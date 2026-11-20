Wadowicka spółka chce przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji i wprowadzić je na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla Ponaru to w praktyce powrót, bo firma była już kiedyś notowana na warszawskiej giełdzie i jeszcze w 2007 r. przeprowadzała tam kolejne emisje akcji. Oferta obejmie nową emisję akcji, stanowiących do 5 proc. kapitału zakładowego, oraz sprzedaż części walorów przez obecnych akcjonariuszy. Szczegóły poznamy dopiero z prospektu, który musi jeszcze zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego.

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Moment debiutu nie jest przypadkowy. Prezes Marek Warzecha w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznał, że przez lata instytucje finansowe z dużą rezerwą podchodziły do zaangażowania w zbrojeniówkę. Zielony kolor kojarzył się bankierom wyłącznie z transformacją energetyczną, a nie z mundurem. Dziś obronność stała się ulubionym sektorem inwestorów, a Ponar nie jest w kolejce jedyny. Do giełdowego debiutu szykuje się także Grupa WB.

Wyniki Ponaru: przychody rosną o blisko 60 proc., portfel zamówień sięga 1,7 mld zł

W 2025 r. skonsolidowane przychody grupy wzrosły o 40,8 proc., do 351,9 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął 68,3 mln zł wobec 49,7 mln zł rok wcześniej, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej zwiększył się o 31 proc., do 45,7 mln zł.

Pierwsze półrocze 2026 r. przyniosło jeszcze szybszy wzrost. Przychody skoczyły o 59,3 proc. rok do roku, do 244,8 mln zł, zysk operacyjny niemal się podwoił (z 28,8 do 55,9 mln zł), a zysk netto wzrósł z 20,7 do 38,1 mln zł. Marża operacyjna sięgnęła 22,8 proc. Spółka tłumaczy to rosnącą sprzedażą komponentów i systemów hydraulicznych oraz przejęciami firm ZAP-Mechanika i CASP System. Grupa pracuje w modelu podwójnego zastosowania, czyli dla wojska i przemysłu cywilnego, a eksport odpowiadał w ubiegłym roku za 53,2 proc. sprzedaży.

Portfel zamówień na koniec września 2026 r. wynosił ok. 1,7 mld zł, blisko pięć razy więcej niż ubiegłoroczne przychody. Podpisane kontrakty to 1,3 mld zł, resztę stanowią oczekiwane zamówienia z unijnego programu pożyczek obronnych SAFE. Ok. 78 proc. portfela jest denominowane w euro i dolarach.

Na co pójdą pieniądze z IPO? Haubice Bogdana i nowe projekty zbrojeniowe

Wpływy z emisji mają sfinansować trzy cele: ostatnią transzę płatności za 51 proc. udziałów w CASP System, specjaliście od badań nieniszczących, dokapitalizowanie spółki PK MIL oraz kapitał obrotowy. PK MIL to joint venture, które Ponar (51 proc. udziałów) utworzył z ukraińskimi Kramatorskimi Zakładami Budowy Ciężkich Obrabiarek. Od 2028 r. ma produkować w Polsce samobieżne haubice kalibru 155 mm Bogdana, głównie na eksport.

Projekt ma już pierwszą z dwóch potrzebnych koncesji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało 16 września koncesję na obrót uzbrojeniem. Wniosek o koncesję na produkcję spółka dopiero przygotowuje. Zarząd szacuje, że przy produkcji ok. 100 haubic rocznie PK MIL mogłaby osiągać 1,3–1,5 mld zł sprzedaży. Portfel zamówień nie obejmuje jeszcze żadnego kontraktu na haubice. Ponar współkontroluje też z Grupą WB spółkę Polska Amunicja, która od przełomu 2027 i 2028 r. ma wytwarzać pociski kalibru 155 mm.

Osobnym wątkiem pozostają czołgi K2. Koreański Hyundai Rotem po audycie zakwalifikował Ponar do udziału w programie ich produkcji w Polsce. Spółka ma odpowiadać za serwis i naprawy zawieszenia czołgów K2 i brać udział w produkcji spolonizowanych K2PL. Wybór zatwierdziło już Ministerstwo Obrony Narodowej. Wadowicka firma ma serwisować kilkanaście podzespołów i produkować zawieszenia hydropneumatyczne dla wozów w wersji PL. Ostateczny zakres współpracy rozstrzygną negocjacje, które wciąż trwają.

Prezes zachowa kontrolę, akcjonariusze dostaną co najmniej 40 proc. zysku

Spółkę kontroluje Marek Warzecha, który poprzez MW ONE i fundację rodzinną ma 46,1 proc. kapitału i 56,9 proc. głosów. Drugi akcjonariusz, VALUE FIZ, posiada 44,5 proc. kapitału. Po debiucie prezes zachowa kontrolę, a jego podmioty zobowiążą się nie sprzedawać akcji przez 720 dni. VALUE FIZ przyjmie taki zakaz na 270 dni.

Oferta trafi do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a globalnymi współkoordynatorami są IPOPEMA Securities i Pekao Investment Banking. W krótkim terminie zarząd chce zwiększyć roczne przychody do 500–550 mln zł i zamierza rekomendować dywidendę w wysokości co najmniej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Tytułowe „każdy” należy jednak traktować z przymrużeniem oka. Inwestorzy indywidualni otrzymają ok. 5 proc. oferowanych akcji, czyli na zapisy detaliczne trafi zaledwie co dwudziesta akcja. Przy obecnej modzie na zbrojeniówkę redukcja zapisów wydaje się więcej niż prawdopodobna.