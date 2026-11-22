Niemiecka prasa pisze, że w obliczu nasilających się rosyjskich prowokacji na wschodniej granicy NATO, Sojusz Północnoatlantycki postępuje ostrożnie. Konwój czołgów i pojazdów wojskowych, który miał przejechać przez Polskę na Litwę, został załadowany na platformy kolejowe, a powodem tej zmiany była chęć uniknięcia niepotrzebnego drażnienia Moskwy.

Reklama Reklama

„Bild” podał, powołując się na źródła wojskowe, że plany Bundeswehry przerzutu wojsk na Litwę w ramach szeroko zakrojonych ćwiczeń Grand Eagle 26 zostały zmienione w ostatniej chwili. Ostatecznie jednostki niemieckiej 10. Dywizji Pancernej zostały przewiezione na Litwę koleją.

Niemieckie czołgi miały jechać polskimi drogami. Ostatecznie wybrano kolej

„Miała to być potężna demonstracja siły na wschodniej flance NATO: niemieckie czołgi i pojazdy wojskowe w drodze na Litwę. Jednak tuż przed rozpoczęciem operacji NATO oraz Bundeswehra niespodziewanie zmieniły swoje plany. Według informacji dziennika »Bild«, stoi za tym delikatna kalkulacja dotycząca postępowania wobec dyktatora na Kremlu, Władimira Putina” – napisała gazeta.

Według „Bilda”, Niemcy obawiali się, że kolumny niemieckich czołgów, zmierzające w stronę wschodniej flanki NATO, mogłyby zostać odebrane przez Rosję jako prowokacja. Decyzja o zmianie formy transportu miała zapaść po konsultacjach wewnątrz Sojuszu.

– W ostatnim czasie NATO ćwiczy scenariusze kryzysowe bardziej intensywnie niż kiedykolwiek – powiedział niemieckiej gazecie przedstawiciel wojskowy NATO. – Podczas każdych manewrów analizujemy, czy przebieg działań wymaga korekty, aby zachować właściwy poziom odstraszania i uniknąć zbędnych prowokacji – oświadczył.

Niemiecki czołg Leopard 2 w oczekiwaniu na transport (fot. ilustracyjna) Foto: Allied Joint Force Command Naples / Marco Dorow via DVIDS

Redakcja „Bilda” poprosiła Ministerstwo Obrony Niemiec o komentarz w sprawie zmiany środka transportu z drogowego na kolejowy. Resort odpowiedział, że ewentualna zmiana nie jest niczym nadzwyczajnym, a transport kolejowy także musi być ćwiczony, ponieważ w sytuacji rzeczywistego kryzysu może okazać się niezbędny.

Ćwiczenia Grand Eagle 26 na Litwie

Ministerstwo Obrony Litwy na początku miesiąca informowało, że w okresie od 6 listopada do 3 grudnia Bundeswehra przeprowadzi na Litwie ćwiczenia Freedom Shield 26-II i Grand Eagle 26. W zapowiedzi podano, że w manewrach weźmie udział ponad 6 tys. żołnierzy z 45. Brygady Pancernej Litauen oraz 37. Brygady Grenadierów Pancernych Saksonia, podporządkowanych 10. Dywizji Pancernej.

Litwini zapowiedzieli, że udział w ćwiczeniach wezmą także wojskowi z kontyngentów z Holandii, Norwegii, Czech, Chorwacji, Belgii i Luksemburga, tworzący wielonarodową grupę bojową NATO na Litwie, a także jednostka litewska. W samych ćwiczeniach Grand Eagle 26 przewidziano udział 1800 żołnierzy i 750 pojazdów.

„10. Dywizja Pancerna Bundeswehry, odpowiedzialna za przeprowadzenie ćwiczeń, zapewni dowodzenie i kierowanie podległymi jej jednostkami od momentu rozpoczęcia działań i osiągnięcia gotowości aż po powrót wojsk do macierzystych garnizonów. Oba ćwiczenia mają na celu zwiększenie gotowości bojowej, doskonalenie procesów dowodzenia i planowania operacyjnego, a także zacieśnienie współpracy z sojusznikami z NATO, Polską i Litwą” – głosił komunikat.

Ćwiczenia Freedom Shield 26-II zorganizowano na poligonie w Rudnikach na południowym wschodzie Litwy, zaś ćwiczenie Grand Eagle 26 na poligonie im. generała Silvestrasa Žukauskasa w Podbrodziu na wschodzie kraju.

Niemiecki czołg podstawowy Leopard 2 A7V Foto: U.S. Army National Guard / Pfc. Israel Fernandez via DVIDS

Ministerstwo Obrony Litwy ostrzegało, że w związku z manewrami po drogach publicznych będą przemieszczać się żołnierze oraz pojazdy wojskowe państw NATO i Litwy. Największe natężenie tego ruchu było spodziewane w dniach 6–7 listopada i 10–12 listopada oraz w okresie od 28 listopada do 3 grudnia, po zakończeniu ćwiczeń.