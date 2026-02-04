Wyposażenie ratownicze nowej jednostki obejmie m.in. system komór dekompresyjnych (hyperbaric chambers), umożliwiających bezpieczne leczenie nurków i rozbitków z choroby dekompresyjnej poprzez stopniowe obniżanie ciśnienia, sprzęt do wentylowania przedziałów leżącego na dnie okrętu podwodnego (atmosferycznego oczyszczania wraku) oraz przekazywania na jego pokład zasobników z żywnością, narzędziami i środkami medycznymi za pomocą zdalnie sterowanych manipulatorów lub lin. Dodatkowe urządzenia do podejmowania z dna dużych obiektów (heavy lift capability), takie jak dźwigi pokładowe i systemy holownicze, pozwolą na wydobywanie wraków czy elementów infrastruktury o masie liczonej w tonach. Dzięki temu ORP Ratownik nie tylko przedłuży szanse przeżycia załóg okrętów z programu Orka w sytuacjach awaryjnych, ale też zapewni ciągłość operacji na Bałtyku, gdzie zagęszczenie infrastruktury podwodnej rośnie.

W charakterze okrętu ratowniczego nowa jednostka ma zastąpić wysłużone okręty ratownicze ORP Piast i ORP Lech, jednostki projektu 570M, które pełnią służbę od lat 70. ubiegłego wieku i mimo modernizacji mocno już odstają od współczesnych wymagań operacyjnych. Słusznie zatem uznano, że budowa takiej jednostki to jeden z priorytetów modernizacji polskiej floty. Szczególnie w sytuacji, gdy flota ta ma w perspektywie najbliższych lat wzbogacić się o trzy nowe okręty z programu Orka.

Polska Marynarka Wojenna z największą jednostką ratowniczą na Bałtyku

Od razu powiedzmy sobie, że nowy okręt będzie jedną z największych jednostek tej klasy na Bałtyku. I jednym z większych okrętów polskiej floty. Długość całkowita wyniesie około 96 m, szerokość 19 m. Maksymalna wyporność wyniesie około 6500 ton. Dla porównania wyporność budowanych w tej samej stoczni fregat programu Miecznik (w budowie ORP Wicher i ORP Burza; na rozpoczęcie budowy czeka ORP Huragan) wynosi około 7 000 ton.

Nowa jednostka ma mieć zasięg rzędu 5 800–6 000 mil morskich, czyli 10 700–11 100 km, przy prędkości 12 węzłów (około 22 km/h). To zasięg wystarczający, aby dopłynąć do Kapsztadu w RPA czy Nowego Jorku w USA albo dopłynąć i wrócić z Reykjavíku na Islandii. Przy tak określonej prędkości ekonomicznej podróż na maksymalną (bez uzupełniania paliwa) odległość zajmie tej jednostce 21 dni. To jednak tylko osiągi teoretyczne.

Ważniejsze są dane dotyczące użytkowania ORP Ratownik w warunkach panujących na Morzu Bałtyckim. Tu autonomiczność jednostki (czas bez konieczności uzupełnienia zapasów) oceniana jest na 30–40 dni. Pozwoli to prowadzić długotrwałe operacje bez konieczności zawijania do portu, co jest szczególnie istotne w przypadku tej części zadań jednostki, które związane będą z ochroną polskiej infrastruktury krytycznej na Bałtyku oraz zaopatrywaniem innych jednostek polskiej floty. To zadanie ORP Ratownik też bowiem będzie mógł wykonywać.