W nocy z 19 na 20 listopada w polską przestrzeń powietrzną wleciały trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Ich szczątki prokuratura odnalazła w Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu. Trzy dni później, tuż przed północą 23 listopada, nad Lubelszczyznę wleciał rosyjski dron z napędem odrzutowym. Według dostępnych informacji wtargnął na ok. 20 km w głąb kraju, zatoczył pętlę w rejonie Chełma i po 8-9 minutach wrócił nad Ukrainę.

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Po tych incydentach wrócił postulat, by Polska zestrzeliwała rosyjskie drony i pociski jeszcze nad Ukrainą. Politycznie miałoby to sens. Byłby to wyraźny krok w górę drabiny eskalacyjnej i sygnał dla Moskwy, że NATO traktuje sprawę poważnie. Pytanie brzmi, czy takie działanie ma sens wojskowy. Moim zdaniem przy obecnych zasobach polskiej obrony powietrznej odpowiedź jest przecząca.

Pocisk Ch-101 Foto: PAP

Rosyjski dron nad Chełmem mógł sprawdzać polską obronę powietrzną

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że wojsko miało zgodę na zestrzelenie drona, który naruszył naszą przestrzeń powietrzną 23 listopada. Z powodu pogody nie poderwało jednak samolotów, a przechwyceniem miały się zająć systemy naziemne. Do strącenia nie doszło, bo dron zawrócił na wschód. Wiceminister obrony Paweł Zalewski ocenił, że Rosjanie wysłali go nad Polskę celowo. Źródła PAP wskazują, że bezzałogowiec miał aparaturę obserwacyjną. Wojsko nie potwierdziło jednak, że był to dron rozpoznawczy.

Taki scenariusz byłby jednak logiczny. Po wtargnięciu trzech pocisków Ch-101 Rosjanie mogli założyć, że przy kolejnym naruszeniu Polska znów uruchomi obronę powietrzną, choćby ze względu na opinię publiczną. Mieli też punkt odniesienia, by ocenić, jak taka reakcja wygląda i ile trwa. Wystarczyło na kilka minut wysłać drona nad Polskę, by sprawdzić, czy Polska zareaguje, jak szybko to zrobi i jakimi środkami. Jeśli bezzałogowiec miał odpowiednie wyposażenie, a osobiście zakładam, że tak było, mógł rejestrować emisje polskich radarów. Sprowokowanie obrony do działania byłoby wtedy celem samym w sobie.

W tym scenariuszu kiepska pogoda przestaje być przypadkiem. Rosjanie znali prognozy i mogli wybrać moment, w którym Polska z mniejszym prawdopodobieństwem użyje lotnictwa. Nie musieli mieć pewności. Wystarczyło, że warunki zwiększały szansę na sprawdzenie reakcji naziemnej obrony przeciwlotniczej. Czy tak było? Tego zapewne się nie dowiemy. To jednak scenariusz, który tłumaczy i wybór momentu, i profil lotu. Zestrzelenie drona niewiele by w nim zmieniło, bo zbierane dane najczęściej trafiają do operatorów na bieżąco.

Dlaczego Polska nie strzelała do pocisków Ch-101 i rosyjskiego drona

W komentarzach po obu incydentach wróciła teza, że polska obrona powietrzna zawiodła. Nie zgadzam się z nią. Z komunikatów wojska i MON wynika, że Polska uruchomiła siły i środki obrony powietrznej zarówno 20, jak i 23 listopada. Brak zestrzelenia miał w obu przypadkach swoje uzasadnienie.

W piątek szwedzkie Gripeny działały pod kontrolą natowskiego Połączonego Centrum Operacji Powietrznych (CAOC) w niemieckim Uedem. Jak wyjaśnił dowódca operacyjny gen. broni pil. Ireneusz Nowak, pilot otrzymał warunkową zgodę na użycie uzbrojenia. Zameldował, że śledzi najpewniej pocisk manewrujący, ale z powodu pogody nie zdołał go zidentyfikować ani wzrokowo, ani za pomocą systemów optoelektronicznych. Nikt więc nie zdecydował, że pocisk może lecieć dalej. Przechwycenie zwyczajnie się nie udało. 23 listopada wojsko wydało zgodę na zestrzelenie drona, a po jego zwrocie na wschód wstrzymało ogień ze względu na zagrożenie dla ludności cywilnej. Dowódcy uznali, że strzał przyniesie więcej szkód niż dalsze śledzenie obiektu opuszczającego Polskę.

