in. w Olsztynie, pomaga koordynować na przykład przemieszczanie wojsk sojuszniczych. Do tego mamy też struktury wojskowe powołane ściśle do takich zadań . Jedna z nich, Jednostka Integracji Sił NATO, obejmuje obszar, przez który przejeżdżają moje pododdziały. Monitoruje przejazd i utrzymuje kontakt ze środowiskiem cywilnym. Jak to wypadnie podczas Griffin Defender? Powtórzę: to pierwsze przedsięwzięcie na taką skalę, zatwierdzone przez moich przełożonych w NATO, którzy na pewno będą je uważnie obserwować. Wnioski posłużą do usprawnienia przerzutu wojsk sojuszniczych nie tylko przez Polskę.

Korpus to różne narodowości, różny sprzęt, różna mentalność i różne kody kulturowe. Czy naprawdę stanowicie jedność?

To chyba najczęściej zadawane mi pytanie. Zacznę żartem. W Korpusie jest 21 narodowości, na różnych szczeblach i z różnym zaangażowaniem. Zawsze mówię, że 21 nacji to co najmniej 21 odmian angielskiego. Jednak język nie jest największym wyzwaniem.. Kiedy ponad 20 lat temu wstępowaliśmy do NATO, był barierą. Dziś to coś naturalnego. Ale faktycznie, 21 nacji to 21 kultur i metod działania. Ma to wiele zalet i trochę wad.

Jako dowódca mam 21 perspektyw na ten sam problem. Podejmując decyzję, mogę korzystać z różnych sposobów myślenia i wybrać ten, który uważam za optymalny. Wielonarodowość to także wzajemne wspieranie się i uzupełnianie. Żołnierze o tych samych stopniach mają różne doświadczenia, a ich wymiana jest niezwykle cenna. Uważam to za jedną z największych sił struktury wielonarodowej. Pomaga też budować interoperacyjność. Niektóre nacje mają pewne procesy lepiej dopracowane, inne słabiej, więc powstaje coś w rodzaju zdrowej rywalizacji. Może to nieskromnie zabrzmi, ale cytuję przełożonych: w marcu Korpus przeszedł sprawdzian, czyli ocenę gotowości bojowej, i jego zdolności zostały ocenione bardzo wysoko.

Z drugiej strony kierowanie takim zespołem jest dużo trudniejsze niż kierowanie strukturą narodową, w której wszyscy znają się od lat. U nas ciągle coś się zmienia, ludzie rotują. Ale to też zaleta, bo szkolimy znacznie więcej kadr, które w przyszłości mogą nam być potrzebne.

Poziomy integracji są różne. Mam w Korpusie jednostki, w których wielonarodowości w ogóle nie widać, na przykład niemiecko-holenderskie czy niemiecko-francuskie. Działają od 20–30 lat i różnice w wyposażeniu, technikach i taktyce dawno się zatarły. W nazwie jest „francusko-niemiecka brygada zmotoryzowana”, ale w praktyce to po prostu w pełni zintegrowana brygada. Na drugim biegunie jest Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód, w której jest 14 krajów. Są w niej jednostki jednonarodowe, jak polskie brygady, i wielonarodowe. Tu integracja wymaga większego wysiłku, zaangażowania i przede wszystkim cierpliwości. Siedzimy przy jednym stole, w jednym okopie, chociaż wczoraj jeszcze się nie znaliśmy. Potrzeba czasu, wspólnych doświadczeń i wzajemnego zaufania, żeby wiedzieć, na kim można polegać. . Moim zadaniem, a także zadaniem moich dowódców i oficerów sztabu, jest stopniowe wyrównywanie różnic i budowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli nam osiągnąć jak najwyższy poziom interoperacyjności.

Jest jeszcze jeden wymiar. Na współczesnym polu walki działają nie tylko wojska operacyjne, , ale też siły narodowe, które wspierają NATO, jak choćby jednostki na Litwie i w Polsce podlegające narodowemu dowództwu. Oznacza to konieczność zapewnienia interoperacyjności również na styku tych struktur – tak, aby na przykład czeski batalion mógł sprawnie współdziałać z polską brygadą. Wreszcie trzecia grupa to Wojska Obrony Terytorialnej. Tam nikt wcześniej nie wymagał, żeby wszyscy płynnie mówili po angielsku i znali procedury NATO. Ale nawet typowo narodowa jednostka, taka jak WOT, musi być przygotowana do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, jeśli ma realizować zadania wspólnie z Korpusem.

