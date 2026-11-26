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Gdy we wrześniu 2024 r. z Polskiej Amunicji wycofała się państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu, a wiosną 2026 r. spółka zrezygnowała z walki o miliardowe zamówienia z unijnego programu SAFE, można było sądzić, że projekt prywatnej fabryki pocisków artyleryjskich gaśnie. Dziś wiemy już, że wspólnicy nie zamierzają składać broni. 26 listopada katowicka grupa PGO (dawniej Polska Grupa Odlewnicza), należąca do rodzinnej grupy inwestycyjnej TDJ, poinformowała o podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży Kuźni Glinik w Gorlicach na rzecz Polskiej Amunicji. Strony nie ujawniły ceny. Do finalizacji transakcji potrzebna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według prezesa Ponaru Wadowice Marka Warzechy ma być jedynym warunkiem zawieszającym.

Na pierwszy rzut oka to niewielka transakcja. Gorlicka kuźnia ma jednak to, czego w produkcji amunicji brakuje najbardziej, czyli zdolność wytwarzania stalowych korpusów pocisków. Jej nominalne moce sięgają 40 tys. kutych komponentów rocznie. Z perspektywy nabywcy to brakujące ogniwo w łańcuchu, który Grupa WB i Ponar Wadowice budują od kilku lat. Obie firmy krok po kroku obsadzają kolejne jego ogniwa: od zawieszeń do czołgów i haubic, przez pociski, po system kierowania ogniem. Prezes Ponaru, który nazywa gorlicki zakład jednym z najstarszych w Polsce, jeszcze kilka dni przed podpisaniem dokumentów mówił o przejęciu go przez Ponar. To najlepiej pokazuje, jak ściśle splecione są oba projekty.

W Gorlicach powstają korpusy 120 mm i elementy pocisków 155 mm

Kuźnia Glinik ma za sobą ponad 140 lat historii. Jej początki sięgają 1883 r. Przez większość swojej historii zakład pracował dla przemysłu cywilnego. Dziś należy do katowickiej grupy PGO, jednego z największych w Polsce producentów odlewów i odkuwek. Od kilku lat coraz wyraźniej przejawia zainteresowanie sektorem zbrojeniowym.

Ten zwrot w kierunku sektora zbrojeniowego nabrał nowego tempa na początku 2026 r. W pierwszym kwartale zakład uruchomił nowe urządzenia do kucia korpusów amunicji średniego i dużego kalibru. Na pierwszy ogień poszły korpusy granatów moździerzowych 120 mm. PGO zapewniała, że zastosowana technologia kucia spełnia standardy NATO. Kuźnia uczestniczy też w produkcji elementów do pocisków artyleryjskich 155 mm. W planach są też pierwsze próby technologiczne kucia pełnych korpusów tego kalibru.

Od 2023 r. PGO razem z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) pracowała nad pierwszym w pełni polskim korpusem pocisku 155 mm. Miała już na koncie wdrożony do produkcji kuty korpus moździerzowy 60 mm i aluminiową odkuwkę dna pocisku 155 mm. Według informacji udostępnionych przez grupę polski korpus przeszedł już próby poligonowe, a do komercjalizacji mógłby trafić w 2027 r. Teraz PGO oddaje jednak kuźnię w inne ręce.

Polska Amunicja. Od państwowego projektu do prywatnej spółki WB i Ponaru

Polska Amunicja powstała jako wspólne przedsięwzięcie państwa i prywatnego przemysłu. Większość, czyli 51 proc. udziałów, miała w niej Agencja Rozwoju Przemysłu, a resztę spółka WPT Holding, w której Grupa WB współpracowała z Ponarem Wadowice i TDM Electronics. Spółka ubiegała się o udział w programie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Miała dostarczyć wojsku 300 tys. pocisków 155 mm i zbudować fabrykę amunicji. Koszt inwestycji i zakupów szacowano na ok. 12 mld zł.

We wrześniu 2024 r. ARP odsprzedała udziały prywatnym wspólnikom, a z konsorcjum wycofało się też TDM. Od tej pory Polska Amunicja należy wyłącznie do Grupy WB i Ponaru. Wiosną 2026 r. spółka znalazła się w centrum politycznego sporu o program SAFE. Jej prezesem był wówczas były poseł Paweł Poncyljusz. 2 kwietnia Poncyljusz odszedł z zarządu, a spółka poinformowała Agencję Uzbrojenia, że wycofuje się z postępowania na dostawy amunicji 155 mm, powołując się na istotną zmianę uwarunkowań prawno-biznesowych. 30 maja Agencja Uzbrojenia podpisała finansowany z SAFE kontrakt wart ponad 13,5 mld zł netto na kilkaset tysięcy pocisków 155 mm z konsorcjum kierowanym przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ).

Polska Amunicja zapowiedziała wówczas, że będzie dalej rozwijać własną technologię produkcji pocisków. Ma do tego zaplecze naukowe, bo już w grudniu 2025 r. podpisała wraz z WB Electronics i spółką MindMade umowę o partnerstwie strategicznym z Siecią Badawczą Łukasiewicz, obejmującą badania, rozwój i transfer technologii. Dziś na czele spółki stoi Janusz Płocica, który przedstawia zakup kuźni jako budowę własnych zdolności produkcyjnych. Kuźnia Glinik ma być pierwszym zakładem w strukturze spółki.