Uruchomienie obrony powietrznej nie oznacza, że każdy wykryty obiekt musi zostać zniszczony. Tak nie działa praktycznie żadne państwo. Dobrze pokazuje to działanie izraelskiej Żelaznej Kopuły. System ocenia, gdzie spadnie nadlatująca rakieta, a obsługa rezygnuje z przechwycenia, jeśli celem jest np. otwarty teren – ponieważ na takie cele szkoda drogich pocisków, potrzebnych do odparcia kolejnych ataków. Incydentów w Polsce nie da się wprost porównać z izraelską obroną przed ostrzałem rakietowym, łączy je jednak zasada, że obrona powietrzna ma chronić ludzi i obiekty, a każdy strzał musi tej ochronie służyć.

Rozumiem argument „dajmy Rosjanom nauczkę”. Stoi za nim przekonanie, że kolejne naruszenia nie mogą pozostawać bez konsekwencji, bo brak zdecydowanej odpowiedzi zachęca do następnych. Jest w nim także potrzeba pokazania obywatelom, że państwo panuje nad sytuacją i potrafi ich chronić. Trudno go zbyć jako przejaw niepotrzebnych emocji.

Pokazanie determinacji jest jednak celem politycznym. Na emocje można sobie pozwolić w debacie publicznej, ale nie przy decyzji o otwarciu ognia. Ta musi uwzględniać, co w danym momencie można osiągnąć i jakim kosztem. Jeśli obiekt opuszcza polską przestrzeń, a jego zestrzelenie zagrozi ludziom na ziemi, trudno uzasadnić takie ryzyko wyłącznie potrzebą wysłania sygnału do Moskwy. Obrona powietrzna ma zapewniać bezpieczeństwo. Efektowne obrazy na dowód, że państwo działa, mogą być co najwyżej produktem ubocznym jej działania.

Polska ma za mało rakiet, by strzelać dla przykładu. Liczy się zapas

Polskim problemem jest wielkość posiadanych zasobów. Zarówno liczba systemów obrony powietrznej, jak i zapasy pocisków przeciwlotniczych są dziś niskie. Trudno winić polski rząd za to, że Amerykanie opóźniają dostawy pocisków do Patriotów albo za opóźnienia w programie Barbara, który miał dać wojsku aerostaty z radarami, znacząco wydłużające zasięg „widzenia” obrony powietrznej. Pocisków do Patriotów, do opartego na rakietach CAMM systemu Pilica+ czy do zmodernizowanych zestawów Newa nie mamy wiele. Szkoda je, by dawać na nauczkę, którą Rosjanie i tak specjalnie się nie przejmą.

System Patriot Foto: Infografika PAP

Rachunek oczywiście nie sprowadza się do porównania ceny drona i pocisku. Jeśli tani bezzałogowiec zagraża ludziom, elektrowni czy bazie lotniczej, użycie przeciw niemu drogiej rakiety jest uzasadnione. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy takie przechwycenia stają się codziennością. Liczy się wtedy dostępność pocisków i tempo uzupełniania zapasów. Rakiety zużytej dziś na drona, który nikomu nie zagraża, może jutro zabraknąć przeciw celowi, który zagrożenie stworzy.

Większe pole manewru dałyby tanie środki produkowane masowo. Dwa najtańsze z planowanych sposobów zwalczania dronów są jednak dla Polski wciąż niedostępne. Pierwszy to drony przechwytujące, nazywane też myśliwskimi, na wzór tych, których używa Ukraina. Drugi to tanie kierowane rakiety 70 mm z modułami APKWS. Jedne i drugie mają trafić do wojska wraz z systemem antydronowym San, zamówionym w styczniu. Dowódca operacyjny przyznał jednak niedawno, że dostawy APKWS poszły na Bliski Wschód. Polska będzie musiała na nie jeszcze poczekać.

Tanie systemy mają przy tym mały zasięg. By skutecznie bronić granicy, trzeba by rozmieścić ich znacznie więcej, niż zamówiliśmy, i to tuż przy granicy. To byłoby drogie i nieracjonalne, bo nie da się bronić wszystkiego, a żaden system nie jest skuteczny w stu procentach. Nawet Żelazna Kopuła nie zestrzeliwuje wszystkich rakiet lecących w stronę Izraela. Musimy więc przyjąć, że takie incydenty będą się powtarzać. Dopóki Rosja nie przegra wojny, żadna „zdecydowana” reakcja Polski czy NATO nie powstrzyma jej przed prowokacjami.

Zasięg polskich radarów i rakiet za mały na otwarcie parasola nad zachodnią Ukrainą

Podobny problem jest z postulatem, by Polska zestrzeliwała rosyjskie drony jeszcze nad Ukrainą. Na pierwszy rzut oka brzmi to rozsądnie. Zamiast czekać, aż zagrożenie znajdzie się po naszej stronie granicy, lepiej zniszczyć je wcześniej. Czym innym jest jednak przechwycenie pojedynczego drona, a czym innym zwalczanie wszystkiego, co pojawi się po ukraińskiej stronie w pobliżu granicy. Pierwsze może mieć wojskowe uzasadnienie. Drugie oznacza zobowiązanie, którego nie da się sprowadzić do zgody na strzelanie trochę dalej na wschód.

