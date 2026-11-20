Japońska Agencja ds. Zakupów, Technologii i Logistyki (ATLA) przedstawiła wyniki testów eksperymentalnego działa elektromagnetycznego, zwanego potocznie railgunem, podczas sympozjum technologicznego w Tokio, które odbyło się 10 i 11 listopada 2026 r. Mniejsza konstrukcja o kalibrze 16 mm zdołała oddać dziesięć kolejnych strzałów, zachowując około 10 sekund przerwy między wystrzałami. Pociski osiągały prędkość wylotową 240 m/s.

Reklama Reklama

Istotnym elementem eksperymentu było zastosowanie akumulatorów litowo-tytanowych. Pozwoliły one ograniczyć rozmiary układu zasilania, który jest jednym z największych wyzwań przy konstruowaniu tego rodzaju uzbrojenia. Railgun potrzebuje bowiem bardzo dużej ilości energii elektrycznej dostarczanej w krótkim czasie. Dotychczas wymagało to stosowania rozbudowanych systemów magazynowania energii, w tym dużych baterii kondensatorów.

Jak opisuje Defence24, możliwość oddawania kolejnych strzałów w krótkich odstępach jest istotnym etapem prac nad technologią. Nie oznacza jednak, że Japonia dysponuje już działem zdolnym do prowadzenia szybkiego ognia z prędkościami charakterystycznymi dla docelowego uzbrojenia. Testowana wersja 16 mm jest przede wszystkim demonstratorem rozwiązań związanych z zasilaniem.

Większe działo przetestowano na okręcie. Pociski lecą z prędkością ponad 2300 m/s

Japonia rozwija również znacznie większą wersję działa elektromagnetycznego o kalibrze 40 mm. W czerwcu i lipcu 2025 r. zamontowano ją na pokładzie okrętu doświadczalnego JS Asuka. Były to pierwsze udane testy tego rodzaju uzbrojenia przeprowadzone na morzu, podczas których pociski trafiały w rzeczywisty cel nawodny.

Według danych przedstawionych przez japońską agencję konstrukcja jest w stanie rozpędzać pociski o masie 320 gramów do prędkości przekraczającej 2300 m/s, czyli niemal siedmiokrotności prędkości dźwięku. Energia pojedynczego wystrzału wynosi obecnie około 5 megadżuli. Docelowo ma zostać zwiększona do 20 megadżuli.

Okręt JS Asuka służy jako platforma doświadczalna, na której japońskie siły morskie sprawdzają nowe rozwiązania uzbrojenia. W przypadku większego railguna testy mają pomóc w ocenie jego możliwości bojowych, trwałości konstrukcji oraz zachowania pocisków podczas lotu.

Czym jest railgun i dlaczego Japonia rozwija tę broń?

Działo elektromagnetyczne różni się od tradycyjnej artylerii sposobem wystrzeliwania pocisków. Zamiast energii powstającej podczas spalania materiału miotającego wykorzystuje siłę elektromagnetyczną. Prąd przepływający przez dwie równoległe szyny wytwarza pole magnetyczne, które przyspiesza umieszczony między nimi pocisk.

Zaletą tej technologii jest możliwość osiągania bardzo dużych prędkości bez konieczności stosowania klasycznych ładunków prochowych. Wysoka energia kinetyczna pocisku może zapewniać dużą siłę rażenia, a sama amunicja nie musi zawierać materiału wybuchowego.

Japonia nie podała dotychczas terminu wprowadzenia railguna do służby. Nad podobnymi rozwiązaniami pracowały również Stany Zjednoczone, jednak amerykański program został wcześniej wstrzymany, a środki skierowano na rozwój innych rodzajów uzbrojenia, w tym pocisków hipersonicznych i laserów. Obecne testy pokazują, że Tokio kontynuuje prace nad technologią, która może w przyszłości znaleźć zastosowanie na okrętach wojennych.