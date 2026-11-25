26 i 27 listopada Gdynia gości centralne obchody Święta Marynarki Wojennej. Na wszystkich okrętach załogi wciągną wielką galę banderową, a z pokładu ORP Błyskawica padnie salut 21 strzałów armatnich. Przed okrętem-muzeum na Skwerze Kościuszki odbędzie się też uroczysty apel. W piątek i sobotę będzie też można zwiedzać okręt ratowniczy ORP Maćko oraz niszczyciel min ORP Albatros.

Samo święto przypada 28 listopada i upamiętnia rozkaz Józefa Piłsudskiego z tego dnia w 1918 r. o utworzeniu Marynarki Wojennej. 291 lat wcześniej (1627 r.), również 28 listopada, polska flota Zygmunta Augusta odniosła największy w historii Polski triumf morski w bitwie ze Szwedami pod Oliwą.