Zasięg pocisku przeciwlotniczego nie wyznacza bowiem zasięgu skutecznej osłony. Na mapie łatwo narysować okrąg wokół polskiej baterii i pokazać, jak daleko sięga w głąb Ukrainy. Nisko lecący cel trzeba jednak najpierw wykryć, zidentyfikować i śledzić, a dopiero potem przechwycić. Ogranicza to horyzont radiolokacyjny, czyli krzywizna Ziemi. Przy antenie radaru umieszczonej 10 m nad ziemią cel lecący na wysokości kilometra można wykryć z ok. 140 km. Przy wysokości 100 m dystans spada do ok. 55 km, a przy 50 m do ok. 40 km. Pociski Ch-101 lecą w końcowej fazie na wysokości kilkudziesięciu metrów, kryjąc się z wykorzystaniem rzeźby terenu.

Rosyjskie drony i rakiety manewrujące Foto: PAP

Przy prędkości 800–900 km/h pocisk pokonuje 40–55 km w trzy, cztery minuty. W tym czasie trzeba rozpoznać zagrożenie, podjąć decyzję, wybrać środek ogniowy i przeprowadzić przechwycenie. Baterie rozmieszczone w Polsce nie rozciągną więc same skutecznego parasola daleko nad zachodnią Ukrainą. Trzeba by wysunąć na wschód radary, stale wspierać je sensorami w powietrzu albo przenieść część systemów na terytorium Ukrainy. Każde z tych rozwiązań to znacznie większa operacja niż zgoda na strzał przez granicę. A w praktyce, także jawne zaangażowanie się w toczącą się na wschodzie wojnę.

W tej dyskusji musimy pamiętać, że czym innym jest osłona lotniska, bazy czy węzła logistycznego, a czym innym pas obrony, w którym regularnie przechwytuje się nisko lecące cele wzdłuż granicy i po jej drugiej stronie. Do tego drugiego potrzeba znacznie więcej radarów i jednostek ogniowych. Przesunięcie na wschód jednej czy dwóch baterii problemu nie rozwiąże. Takich systemów mamy niewiele i nigdy nie będziemy mieli ich tyle, by szczelnie osłonić całą Polskę, a potem jeszcze dużą część sąsiedniego państwa. Nawet po kolejnych zakupach trzeba będzie ustalać, które obiekty i kierunki osłaniać w pierwszej kolejności.

Alternatywą jest większe zaangażowanie lotnictwa i samolotów rozpoznawczych. Samolot też musi jednak znaleźć się we właściwym miejscu i czasie. Jeśli mamy regularnie przechwytywać drony przed granicą, nie wystarczy podrywać pary dyżurnej po ich wykryciu, bo wtedy zostaje już bardzo mało czasu. Potrzebne byłyby stałe patrole w powietrzu, a więc kolejne godziny lotu, zużycie sprzętu, obciążenie ludzi i systemu dowodzenia. Nie przez jedną noc, lecz przez tygodnie i miesiące. Samoloty i baterie przydzielone do osłony Ukrainy nie będą w tym czasie w pełni dostępne do obrony Polski, na przykład od strony Bałtyku czy obwodu królewieckiego.

Stała osłona wymagałaby też uzgodnienia zasad współdziałania z ukraińską obroną powietrzną. Kto śledzi dany obiekt? Kto decyduje o jego zwalczeniu? Jak uniknąć sytuacji, w której do jednego celu strzelają dwa systemy albo własny samolot zostaje wzięty za wroga? Jak poważny to problem, pokazał lipcowy incydent z Ch-101 pod Tarnawą-Kolonią. Ukraiński pilot ścigał wtedy pocisk, ale zawrócił 20 sekund przed polską granicą, by polskie F-16 nie uznały go za cel. Takie kwestie da się rozwiązać, ale wymagają przygotowania na skalę trudno dziś do wyobrażenia.

Nie twierdzę, że należy za wszelką cenę czekać, aż rosyjski dron znajdzie się nad Polską. Jeśli konkretny obiekt zagraża naszemu terytorium i wiemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, a rzadko tak bywa, jego wcześniejsze przechwycenie może być dobrym rozwiązaniem. Regularne zwalczanie rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą byłoby jednak operacją wojskową, wymagającą sił, których mamy po prostu za mało. Owszem, pomoc Ukrainie jest inwestycją także w nasze bezpieczeństwo. Nie zwalnia nas to z pytania, czy proponowany sposób jej udzielania to najlepszy użytek z ograniczonej liczby systemów, samolotów i ludzi, którymi dysponujemy. Otwarte jest też pytanie o to, kto miałby brać odpowiedzialność, za te obszary i infrastrukturę Polski, które taka operacja pozostawiłaby bez ochrony.