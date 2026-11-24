Stoczniowcy PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni położyli 24 listopada w Hali Kadłubowej stępkę pod trzecią fregatę projektu 106 Miecznik. Okręt o numerze budowy 106/3 otrzyma nazwę ORP Huragan i numer taktyczny 276. Uroczystość odbyła się cztery dni przed Świętem Marynarki Wojennej i miała wymowę symboliczną. Od tego dnia wszystkie trzy Mieczniki są już formalnie w budowie: Wicher stoi przy nabrzeżu wyposażeniowym, Burza zajmuje główne stanowisko montażowe w tej samej hali, a Huragan dostaje swój stalowy kręgosłup.

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Stępkę stanowi dziś pierwsza sekcja denna kadłuba, którą ustawia się na podporach i do której dołącza się następnie kolejne bloki. Od niej zaczyna się scalanie kadłuba, nie jest to jednak początek budowy jednostki. Prace przy Huraganie trwają od wiosny. Pierwszą blachę uroczyście pocięto 28 kwietnia 2026 r., a 8 października współpracująca z PGZ gdyńska stocznia Crist rozpoczęła cięcie stali na blok dziobowy. Według harmonogramu okręt zostanie zwodowany we wrześniu 2028 r., a Marynarka Wojenna ma go odebrać pod koniec 2031 r.

Huragan, czyli nazwa, na którą flota czeka od 1939 r.

Nazwa trzeciej fregaty ma najciekawszą historię w całej serii. Wiosną 1939 r. Marynarka Wojenna zamówiła w swojej gdyńskiej stoczni dwa niszczyciele rozwijające projekt Groma i Błyskawicy. Miały otrzymać nazwy Huragan i Orkan, a pierwszy z nich miał być gotowy w kwietniu 1942 r. Gdyby ich budowę ukończono, byłyby pierwszymi niszczycielami zbudowanymi w Polsce. Według opracowań historycznych stępkę pod Huragana położono 15 lipca 1939 r., ale budowę przerwała wojna. We wrześniu stal przeznaczoną na kadłuby obu okrętów stoczniowcy wykorzystali do opancerzenia improwizowanego pociągu pancernego Smok Kaszubski, który walczył w obronie Wybrzeża.

Nazwy Huragan nie nosił dotychczas żaden z polskich okrętów. Najbliżej był francuski niszczyciel Ouragan. Brytyjczycy przejęli go 3 lipca 1940 r. w Plymouth po kapitulacji Francji i dwa tygodnie później przekazali Polskiej Marynarce Wojennej. Do 30 kwietnia 1941 r. okręt pływał pod polską banderą z załogą złożoną głównie z marynarzy zatopionego pod Narwikiem Groma. Zachował jednak francuską nazwę i przedrostek OF, czyli „okręt francuski”.

Przedwojenna stocznia Marynarki Wojennej jest z kolei bezpośrednim poprzednikiem dzisiejszej PGZ Stoczni Wojennej. Huragan wraca więc po blisko dziewięciu dekadach do stoczni, w której miał powstać. Tym razem jako okręt znacznie większy: przedwojenny projekt zakładał 114 m długości i około 2,5 tys. t wyporności, a Miecznik ma 138,7 m i około 7000 t.

Wicher na wodzie, Burza w hali. Jak przebiega budowa fregat Miecznik

Umowę na trzy fregaty Inspektorat Uzbrojenia (dziś Agencja Uzbrojenia) podpisał z konsorcjum PGZ-Miecznik 27 lipca 2021 r. Okręty powstają według projektu Arrowhead 140 brytyjskiego koncernu Babcock. Projekt wywodzi się z duńskich fregat typu Iver Huitfeldt. Ten sam projekt Royal Navy wybrała dla fregat typu 31.

Remontowa Shipbuilding opuściła konsorcjum w 2023 r. i dziś jest partnerem przemysłowym programu. Konsorcjum tworzą Polska Grupa Zbrojeniowa jako lider i PGZ Stocznia Wojenna. Partnerami zagranicznymi są Babcock, Thales i MBDA.

Stal na prototypowego Wichra (106/1) zaczęto ciąć 16 sierpnia 2023 r. Stępkę położono 31 stycznia 2024 r. Wodowanie, które nastąpiło w sierpniu 2026 r., nie miało nic wspólnego z tradycyjnym zsuwaniem się jednostki ze stoczniowej pochylni. 10 sierpnia 2026 r. kadłub wyjechał z hali na samojezdnej platformie i trafił na półzanurzalną barkę Boabarge 33. Trzy dni później barka zanurzyła się na Zatoce Gdańskiej i fregata zaczęła unosić się na wodzie o własnych siłach. W czasie wodowania na kadłubie okrętu zabrakło jeszcze opływki sonaru dziobowego. Wystająca osłona utrudniłaby przejazd na platformie i ustawienie kadłuba na barce, dlatego stocznia zamontuje ją dopiero w trakcie prac wyposażeniowych.