Integracja to zjawisko wielopoziomowe, wpisane w charakter naszej codziennej służby. To nasz chleb powszedni. Nie jest to proces, który zaczął się trzy lata temu i skończy w przyszłym roku. Owszem, możemy wskazać jego początek – rok 1999, kiedy powstał Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni. Ale nigdy się nie skończy, bo wciąż przychodzą nowi żołnierze i powstają nowe struktury.

Ostatnie pytanie: czego uczymy się od Ukrainy, która nie jest w NATO? Wspomniał pan o dronach, ale ukraińskie doświadczenia pokazują nowe podejście także do logistyki, walki elektronicznej czy ochrony stanowisk dowodzenia. Co korpus z tego wdraża?

Często słyszę to pytanie. Zacznę od zasadniczej tezy. Wojna w Ukrainie to z naszego punktu widzenia cenne pole obserwacji, ale nie wszystko da się przenieść do naszego środowiska. Zdolności NATO, i to nie tylko w domenie lądowej, są zupełnie inne niż zdolności samej Ukrainy. Niektóre rozwiązania są w pełni przydatne dla nas, a niektóre wynikają z braku jakiejś zdolności po stronie ukraińskich kolegów. Jeśli ktoś pyta: „Tam robią to tak, czemu my nie?”, odpowiadam, że nasze zdolności są większe albo po prostu inne. Mamy na przykład dużo lepsze lotnictwo. Przewaga NATO w powietrzu jest niezaprzeczalna. Nie chcę się wypowiadać za siły powietrzne, bo reprezentuję wojska lądowe, ale także na lądzie w wielu dziedzinach mamy przewagę nad przeciwnikiem. Nasz punkt wyjścia jest więc inny.

Nie zaprzeczam jednak, że te doświadczenia obserwujemy i po obróbce wdrażamy to, co uznamy za użyteczne. Choćby logistykę. Wojna w Ukrainie skłoniła do rewizji naszych doktryn. Nasze doświadczenia opierały się na operacjach reagowania kryzysowego, jak w Iraku czy Afganistanie, gdzie logistyka działała na innych zasadach. Za zaopatrzenie odpowiadało państwo, które wysłało żołnierzy. W strukturze wielonarodowej wymaga to centralizacji. To pierwsza zmiana. Druga to automatyzacja logistyki. Trzeba odejść od obrazu kolumn ciężarówek jadących z punktu A do punktu B tuż przy linii frontu. Takie sceny zna się dziś z filmów fabularnych, ale w realnych działaniach już się tego nie stosuje. Doświadczenia pokazują, że klasyczną logistykę można prowadzić do pewnej strefy, a dalej zaopatrzenie muszą dostarczać roboty i drony. To wszystko leży dziś – by tak powiedzieć – na naszych deskach kreślarskich. Analizujemy, a potem na ćwiczeniach sprawdzamy, które technologie i techniki są dla nas przydatne. Podobnie jest ze strukturami dowodzenia. Rozpraszamy je i odchodzimy od dawnych, ogromnych stanowisk, które obecnie nie mają racji bytu.

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Trzeba jeszcze podkreślić jedną istotną kwestię. Jesteśmy sojuszem, który przestrzega wszystkich konwencji i opiera się na fundamentach demokratycznych państw. Na każdego człowieka i każdego żołnierza patrzymy zupełnie inaczej niż nasi adwersarze, mam tu na myśli Rosjan. Do tego dostosowujemy nasze technologie.

Wreszcie rozpoznanie i walka elektroniczna. Temu zagadnieniu też poświęcamy dużo uwagi, jako że teatr działań, za który odpowiadam, ma swoją szczególną specyfikę. Powtórzę: przeciwnika mamy na wschodzie, ale też za plecami, w obwodzie kaliningradzkim. Działania rozpoznawcze i zakłócenia elektromagnetyczne mogą się więc wzajemnie przenikać. Jeśli skupimy siły wyłącznie na jednym kierunku, zagrożenie może przyjść z drugiej strony, dlatego musimy pilnować zaplecza. Ukraińskie doświadczenia wdrażamy selektywnie, metodą małych kroków. Nie wszystkie możemy przenieść na nasz grunt, ponieważ są one dostosowane wyłącznie do zdolności i uwarunkowań Ukrainy. W niektórych sytuacjach nasze podejście jest inne, bo nasze siły i środki są inne.