Zestawy przeciwlotnicze Newa rosyjskiej produkcji zmodernizowaliśmy, mimo że już trzy dekady temu były przestarzałe
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu (WOG to jednostka logistyczna, która zaopatruje i obsługuje wojsko w swoim rejonie) opublikował ogłoszenie o zamówieniu na konserwację i naprawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych Newa-SC. Szacunkowa wartość usług wynosi 89,69 mln zł bez VAT. Zamówienie podstawowe obejmuje lata 2026–2027, a prace w latach 2028–2030 armia zleci tylko wtedy, gdy sięgnie po prawo opcji.
Przyszły wykonawca zajmie się stacjami naprowadzania rakiet, wyrzutniami oraz sprzętem transportowo-załadowczym wraz z podzespołami. Ma usuwać usterki, z którymi nie radzą sobie same obsługi ani wojskowe służby remontowe, bo brakuje im specjalistycznego oprzyrządowania lub zaplecza. Firma będzie pracować zarówno w jednostkach użytkujących sprzęt, jak i we własnych zakładach. Do jej obowiązków należą też modyfikacje, zdalna pomoc techniczna i szkolenia. Zakres modyfikacji zamawiający ujawni dopiero firmom zakwalifikowanym do kolejnego etapu.
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Toruński WOG skrócił terminy postępowania. W uzasadnieniu powołał się na pilną potrzebę utrzymania sprawności sprzętu oraz na to, że stacje radiolokacyjne pełnią całodobowe dyżury bojowe w narodowym i sojuszniczym systemie obrony powietrznej. Ten fragment uzasadnienia mówi o Newach najwięcej. Zestawy te nadal codziennie pilnują polskiego nieba.
Obecna umowa wygasa z końcem roku. W lutym 2024 r. ten sam WOG podpisał z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi (WZE) w Zielonce kontrakt za 42 mln zł na konserwację i naprawy New-SC w latach 2024–2026. Kwot nie da się wprost porównać, bo nowy szacunek obejmuje dłuższy okres i zawiera opcję. Żeby zrozumieć, dlaczego armia wciąż inwestuje w sprzęt z rodowodem sięgającym końca lat 60., trzeba cofnąć się o kilka dekad.
Newa-SC to polska modernizacja radzieckiego zestawu S-125M, w kodzie NATO oznaczanego jako SA-3 Goa. Pierwsze Newy weszły do służby w Wojsku Polskim w 1969 r. Od drugiej połowy lat 90. nad ich gruntowną przebudową pracowały WZE wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną. Litery SC oznaczają „samobieżny” i „cyfrowy”. Konstruktorzy przenieśli czterobelkowe wyrzutnie na podwozia wycofanych czołgów T-55, a kolumnę antenową oraz kabinę dowodzenia i naprowadzania na czteroosiowe ciężarówki MAZ-543.
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Analogową aparaturę zastąpiła elektronika cyfrowa i półprzewodnikowa. Zestaw zyskał też rejestratory cyfrowe i klimatyzację. Przy okazji liczba wyrzutni w baterii spadła z czterech do trzech, co daje w każdej baterii do 12 gotowych do odpalenia pocisków (3 × 4). Według WZE modyfikacje zwiększyły mobilność zestawu i ułatwiły jego serwis, pozwoliły zmniejszyć obsadę i dodały nowe tryby pracy, w tym strzelanie do celów wolno lecących.
Według producenta stosowane w zestawach rakiety 5W27U mają zasięg do 25 km i pułap do 18 km. Sam pocisk to dwustopniowa rakieta na paliwo stałe z 60-kilogramową głowicą odłamkowo-burzącą. Mimo modernizacji Newa-SC pozostała systemem jednokanałowym: może co prawda jednocześnie naprowadzać dwie rakiety, ale tylko na jeden cel. To chyba największy mankament poradzieckiego weterana.
Do standardu SC wojsko zmodernizowało 17 zestawów. Przed pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę tworzyły one sześć dywizjonów rakietowych obrony powietrznej i dysponowały 51 wyrzutniami. Każdy zestaw to bateria startowa (trzy wyrzutnie) i stacja naprowadzania rakiet, czyli kabina dowodzenia i naprowadzania, kolumna antenowa i kabina rozdzielcza. Od tamtej pory stan posiadania musiał się zmniejszyć, bo część zestawów trafiła do Ukrainy.
Pierwsze zdjęcie polskiej Newy w ukraińskiej służbie pojawiło się w sieci na początku grudnia 2022 r. Oficjalnie takie dostawy potwierdził jednak dopiero 6 lipca 2026 r. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który przedstawił odtajnioną listę donacji. Wśród sprzętu przekazanego w latach 2022–2023 wymienił wyrzutnie Newa S-125SC, a wśród pomocy od 2024 r. aparaturę, osprzęt i części zamienne do systemów Newa. Liczb nie podał.
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Ile zestawów zostało w kraju? Tego armia nie ujawnia. Drobną wskazówkę daje umowa, którą 27 lipca 3. Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie zawarła z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Za 2 mln zł instytut sprawdzi z powietrza sześć stacji naprowadzania rakiet. Taka procedura nazywana jest „oblotem”. Samolot udający cel przelatuje w pobliżu stacji niczym intruz, a obsługa kontroluje, czy radar prawidłowo wykrywa i śledzi cel oraz czy działają kanały naprowadzania rakiet. Oblot poprzedza strzelanie bojowe. Każdy zestaw to jedna bateria, a każda bateria ma jedną taką stację. Sześć stacji to tyle, ile wojsko chciało sprawdzić w tym roku, więc baterii może być więcej niż sześć. Ta liczba wyznacza tylko dolną granicę i nie mówi, ile jest ich rzeczywiście.
Ukraińcy zrobili z darowanych New dobry użytek. W 2025 r. ukraińskie Dowództwo Powietrzne „Wschód” opublikowało zdjęcie pojazdu z oznaczeniami ponad 120 zestrzelonych celów. Militarnyj, ukraiński serwis specjalizujący się w tematyce wojskowej, podał, że polski zestaw pozwolił jednej obsłudze zniszczyć ponad 120 obiektów powietrznych. Dowództwo nie nazwało systemu, a stację naprowadzania Newy-SC rozpoznały na fotografii polskie media branżowe.
Samych oznaczeń na pojeździe nie należy traktować jako niezależnie zweryfikowanego bilansu zestrzeleń. Relacja ukraińskiej obsługi wskazuje jednak, że zmodernizowane Newy nadal znajdują zastosowanie w walce z dronami i pociskami manewrującymi. Nie czyni to z nich odpowiednika Patriotów, ale przemawia za ostrożnością w uznawaniu ich za sprzęt bezużyteczny i całkowicie przestarzały. Utrzymywanie ich w służbie nadal ma zatem sens. Nawet jeśli podyktowane jest tylko zbyt wolnymi dostawami nowego uzbrojenia.
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