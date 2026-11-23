Rosyjskie strategiczne wojska rakietowe rozpoczęły proces przezbrajania swoich jednostek w nowe międzykontynentalne pociski balistyczne RS-28 Sarmat – poinformował ukraiński portal Militarnyj, specjalizujący się w tematyce wojskowej.

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Pociski RS-28 Sarmat w rosyjskich wojskach rakietowych. Rozpoczęło się przezbrajanie

Działania rosyjskich sił strategicznych potwierdzają zdjęcia satelitarne, opublikowane w analizie brytyjskiego ośrodka International Institute for Strategic Studies (IISS), na który powołuje się Militarnyj w opublikowanym w niedziele artykule. Przedstawiają one przygotowania do załadunku pocisków RS-28 do silosów startowych w rosyjskiej bazie wojskowej w Kraju Krasnojarskim na Syberii.

Baza znajduje się w pobliżu miasta Użur; należy do 62 Dywizji Strategicznych Wojsk Rakietowych.

Jak zauważył Militarnyj, proces rozmieszczenia pocisków rozpoczął się pomimo komplikacji związanych z produkcją i testami RS-28. Co najmniej dwie próby odpalenia rakiet tego typu w 2024 i 2025 roku zakończyły się niepowodzeniem. Test pocisku przeprowadzony w lutym 2026 roku zakończył się sukcesem, a pierwsze pociski mają osiągnąć gotowość bojową do końca 2026 roku.

Według danych ze źródeł otwartych publikowanych przez resort obrony Rosji RS-28 Sarmat to rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny, służący do przenoszenia głowic nuklearnych na odległość do 18 tys. km. Może przenosić do 16 niezależnie naprowadzanych głowic lub trzy pojazdy hipersoniczne (pociski) Awangard, które, według oświadczeń strony rosyjskiej, mają mieć zdolność do przełamywania zachodnich systemów antyrakietowych.