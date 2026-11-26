Jeszcze w lipcu gen. dyw. Piotr Fajkowski, inspektor Wojsk Lądowych, zapowiadał w „Polsce Zbrojnej”, że pierwsze dostawy systemu antydronowego dostawy systemu SAN trafią do wojska do końca roku. Zastrzegał przy tym, że wszystko zależy od przemysłu. We wrześniu, na targach MSPO w Kielcach, mówiło się nawet o trzech kompletnych bateriach przed końcem roku. Dziś wiemy, że grudzień przyniesie przede wszystkim pierwsze testy. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapewniła 23 listopada w Kielcach, że prace idą bez opóźnień, a budowane systemy będą sukcesywnie osiągać pełną gotowość od przyszłego roku.

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Umowa z 30 stycznia przewiduje, że trzy pierwsze plutony ogniowe pierwszej baterii trafią do wojska do końca roku, a cały system w ciągu 24 miesięcy, czyli do stycznia 2028 r. Szybki harmonogram dostaw wymusza zarówno pilna potrzeba uzupełnienia polskiej obrony powietrznej o systemy tej klasy, jak i warunki finansowania z SAFE (kontrakt refinansowano ze środków pierwszej fazy tego programu).

Grudniowe testy nie wykluczają oczywiście dostawy w tym samym miesiącu, ale dopiero koniec roku pokaże, czy zapowiadanego harmonogramu uda się dotrzymać. Niezależnie od tego, czy tak się stanie, tempo programu jest w polskich warunkach wyjątkowe. To bardzo trudny sprawdzian dla polskiego przemysłu. Stąd pozwolę sobie zachować odrobinę zdrowego sceptycyzmu, czy wszystko faktycznie uda się dopiąć na czas.

Od testów i dostaw do gotowości bojowej jednostek wyposażonych w system SAN prowadzi jeszcze daleka droga. Listopadowe incydenty, czyli rosyjskie pociski Ch-101 i dron nad Chełmem, obnażyły luki w polskiej obronie powietrznej. SAN ma wypełnić jej najniższą, antydronową warstwę. Przeciw pociskom manewrującym potrzebne są inne systemy.

Co wchodzi w skład systemu SAN? Od radarów z Gdyni po rakiety APKWS

System SAN kosztuje polskiego podatnika ok. 15 mld zł netto. Dostarczy go konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej i norweskiego Kongsberga.

Mimo udziału w programie Norwegów, większość elementów systemu powstanie w Polsce, m.in. w APS, PIT-Radwarze, Zakładach Mechanicznych Tarnów, Rosomaku, Jelczu, Hucie Stalowa Wola i Mesko.

Zamówienie obejmuje 18 modułów bateryjnych z 52 plutonami ogniowymi i 18 plutonami dowodzenia, rozmieszczonych na ok. 700 pojazdach Jelcz i Legwan.

Radary gdyńskiej firmy APS mają wykrywać cele: FIELDctrl Ultra, widzący małe drony z 6 km, i FIELDctrl Follow, śledzący cele do 16 km. Uzupełni je duński radar Xenta-M z systemem rozpoznawania swój-obcy, który większe obiekty widzi nawet z 75 km.

System łączy kilka warstw zwalczania dronów: zakłócenia elektroniczne, drony przechwytujące, artylerię i rakiety.

Najcięższym elementem artylerii jest samobieżna armata SA-35 kalibru 35 mm na podwoziu Jelcza, wywodząca się z okrętowego systemu artyleryjskiego, który trafił m.in. na niszczyciele min typu Kormoran II. Umowa obejmuje 18 seryjnych armat, a programowalna amunicja kalibru 35 mm przeszła już próby. Kongsberg dostarczy m.in. zdalnie sterowane wieże Protector oraz wyrzutnie rakiet i dronów.

Najdroższym efektorem systemu są laserowo naprowadzane rakiety APKWS II o zasięgu do 11 km. Tu moim zdaniem pojawia się największe ryzyko. Dowódca operacyjny gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak przyznał w październiku, że amerykańska produkcja nie nadąża, a dostawy poszły najpierw na Bliski Wschód. Dostawy tych pocisków mogą się więc opóźnić.

„Potwór z Tarnowa” z osłoną. Broń ostatniej linii obrony

Najwięcej emocji budzi czterolufowy wielkokalibrowy karabin maszynowy WLKM z Zakładów Mechanicznych Tarnów. „Potwór z Tarnowa” to broń systemu Gatlinga kalibru 12,7 mm, która osiąga według producenta szybkostrzelność teoretyczną 3600 strzałów na minutę. Zestaw zamontowany na opancerzonych Legwanach 4×4 trafi do większości plutonów ogniowych. Karabin przeszedł wcześniej próby przeciwko dronom na poligonie w Ustce. Na wrześniowym MSPO PGZ pokazała go w wersji z osłoną, lepiej chroniącą karabin przed odłamkami, oraz w lżejszej odmianie do podwieszania pod śmigłowce.

Zakłady Mechaniczne Tarnów podają skuteczny zasięg WLKM jako 2200 m. To broń ostatniej linii obrony, przydatna przy ochronie stanowisk, baz czy kolumn wojsk, ale nie do uszczelnienia granicy. Dron odrzutowy lecący z prędkością 500 km/h pokonuje dystans odpowiadający zasięgowi tej broni w ok. 16 sekund, więc system musi wykryć i wskazać cel odpowiednio wcześniej.

O wartości systemu SAN zdecydują zapasy amunicji, wyszkolenie żołnierzy i stały rozwój systemu, bo drony zmieniają się szybciej niż służące do ich zwalczania systemy naziemne.

SAN ma przede wszystkim osłaniać własne wojska i ich stanowiska przed atakami dronów. Do obrony rozległych obszarów czy całej granicy potrzebna byłaby znacznie większa liczba baterii. MON nie przesądziło publicznie, czy SAN trafi do pułków przeciwlotniczych na poziomie dywizji, czy do dywizjonów przeciwlotniczych na poziomie brygad. Pierwsze baterie najpewniej otrzymają jednak jednostki 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanej.