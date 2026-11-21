Francuski MBDA - największy europejski koncern zbrojeniowy specjalizujący się w produkcji pocisków i systemów rakietowych - i niemiecki startup Atmos Space Cargo pracują razem nad bronią, którą można wystrzelić z orbity, dowiedział się Defense News.

Reklama Reklama

Broń orbitalna uderzy w 60 minut

Firmy ogłosiły, że zgodziły się wspólnie przygotować studium wykonalności, aby następnie opracować system łączący ładunek wojskowy z orbitalnym statkiem transferowym i statkiem powrotnym. MBDA i Atmos oświadczyły, że nacisk zostanie położony na architekturę systemu, wykonalność techniczną, integrację głowic bojowych i potencjalne demonstracje technologiczne.

– Europa potrzebuje broni orbitalnej, aby wypełnić lukę w swoich zdolnościach odstraszających, zdolnych do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na duże odległości – powiedział Sebastian Klaus, prezes Atmos. Chodzi o broń konwencjonalną, która byłaby w stanie wystrzelić pociski z orbity w celu uderzenia w dowolny uzasadniony cel wojskowy w dowolnym miejscu na Ziemi w ciągu 60 minut.

„Nasz cel jest jasny: odstraszanie. Chcemy pomóc europejskim sojusznikom w zapobieganiu agresji poprzez budowanie zaufania do zdolności Europy do samoobrony” - dodał Klaus, nazywając system „nową warstwą strategicznej infrastruktury obronnej”.





Phoenix wyniesie broń w kosmos

Atmos już opracowuje statek kosmiczny wielokrotnego użytku do wynoszenia ładunków na niską orbitę okołoziemską. Wykorzystuje on poduszkę powietrzną jako osłonę termiczną i hamulec aerodynamiczny podczas powrotu na orbitę. W kwietniu 2025 roku Atmos pomyślnie przetestował tę koncepcję i obecnie opracowuje pojazd orbitalny Phoenix 2 o ładowności 100 kg. To ważny krok w usamodzielnieniu się Starego Kontynentu od dostaw amerykańskiej broni.

W teorii USA wciąż są gwarantem bezpieczeństwa Europy. Nowy plan NATO, opracowany pod kierownictwem amerykańskiego generała Alexusa Grynkewicha naczelnego dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie, obejmuje aktywne działania w przypadku rosyjskiej inwazji – ataki na bazy wojskowe, magazyny, szlaki dostawcze i obiekty przemysłowe daleko za liniami frontu, w samej Rosji. Takie „głębokie uderzenia” obejmują użycie precyzyjnie kierowanych pocisków rakietowych i dronów o zasięgu od około 150 do kilku tysięcy kilometrów za liniami frontu.

W praktyce od dojścia do władzy Donalda Trumpa współpraca w ramach NATO kuleje. Dziś tylko Stany Zjednoczone są krajem posiadającym odpowiednie pociski. A po działaniach Białego Domu nie widać chęci współpracy z krajami UE. Sześć miesięcy temu administracja Donalda Trumpa odmówiła rozmieszczenia w Niemczech batalionu wyposażonego w pociski manewrujące Tomahawk o zasięgu do 2500 km. Początkowo miało to obowiązywać do czasu, aż Europa sama opracuje takie pociski. Batalion miał zostać rozmieszczony do końca tego roku, ale trwa cisza.