Pierwszy namacalny efekt współpracy z Łukasiewiczem pojawił się 25 listopada. Grupa WB kupiła od sieci licencję na produkcję gazogeneratorów, czyli elementów montowanych w dnie pocisku, które ograniczają tzw. opór denny i zwiększają donośność. Pocisk z gazogeneratorem wystrzelony ze standardowej lufy długości 52 kalibrów, takiej jak w Krabie czy K9, może razić cele oddalone o ponad 40 km. Jak informowała „Rzeczpospolita”, wartość umowy wraz z opłatami licencyjnymi może sięgnąć 90 mln zł, a seryjna produkcja ma ruszyć w 2027 r. Prezes Centrum Łukasiewicz Hubert Cichocki nazwał ją największą umową komercjalizacyjną w ponad trzydziestoletniej historii instytutów tworzących sieć.

Ponar składa artyleryjską układankę. Hydraulika, haubice Bogdana i pociski

Najciekawsze jest jednak to, co ta transakcja mówi o strategii wspólników. Ponar Wadowice dostarcza hydraulikę do armatohaubic Krab i bojowych wozów piechoty Borsuk, a koreański Hyundai Rotem zakwalifikował go do produkcji zawieszeń hydropneumatycznych i serwisu podzespołów czołgów K2PL. Spółka przygotowuje się też do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej portfel zamówień sięga ok. 1,7 mld zł.

Ponar ma też 51 proc. udziałów w spółce PK MIL, utworzonej z ukraińskimi Kramatorskimi Zakładami Budowy Ciężkich Obrabiarek. Od 2028 r. PK MIL ma produkować w Polsce samobieżne, kołowe haubice kalibru 155 mm Bogdana, głównie na eksport. Docelowo chce ich wytwarzać ok. 100 sztuk rocznie. Spółka ma już koncesję na obrót uzbrojeniem, ale koncesji na produkcję jeszcze nie uzyskała. Sam Ponar zawarł też porozumienie z firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne o współpracy przy kołowych haubicach 155 mm.

Drugi wspólnik wnosi elektronikę i własną amunicję. Grupa WB jest autorem systemu kierowania ogniem Topaz, który pracuje w Krabach i kupionych od Koreańczyków armatohaubicach K9. W grudniu 2025 r. ogłosiła rozpoczęcie prac nad pociskiem 155 mm, a prototypy przeszły pierwsze strzelania na odległość 17 km. Projekt prowadzi właśnie Polska Amunicja. Pociski przechodzą obecnie testy na Ukrainie. Prezes Ponaru mówił w listopadzie, że badania są w końcowej fazie, ale amunicja prawdopodobnie wciąż nie ma certyfikatu, mimo że grupa planowała zakończyć certyfikację we wrześniu 2026 r. Wcześniej, bo w grudniu 2025 r. prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski zapowiadał produkcję od 50 do 100 tys. pocisków rocznie już od 2027 r. Dziś Ponar wskazuje późniejszy termin startu produkcji, czyli przełom 2027 i 2028 r. Bardziej realny wydaje się jednak późniejszy termin.

Wyłania się z tego obraz budowanego w Polsce pierwszego kompleksowego, prywatnego zaplecza artyleryjskiego. Złożyłyby się na niego haubica od Ponaru i jego ukraińskich partnerów, pociski z kutymi w Gorlicach korpusami i gazogeneratorami na licencji Łukasiewicza oraz system kierowania ogniem Grupy WB z Ożarowa Mazowieckiego. Taki zestaw potrafiły dotąd zaoferować tylko spółki państwowe, czyli Huta Stalowa Wola i spółki amunicyjne PGZ.

Rynek amunicji 155 mm w Polsce. PGZ, Niewiadów i prywatni rywale

Jeszcze w 2022 r. zdolności produkcji amunicji 155 mm w Polsce szacowano na ok. 6 tys. pocisków rocznie. Dziś spółki PGZ deklarują zdolność produkcji kilkudziesięciu tysięcy pocisków rocznie, a od 2028 r. chcą wytwarzać ok. 150 tys. sztuk, docelowo nawet 200 tys. Państwo przeznaczyło na rozwój produkcji amunicji w spółkach PGZ 2,4 mld zł (w ramach czterech umów finansowania), a samo PGZ pozyskuje potrzebne technologie od brytyjskiego BAE Systems i buduje z francuskim Eurenco spółkę do produkcji ładunków miotających.

Prywatna konkurencja też nie stoi w miejscu. Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisał w lutym 2026 r. z amerykańskim Northropem Grummanem porozumienie o produkcji w Polsce ponad 180 tys. pocisków 155 mm rocznie. PGO pracowała nad polskim pociskiem 155 mm razem z Niewiadowem i WITU, więc przejście gorlickiej kuźni pod skrzydła WB i Ponaru zmienia nieco układ sił na rynku. Nie wiadomo jeszcze, co stanie się z rozwijanym przez PGO projektem korpusu 155 mm.

Najtrudniejszymi elementami amunicji artyleryjskiej są dziś stalowe korpusy, materiały wybuchowe i ładunki miotające. Kuźnia Glinik daje Polskiej Amunicji własne źródło pierwszego z nich. Jednak bez zamówień wojska nawet najlepsza kuźnia pozostanie tylko zakładem z potencjałem. Polska Amunicja musi teraz przekonać MON, że prywatna spółka bez państwowego udziałowca może być pełnoprawnym dostawcą amunicji dla armii. Historia gorlickiego zakładu, który przetrwał zabory, dwie wojny światowe i transformację, pokazuje, że cierpliwości mu nie brakuje.