Teraz przy nabrzeżu trwa układanie instalacji ogólnookrętowych: kabli, wentylacji, klimatyzacji i ponad 100 km rurociągów. Te prace potrwają około półtora roku, a później stocznia zintegruje systemy walki. Próby na uwięzi zaplanowano na wrzesień 2028 r., próby morskie na połowę 2029 r., a przekazanie okrętu flocie na koniec 2029 r.

Od dłuższego czasu w budowie jest też Burza (106/2). Stal na jej kadłub zaczęto ciąć 5 maja 2025 r., zaś 18 grudnia stoczniowcy położyli stępkę. Wodowanie zaplanowano na październik 2027 r. Wejście do służby na kwiecień 2030 r.

Warto w tym miejscu warto przypomnieć, że polska flota przez lata kojarzyła się z korwetą ORP Ślązak, którą budowano od 2001 do 2019 r. Od pierwszej blachy Wichra do jego wodowania minęły trzy lata, a kolejne kadłuby powstają szybciej niż prototyp. To dowód, że duży okręt bojowy da się zbudować w Polsce w rozsądnym czasie. Prawdziwy egzamin przyjdzie jednak dopiero przy integracji systemów walki, bo to właśnie ten etap najczęściej powoduje opóźnienia.

Siedem tysięcy ton i 128 pocisków przeciwlotniczych. Czym będą Mieczniki

Mieczniki to fregaty wielozadaniowe, zdolne zwalczać cele w powietrzu, na morzu i pod wodą. Ich głównym zadaniem jest ochrona szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej, takiej jak gazociąg Baltic Pipe, podmorskie kable, morskie farmy wiatrowe, Naftoport w Gdańsku i terminal LNG w Świnoujściu. Ich macierzystym portem będzie Gdynia. Fregaty będą też regularnie służyć w Stałych Zespołach Okrętów NATO i wymieniać dane z lądowym systemem obrony powietrznej Wisła (opartym na amerykańskich Patriotach) oraz samolotami F-35A.

Fregaty będą największymi okrętami bojowymi zbudowanymi w Polsce. Wypornością przewyższą nie tylko polskie jednostki z czasów II Rzeczypospolitej i drugiej wojny światowej, ale także niszczyciel ORP Warszawa z czasów PRL i pozyskane od Amerykanów fregaty typu Oliver Hazard Perry.

Nowe polskie fregaty mają 138,7 m długości, 20,26 m szerokości i około 7000 t wyporności. Napęd w układzie CODAD tworzą cztery silniki wysokoprężne MTU 20V8000 M71, które pracują na dwie śruby nastawne. Okręt rozwinie ponad 26 węzłów i przepłynie około 8000 mil morskich bez uzupełniania paliwa. Na pokładzie przewidziano 187 miejsc dla załogi i personelu dodatkowego.

Podstawą obrony przeciwlotniczej będzie system Sea Ceptor koncernu MBDA z pociskami CAMM. Okręt otrzyma cztery moduły pionowych wyrzutni Mk 41 firmy Lockheed Martin po osiem komór. Każda komora mieści cztery pociski, co daje 128 rakiet o deklarowanym zasięgu ponad 25 km. Ten sam pocisk wykorzystuje lądowy system Pilica+, którego bateria ma dwie wyrzutnie po osiem rakiet. Jeden Miecznik zabierze więc tyle pocisków co osiem baterii.

Zasięg rakiet CAMM nie jest szczególnie imponujący jak na jednostkę tej wielkości, dlatego można się spodziewać, że w przyszłości na pokład fregat trafią także pociski o zasięgu około 100 km.

Za wykrywanie celów na fregatach będą odpowiadać dwa radary Thalesa: wielofunkcyjny Sea Master o zasięgu do 400 km i obserwacyjny NS50. Uzupełnią je radar kierowania ogniem STIR i system wykrywania w podczerwieni ARTEMIS, a całością pokieruje system zarządzania walką TACTICOS.

Do zwalczania okrętów nawodnych posłużą dwie poczwórne wyrzutnie pocisków NSM (Naval Strike Missile) norweskiego Kongsberga. Fregaty będą więc korzystać z tych samych pocisków co nadbrzeżne wyrzutnie Morskiej Jednostki Rakietowej (jednostka zostanie przekształcona w Brygadę Rakietową Marynarki Wojennej).

