Mowa o memorandum podpisanym 17 grudnia 2025 roku przez Polskę i Szwecję, którego celem jest końcowa umowa międzyrządowa. Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z rozpoczęciem przygotowywanego od dawna programu Orka. Z memorandum wynika, że nasz kraj kupi od Szwecji trzy okręty podwodne A26 Blekinge wraz z pakietami uzbrojenia i logistyki, a jednocześnie rozpocznie zaplanowaną na lata współpracę przemysłową i wojskową w rejonie Morza Bałtyckiego.

Reklama Reklama

Polska planuje zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych A26 Blekinge

Jednak co podkreśla serwis WNP, memorandum nie jest jeszcze kontraktem, a jedynie wyznacza ogólny zakres przyszłej umowy, której podpisanie cały czas nie jest jeszcze pewne.

– Podpisanie umowy niby jest zapowiedziane, ale czy i kiedy kontrakt podpisze minister obrony – nie wiadomo. Bez wątpienia temu kontraktowi powinna towarzyszyć również dodatkowa umowa offsetowa, negocjowana jednocześnie z tą główną. To wydaje się oczywiste – powiedział w rozmowie z WNP prof. Paweł Soroka, wieloletni koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Przy okazji serwis WNP przypomina o najbardziej znanych umowach offsetowych w Polsce, w tym tych dotyczących m.in. amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16, fińskich kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, izraelskich przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike czy norweskich Nadbrzeżnych Dywizjonów Rakietowych.