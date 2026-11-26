Jeszcze w styczniu, gdy Rheinmetall ogłosił, że pierwsze Lynxy trafią na Ukrainę na początku roku, można było zakładać, że wiosną zobaczymy je na froncie. Dziś wiemy, że na publiczne potwierdzenie trzeba było czekać do jesieni. Dopiero 24 listopada ukraiński 18. Korpus Armijny poinformował, że bojowe wozy piechoty (BWP) KF41 Lynx (pol. Ryś) są na wyposażeniu 21. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

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Brygada nie podała ani liczby wozów, ani daty ich przekazania, więc nie wiadomo, jak długo nowe BWP są już w jednostce. Nie ma też informacji, czy nowe wozy były już w strefie walk. Ukraińcy nie podali, gdzie działa brygada, a na pierwszych nagraniach żołnierze ćwiczą na strzelnicy. Wiadomo natomiast, że umowa z grudnia 2025 r. obejmuje pięć wozów, za które zapłacił rząd Niemiec. Rheinmetall określił jej wartość na kilkadziesiąt milionów euro.

Wozy są fabrycznie nowe. Technik brygady powiedział, że niektóre miały na liczniku zaledwie 25 km. Żołnierze przeszli wcześniej sześciotygodniowe szkolenie w Niemczech. Kierowcy, dowódcy i działonowi uczyli się osobno, ćwiczyli jazdę na poligonie, wyjazdy nocne i strzelania.

Ukraińcy testowali „Rysia” z Niemiec już dwa lata temu

Pierwszego Lynxa Rheinmetall przekazał Ukrainie do testów pod koniec 2024 r. Według niemieckich i ukraińskich mediów miał to być pierwszy z dziesięciu wozów przeznaczonych do prób bojowych. Prezes koncernu Armin Papperger przekonywał wtedy, że budowa linii produkcyjnej Lynxów na Ukrainie już ruszyła, a pierwszy pojazd zjedzie z niej jeszcze przed końcem roku.

Nic takiego jednak nie nastąpiło. Kontrakt na pięć wozów strony podpisały dopiero rok później, a na pierwsze nagrania z ukraińskiej jednostki trzeba było czekać kolejne 11 miesięcy od styczniowego komunikatu.

Lynx trafił do brygady, która zna zachodni sprzęt. 21. Brygada walczyła w 2023 r. na szwedzkich bojowych wozach piechoty CV90 pod Bachmutem i Kupiańskiem. Ma też na wyposażeniu niemieckie czołgi Leopard 2A6.

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Ukraina jest drugim po Węgrzech użytkownikiem Lynxa. Budapeszt zamówił 218 wozów tego typu i produkuje je u siebie. Użytkownikiem tego BWP będą też Włochy, które w listopadzie 2025 r. kupiły pierwszą partię 21 pojazdów. Docelowo ich armia ma otrzymać ponad tysiąc wozów tej rodziny w pięciu wersjach. Z kolei amerykańska odmiana Lynxa walczy o rolę następcy Bradleya w programie XM30.

Zgodnie z planem bojowe wozy piechoty z Niemiec mają pomóc w zwalczaniu dronów

KF41 ma trzyosobową załogę, zabiera ośmiu żołnierzy desantu, a silnik o mocy 1140 KM pozwala mu jechać z prędkością do 70 km/h. Ukraińcy najmocniej akcentują jednak co innego.

Rheinmetall dostosował wozy do wymagań ukraińskiej armii i wniosków z prób pierwszego egzemplarza. Mają dwuosobową wieżę Lance z armatą automatyczną kalibru 30 mm oraz zdalnie sterowane stanowisko z karabinem maszynowym kalibru 12,7 mm. Wieżą może kierować zarówno działonowy, jak i dowódca.

Armata strzela amunicją programowalną AHEAD. Oznacza to, że komputer kierowania ogniem ustala odległość, na jakiej pocisk ma eksplodować. Pocisk wybucha przed celem i tworzy chmurę odłamków, groźną zarówno dla dużych dronów uderzeniowych typu Szahed, jak i dla małych dronów FPV. Technik brygady opisał to tak: „Nadlatuje Szahed, namierzamy go i wystrzeliwujemy pięć pocisków przed cel”.

Deklarację tę trzeba traktować ostrożnie. Brygada nie poinformowała o żadnym zestrzeleniu. Na pokazanych wozach nie widać radaru. Załoga może co prawda korzystać z własnej optoelektroniki, ale wykrycie i uchwycenie małego, szybkiego celu może wymagać wskazania z zewnętrznych sensorów.

Na ukraińskich Lynxach zamontowana jest załogowa, dwuosobowa wieża Lance 2.0. Producent twierdzi, że zintegrował pakiet C-UAS z architekturą wieży, co pozwala wykrywać drony i razić je wspomnianą amunicją programowalną. Trzeba jednak pamiętać, że wyspecjalizowaną wieżą obrony powietrznej krótkiego zasięgu dla Lynxa jest wieża Skyranger 30 / Skyranger 35, a nie Lance.

Skuteczny zasięg amunicji AHEAD to ok. 3 km. Wóz może wspierać ukraińską obronę przed dronami, ale nie zastąpi wyspecjalizowanych systemów przeciwlotniczych. Lynx pozostanie przede wszystkim bojowym wozem piechoty, który przewozi drużynę i wspiera ją ogniem armaty.

Najwięcej o przyszłości Lynxa na Ukrainie powiedzą kolejne zamówienia. Rheinmetall od dawna mówi o następnych partiach i produkcji na miejscu, ale nowej umowy brak. Tymczasem bez dużego, wieloletniego zamówienia trudno oczekiwać, że niemiecki koncern zbuduje fabrykę w kraju, który wciąż jest celem rosyjskich uderzeń.