Włoski koncern zbrojeniowy Leonardo zamknął pierwsze trzy kwartały 2026 r. wynikami lepszymi od oczekiwań analityków. Według komunikatu spółki z 5 listopada nowe zamówienia sięgnęły 23,3 mld euro. To o 28 proc. więcej niż przed rokiem. Portfel zamówień koncernu urósł do 60,4 mld euro. Po raz pierwszy w historii jego wartość przekroczyła 60 mld euro, na co zwracał uwagę kierujący spółką od maja 2026 r. prezes Lorenzo Mariani. Przy obecnym tempie produkcji zapewnia to pracę na ponad 2,7 roku.

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Jak informuje koncern, przychody wzrosły o 14 proc., do 15,3 mld euro, a zysk operacyjny EBITA (przed odsetkami, podatkami i amortyzacją wartości niematerialnych) o 38 proc., do 1,3 mld euro. Skorygowany zysk netto (czyli nieuwzględniający zdarzeń jednorazowych) wyniósł 812 mln euro wobec 466 mln euro rok wcześniej.

Należy jednak pamiętać, że część tego wzrostu wynikała z dokonanych przejęć. 18 marca Leonardo sfinalizował przejęcie Iveco Defence Vehicles (IDV), producenta pojazdów wojskowych, od wozów opancerzonych po ciężarówki. Wartość przedsiębiorstwa ustalono na 1,7 mld euro, a po korektach umownych Włosi zapłacili ok. 1,6 mld euro. IDV wniosło do portfela ok. 6 mld euro kontraktów, a bez niego nowe zamówienia wzrosłyby o 22,4 proc., wylicza branżowy serwis Defence Industry Europe. Głównie przez tę transakcję zadłużenie netto wzrosło rok do roku o 44 proc., do 3,3 mld euro.

Zarząd podniósł prognozę zamówień na cały rok z 28,2 do 29,5 mld euro, ale pozostałych celów nie ruszył. Włoski dziennik ekonomiczny „Il Sole 24 Ore” odnotował, że ta ostrożność rozczarowała giełdę i kurs akcji spadł, mimo dobrych wyników.

Śmigłowiec AW149 sił zbrojnych Egiptu Foto: U.S. Army / Joseph Kumzak via DVIDS

Zamówienia na śmigłowce rosną najszybciej po elektronice. Szansa dla Świdnika

Pod względem zamówień dział śmigłowców był drugim najszybciej rosnącym segmentem grupy, ustępując jedynie elektronice obronnej. Amerykański serwis lotniczy Aviation International News (AIN) podaje, że zamówienia wzrosły o 28 proc., a klienci zamówili 131 maszyn o wartości 4,3 mld euro wobec 102 przed rokiem. W raportowanym okresie Leonardo dostarczył 120 śmigłowców wobec 115 rok wcześniej. Największe w tym roku zamówienie na śmigłowce złożyło brytyjskie Ministerstwo Obrony. Obejmuje ono 23 średnie śmigłowce AW149 za ok. 1 mld funtów. Maszyny powstaną w zakładzie w Yeovil. Dyrektor finansowy Giuseppe Aurilio mówił analitykom, że sprzedaż przesuwa się w stronę maszyn średnich, takich jak AW139, AW149 i AW189.

Ta zmiana ma znaczenie także dla Polski. Należący do grupy Leonardo od 2010 r. PZL-Świdnik produkuje kadłuby, belki ogonowe i inne struktury m.in. do AW139, AW169, AW189 i AW101, a większość jego zamówień pochodzi od spółek grupy. Rosnąca sprzedaż AW139 i AW189 oznacza więcej pracy dla Świdnika.

Zakład zatrudnia ok. 3,2 tys. osób. Zadeklarował też utworzenie co najmniej 285 nowych miejsc pracy do końca 2028 r. i zainwestowanie ok. 200 mln zł w latach 2024–2028. W zamian otrzyma 26,6 mln zł rządowego dofinansowania.

Czytaj więcej MSPO Najnowszy śmigłowiec w polskim wojsku. Co potrafi? Wielozadaniowy AW 149 zaczyna trafiać do polskich sił zbrojnych. Kontrakt obejmuje dostawę 32 maszyn, osiem jest już w służbie. Śmigłowiec prezento...

Świdnik realizuje kontrakt z 2022 r. na 32 wielozadaniowe AW149. Kontrakt o wartości 8,25 mld zł brutto jest już na półmetku realizacji. Do końca sierpnia wojsko odebrało co najmniej 17 maszyn. Ostatnie maszyny mają trafić do jednostek do 2029 r.

Śmigłowce szkolno-bojowe. Włoska karta w grze o kontrakt MON

Dla Świdnika kluczowe są jednak kolejne zamówienia z polskiego MON, przede wszystkim na śmigłowce szkolno-bojowe. Ministerstwo Obrony Narodowej chce kupić do 24 takich maszyn, m.in. do szkolenia przyszłych załóg AH-64E Apache. Zakup ma zostać sfinansowany z unijnego instrumentu pożyczkowego SAFE. Jego druga faza wymaga wspólnego zamówienia z innym państwem Unii. 15 września, po rozmowie z ministrem obrony Włoch Guido Crosetto, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Włochy są ważnym partnerem w tym zakupie i że zależy mu na tym, by produkcja odbywała się w Polsce. Zapowiedział też wejście w finalną fazę negocjacji. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku, bo dostawy muszą się zakończyć do końca 2030 r.

Śmigłowiec AW109 filipińskiej marynarki wojennej Foto: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Ryan Freiburghaus via DVIDS

Świdnik oferuje śmigłowiec AW109 TrekkerM i deklaruje uruchomienie linii montażu końcowego zaraz po podpisaniu umowy. Rywalem jest produkowany w Niemczech H145M Airbusa, oferowany wspólnie z brytyjskim Babcockiem i kanadyjskim CAE. MON nie ogłosił jeszcze wyboru.