Reklama

Wielki kontrakt na okręty podwodne do Polski. Eksperci: Ostateczna umowa nie będzie taka prosta

Polska podpisała memorandum dotyczące zakupu trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 Blekinge. Na kluczowe kwestie, które nasz kraj powinien uwzględnić negocjując końcową umowę w tym zakresie, zwraca uwagę serwis WNP.

Publikacja: 12.01.2026 14:00

Polska planuje zakupić od Szwecji trzy okręty podwodne / zdjęcie ilustracyjne

Polska planuje zakupić od Szwecji trzy okręty podwodne / zdjęcie ilustracyjne

Foto: noraismail / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Mowa o memorandum podpisanym 17 grudnia 2025 roku przez Polskę i Szwecję, którego celem jest końcowa umowa międzyrządowa. Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z rozpoczęciem przygotowywanego od dawna programu Orka. Z memorandum wynika, że nasz kraj kupi od Szwecji trzy okręty podwodne A26 Blekinge wraz z pakietami uzbrojenia i logistyki, a jednocześnie rozpocznie zaplanowaną na lata współpracę przemysłową i wojskową w rejonie Morza Bałtyckiego.

Polska planuje zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 Blekinge

Jednak co podkreśla serwis WNP, memorandum nie jest jeszcze kontraktem, a jedynie wyznacza ogólny zakres przyszłej umowy, której podpisanie cały czas nie jest jeszcze pewne.

– Podpisanie umowy niby jest zapowiedziane, ale czy i kiedy kontrakt podpisze minister obrony – nie wiadomo. Bez wątpienia temu kontraktowi powinna towarzyszyć również dodatkowa umowa offsetowa, negocjowana jednocześnie z tą główną. To wydaje się oczywiste – powiedział w rozmowie z WNP prof. Paweł Soroka, wieloletni koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Czytaj więcej

Już w 2026 r. do Polski powinny przylecieć pierwsze samoloty F-35, na których obecnie ćwiczą polscy
Modernizacja Sił Zbrojnych
2026 będzie rokiem okrętów podwodnych i samolotów F-35

Przy okazji serwis WNP przypomina o najbardziej znanych umowach offsetowych w Polsce, w tym tych dotyczących m.in. amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16, fińskich kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, izraelskich przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike czy norweskich Nadbrzeżnych Dywizjonów Rakietowych.

Reklama
Reklama

Jeszcze w grudniu 2025 roku Polskie Lobby Przemysłowe przedstawiło władzom swoje stanowisko na temat offsetu przy zakupie okrętów podwodnych ze Szwecji, w którym zwróciło uwagę na uwzględnienie w negocjacjach potrzeb polskiego przemysłu.

Z kolei gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z WNP zauważył: – Okręt podwodny to niezwykle złożona konstrukcja, łącząca w sobie wiele współpracujących ze sobą układów i technologii. To jedna z najbardziej zaawansowanych platform bojowych, wymagająca integracji dziesiątek podsystemów odpowiedzialnych za napęd, łączność, sensory, uzbrojenie oraz bezpieczeństwo załogi. Nie wiem, na ile jesteśmy gotowi w tym uczestniczyć.

Serwis WNP wskazuje kluczowe obszary, które powinny znaleźć się w finalnym kontrakcie ze Szwecją. Wśród nich wymienia m.in. transfer technologii i udział polskich stoczni w budowie okrętów, gwarancje terminów dostaw oraz kary umowne za opóźnienia.

Czytaj więcej: Niepewność ws. okrętów podwodnych ze Szwecji. Przed Polską skomplikowane rozmowy

Czytaj więcej

Blok dziobowy fregaty Wicher w Hali Kadłubowej Stoczni Wojennej w Gdyni. Wodowanie fregaty zaplanowa
Modernizacja Sił Zbrojnych
Stocznia Wojenna w Gdyni podwaja zatrudnienie i liczy na profity z zakupu okrętów w Szwecji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Marynarka Wojenna Szwecja
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama