Z tego artykułu dowiesz się: Na jakie kluczowe projekty, w tym rozbudowę mocy produkcyjnych Piorunów i ciężarówek Jelcz, zostanie przeznaczone najnowsze dofinansowanie dla PGZ.

Jaką łączną kwotę w ostatnich latach państwo zainwestowało w polską zbrojeniówkę i jakie cele produkcyjne ma ona zrealizować do 2028 roku.

Dlaczego działania polskiego rządu wpisują się w międzynarodowy trend zwiększania państwowej kontroli nad strategicznym sektorem obronnym.

Polska Grupa Zbrojeniowa to największy podmiot produkujący uzbrojenie w Polsce. Zatrudnia ponad 22 tys. pracowników, a w 2025 r. miała prawie 20 mld zł przychodów. Głównym zamawiającym jest Ministerstwo Obrony Narodowej (poprzez Agencję Uzbrojenia), a w najbliższych latach przychody będą znacząco rosnąć, m.in. z powodu napływu zamówień, które będą sfinansowane z pożyczek z unijnego instrumentu SAFE. Chodzi m.in. o bojowe wozy piechoty Rosomak, amunicję 155 mm czy zestawy przeciwlotnicze Piorun.

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PGZ dostanie 700 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych

Dlatego w poniedziałek PGZ podpisze umowę z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Na jej podstawie spółki Jelcz i Mesko otrzymają prawie 700 mln zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Ta druga spółka otrzyma prawie 370 mln zł na rozbudowę zdolności produkcyjnych zestawów przeciwlotniczych Piorun i Piorun 2.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2028 r., a od 2029 r. skarżyska spółka powinna produkować znacznie powyżej 2 tys. pocisków rocznie. Obecnie jest to ok. 1,5 tys. Dzięki tej inwestycji w zakładzie powinno powstać ok. 480 nowych miejsc pracy.

Z kolei 300 mln zł ma trafić do Jelcza. Cel? Zagospodarowanie hal po Rafako w Raciborzu i przystosowanie ich do produkcji zbrojeniowej. Łączna wartość tej inwestycji to prawie 600 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na 2029 r. – Tam będzie montowane po ok. 700 ciężarówek Jelcz rocznie. W ten sposób wyrobimy się z produkcją dla wojska, ale też budujemy potencjał eksportowy. Jelcz przejmuje trzy hale po Rafako, jedną bierze Rosomak, a kolejna zostanie przeznaczona do produkcji systemu przeciwdronowego SAN. Co ważne, będzie tam wspólna malarnia, z której będą korzystały zarówno Rosomak, jak i Jelcz – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy.

Ile pieniędzy dostała PGZ od państwa? Już ok. 10 mld zł

Warto przypomnieć, że to już kolejne dofinansowanie, które PGZ otrzymuje w ostatnich latach. Jak już opisywaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, państwowa grupa otrzymała m.in. 2,4 mld zł na stworzenie zdolności do produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm i zakup licencji od brytyjskiego BAE Systems, 3,9 mld zł – na spółki konsorcjum PGZ-Narew, które mają produkować ten przeciwlotniczy system, czy 0,8 mld zł – na linię do produkcji platform gąsienicowych w gliwickim Bumarze – Łabędy. Jeśli do tego doliczymy poniedziałkowe umowy na 0,7 mld zł oraz kilka pomniejszych projektów, w tym zwolnienia z CIT, to okazuje się, że w ostatnich trzech latach państwo polskie dofinansowało państwową zbrojeniówkę kwotą ok. 10 mld zł.

Dofinansowanie PGZ tylko na inwestycje. Kiedy widać będzie efekty?

– Od ponad dwóch lat dofinansowujemy PGZ. To są pieniądze przeznaczone wyłącznie na inwestycje, spółki nie mogą ich wydawać na inne cele, a kolejne transze dofinansowania są uruchamiane po osiągnięciu kolejnych etapów, spółki regularnie składają sprawozdania z postępu prac. Musimy zainwestować, by mieć dużą bazę przemysłową, by robić wspólne projekty z największymi koncernami zbrojeniowymi na świecie. To jest niezbędny krok, by wchodzić w kolejne kooperacje – tłumaczy Konrad Gołota.

Problem w tym, że na razie trudno ocenić, na ile efektywnie te środki są przez PGZ pożytkowane. Oceniać będzie to można w 2028 r. – to wówczas powinniśmy być w stanie produkować ok. 150 tys. pocisków 155 mm rocznie, znacznie większe powinny być też zdolności do produkcji ciężkich pojazdów gąsienicowych m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk, czy też zdolności przeciwrakietowe i przeciwlotnicze.

Państwo w przemyśle zbrojeniowym. USA i Niemcy (KNDS) też inwestują

Warto też pamiętać, że państwo zakontraktowało w PGZ uzbrojenie za ponad 100 mld zł, a owo wspominane 10 mld zł, to bezpośrednie wsparcie finansowe.

Choć podmioty prywatne w Polsce na taki obrót spraw regularnie narzekają, to tak duże zaangażowanie państwa w sektor zbrojeniowy nie jest niespotykane. I tak np. w Stanach Zjednoczonych w ostatnich kilku miesiącach podpisano warte dziesiątki miliardów dolarów kontrakty z koncernem Lockheed Martin na produkcję pocisków PAC-3 MSE do systemu przeciwrakietowego Patriot czy SM-6 produkowanych przez koncern RTX. Kluczowe jest to, że w ramach tych kontraktów, firmy zobowiązane są do rozbudowy mocy produkcyjnych.

Z kolei rząd niemiecki poszedł jeszcze dalej. W ostatnich dniach „Handelsblatt” poinformował, że rząd niemiecki za nieco ponad 6,5 mld euro przejmie 50 proc. udziałów w koncernie KNDS, który produkuje m.in. czołgi Leopard 2. Wiadomo, że zainteresowane przejęciem były także inne podmioty zbrojeniowe, ale najwyraźniej niemieccy politycy uznali, że lepiej zachować kontrolę nad tą strategicznie istotną spółką. Drugie 50 proc. posiada w tej spółce państwo francuskie.