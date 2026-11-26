Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na współpracę z amerykańską firmą Palantir Technologies.

Jaką rolę odegra sztuczna inteligencja w tworzeniu wspólnego obrazu pola walki dla polskiej armii.

Jakie kontrowersje towarzyszyły umowie i w jaki sposób zweryfikowano bezpieczeństwo amerykańskiego systemu.

Dlaczego interoperacyjność z systemami NATO była kluczowym kryterium wyboru tego rozwiązania.

Na piątek 27 listopada Ministerstwo Obrony Narodowej zwołało konferencję, podczas której resort kierowany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza ma podpisać umowę z Palantir Technologies. To amerykańska firma informatyczna świadcząca usługi w sferze obronności.

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Aktywiści i politycy apelowali o przejrzystość

Zrobiło się o niej głośno w Polsce ze względu na memorandum o współpracy podpisane między Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) a Palantir w zakresie AI, IT i cyberbezpieczeństwa w 2024 r.

Dziennikarze starali się dotrzeć do szczegółów ustaleń. W październiku br. RMF FM podało, że strony memorandum podpisały także umowę o poufności, przewidującą gotowość do wzajemnego przekazywania informacji poufnych na potrzeby współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Na początku listopada aktywiści i niektórzy politycy zorganizowali manifestację w formie marszu pod pałac prezydencki, podczas której domagano się przejrzystości zasad współpracy z Palantirem oraz kontroli odpowiednich służb państwa.

„Żądamy niezależnego, jawnego audytu ryzyka przed podpisem i debaty w Sejmie, zanim zapadnie decyzja” – podawali organizatorzy manifestacji.

„Polska Zbrojna”: służby specjalne sprawdziły produkty Palantiru

Serwis „Polska Zbrojna” (prowadzi go Wojskowy Instytut Wydawniczy, jednostka kultury przy MON), podał dziś, że służby specjalne sprawdziły produkty Palantiru, a Siły Zbrojne RP będą miały pełną kontrolę nad dostępem do systemu oraz danych.

Palantir dostarczy wojsku rozwiązanie Maven Smart System, który w Polsce będzie działać pod kryptonimem Saturn – podaje też serwis WIW. Saturn ma wspierać dowodzenie i prowadzenie operacji wojskowych. Połączy dane z różnych źródeł, m.in. dronów, satelitów, radarów i systemów rozpoznania we wspólny obraz pola walki. Wykorzysta sztuczną inteligencję do analizy informacji, wykrywania i klasyfikowania obiektów oraz wspomagania przy wskazywaniu celów – informuje „Polska Zbrojna”.

„Przed zakupem amerykański system został sprawdzony przez polskie służby specjalne oraz przeanalizowany przez Sztab Generalny WP, podległe mu dowództwa, a następnie przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Analizy obejmowały potrzeby sił zbrojnych RP w zakresie wsparcia procesów dowodzenia, kierowania walką, rozpoznania i targetingu, zabezpieczenia działań z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji” – czytamy.

„W procesie wyboru rozwiązania oceniano również jego interoperacyjność z operacyjnymi i strategicznymi dowództwami NATO (pod względem funkcjonalnym i technologicznym). W efekcie uznano, że produkty firmy Palantir odpowiadają potrzebom polskiego wojska. Następnie, w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i decyzjami MON-u, wynegocjowano umowę na dostawę oprogramowania i środowisk informatycznych Palantiru, która uzyskała akceptację Prokuratorii Generalnej” – dodano.

Saturn ma działać zarówno w systemach jawnych, jak i niejawnych. „W części jawnej będą one zgodne z ustawowymi regulacjami, Narodowymi Standardami Cyberbezpieczeństwa i Strategii Cyberbezpieczeństwa RP opracowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ochrona informacji niejawnych, regulowana przepisami ustawowymi, będzie opierać się na certyfikowanych zabezpieczeniach stosowanych w akredytowanych systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej, zgodnych z wytycznymi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i NATO” – powołano się na MON w materiale.

Wśród osób, które zabiegały u szefa MON o „wnikliwe przeanalizowanie ewentualnej współpracy Sił Zbrojnych RP z Palantir Technologies oraz innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się wdrażaniem rozwiązań AI oraz audytu ryzyk operacyjnych, prawnych i technologicznych” był Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej”, Kosiniak-Kamysz odpowiedział na pismo Gawkowskiego. – Można uznać, że bezpieczeństwo po stronie Sił Zbrojnych jest zapewnione – słyszymy ze strony resortu cyfryzacji.