Uzbrojenie artyleryjskie tworzą armata 76 mm Super Rapid włoskiego Leonardo i dwa polskie zestawy OSU-35K z PIT-Radwaru.

Do wykrywania okrętów podwodnych posłużą sonar kadłubowy BlueHunter i holowany sonar o zmiennej głębokości CAPTAS-2, a do zwalczania tych jednostek – lekkie torpedy.

Wyposażenie uzupełniają duński system wyrzutni celów pozornych Terma C-Guard, osłaniający okręt przed pociskami i torpedami, oraz sonar Sentinel IDS do wykrywania nurków bojowych i małych pojazdów podwodnych w porcie lub na kotwicowisku.

W burtowych wnękach fregata przewiezie dwie łodzie o długości 11 i 7,5 m. Z kolei pod pokładem lotniczym zmieszczą się cztery kontenery dwudziestostopowe, na przykład z bezzałogowcami lub wyposażeniem do zadań specjalnych.

Cena programu rosła wraz z zakresem prac. Umowa z 2021 r. opiewała na około 8 mld zł brutto. Aneks nr 3 z 30 czerwca 2023 r. podniósł ją do blisko 13 mld zł, a aneks nr 4 z 15 grudnia 2023 r., który zapewnił seryjnym okrętom wyposażenie tożsame z prototypem, do 14,8 mld zł. Po kolejnych aneksach kwota sięga około 15 mld zł. Nie obejmuje ona jednak zapasu pocisków, torped ani śmigłowców pokładowych. Agencja Uzbrojenia musi je kupić w osobnych umowach.

Hangar bez śmigłowca i czwarta fregata na stole. Otwarte pytania programu

Największą niewiadomą pozostają śmigłowce pokładowe. 6 listopada 2025 r. Marynarka Wojenna pożegnała ostatnie Kamany SH-2G i od tego dnia nie ma śmigłowców zdolnych operować z fregat. Program Kondor, który miał wyłonić następcę SH-2G, wciąż nie przyniósł decyzji zakupowej. Cztery morskie AW101, które posiada lotnictwo Marynarki Wojennej, kupiono bez składanej belki ogonowej, więc nie zmieszczą się w hangarach fregat. Tymczasem śmigłowce są jednym z kluczowych systemów bojowych jednostek tej klasy. Bez śmigłowca fregata nie zajrzy za horyzont, a okręt podwodny będzie mogła ścigać tylko na odległość, na którą sięgają jej własne sonary i torpedy.

Ciekawie wygląda także kwestia liczby budowanych jednostek. Dotychczas wydawało się, że program zakończy się na trzech okrętach. Tymczasem we wrześniu PGZ dość nieoczekiwanie poinformowała, że przygotowała wewnętrzną wycenę czwartej fregaty i chce przedstawić propozycję Agencji Uzbrojenia. Licencja Babcocka pozwala na budowę kolejnych jednostek. Prezes PGZ Stoczni Wojennej Marcin Ryngwelski uważa jednak, że przed czwartą fregatą flota powinna dostać duży okręt logistyczny, bo budowane jednostki trzeba zaopatrywać na morzu. MON jak dotąd nie sygnalizował, by brał pod uwagę zwiększenie liczby zamówionych fregat.

Mieczniki zastąpią fregaty ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko. Okręty te weszły do służby w US Navy w 1980 r., a pod polską banderę trafiły w latach 2000 i 2002. Miały pływać mniej więcej dekadę, do czasu wejścia do służby korwet Gawron, których ostatecznie nie zbudowano ani w planowanej wersji, ani w planowanej liczbie. W maju 2026 r. Komenda Portu Wojennego Gdynia zleciła PGZ Stoczni Wojennej kolejną naprawę dokową Pułaskiego. Weterani muszą wytrzymać jeszcze kilka lat, bo pełną zmianę warty flota przeprowadzi dopiero na początku przyszłej dekady.

Trzy fregaty to rozsądne minimum. Przy trzech jednostkach Polska będzie mogła liczyć na jedną fregatę w pełnej gotowości, a w razie kryzysu na dwie. Czwarta jednostka zapewniłaby stałą obecność na Bałtyku i udział w zespołach NATO bez „chwilowego” ogołacania naszego wybrzeża z morskiej obrony. Przeszkodą, jak zawsze, są jednak koszty, zwłaszcza że MON planuje inwestycje w kolejne typy jednostek potrzebnych marynarce.