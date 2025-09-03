Targi w Kielcach pełne nowości z polskich firm

Aktualizacja: 03.09.2025 05:36 Publikacja: 03.09.2025 05:15
Na kieleckim MSPO po raz pierwszy zaprezentowano model Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty
Foto: Aleksander Zieliński
– Pokój sam się nie obroni. Potrzebujemy siły, silnej armii, silnego i odpornego społeczeństwa. Potrzebujemy silnego Sojuszu i silnych partnerów – mówiłł wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia rozpoczynającego XXXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. – Targi MSPO to strategiczne wydarzenie, które daje nam pole do współpracy, do zawiązywania partnerstwa z sektorem obronnym, także prywatnym. Inwestujemy w polski przemysł. Przed nami kolejne umowy, kolejne miliardy na rzecz modernizacji, na rzecz bezpieczeństwa. Mamy wizję i mamy plan – mówił.
Kieleckie MSPO to trzecie co do wielkości targi zbrojeniowe w Europie. To także okazja do podpisywania nowych kontraktów oraz prezentacji osiągnięć polskiego przemysłu obronnego. A przygotowanych przez polskie firmy nowości na targach nie brakuje.
Najciekawszą premierą targów jest zaprezentowany po raz pierwszy (niestety tylko jako model) Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP). Wozy tej klasy miałyby zasilić wyposażoną w czołgi Abrams 18 Dywizję Zmechanizowaną, a ich docelowa liczba może sięgnąć nawet 700 sztuk. Przypomnijmy, że na wyposażeniu tej dywizji będzie równocześnie 348 z 366 zamówionych czołgów Abrams. CBWP (wbrew niektórym doniesieniom decyzja w sprawie nazwy jeszcze nie zapadła) ma mieć dwuosobową załogę i przewozić nawet 8 żołnierzy desantu, czyli o dwóch więcej niż BWP Borsuk. Jego podstawowym uzbrojeniem, podobnie jak w Borsuku, jest wieża ZSSW-30, która może być wyposażona w armatę kalibru 30 lub 40 mm oraz być zintegrowana ze zdwojoną wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych (PPK). Wieża może być też wyposażona w aktywny system obrony. Producent zapowiada, że prototyp nowego wozu będzie gotowy już w przyszłym roku.
Na wystawie nie zabrakło też młodszego brata CBWP, czyli pływającego BWP Borsuk. Zaprezentowano jeden z wozów pierwszej serii produkcyjnej, która ma liczyć 18 sztuk. Całe, ulokowane w HSW zamówienie dotyczy 111 takich wozów. To pierwsza umowa wykonawcza zawarta w ramach umowy ramowej, która obiecuje polskiej armii blisko 1400 sztuk tych wozów, w wersjach bojowych i specjalistycznych. To unikalna konstrukcja, BWP został bowiem zaprojektowany jako wóz pływający. Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Borsuk może przewozić 6 żołnierzy. Wyposażony jest we wspominaną już wieżę ZSSW-30 z działkiem 30 mm.
Kolejnym wozem trafiającym w ręce polskich żołnierzy, a prezentowanym na targach jest KTO (Kołowy Transporter Opancerzony) Rosomak-L. To nowa, wydłużona o 40 cm wersja tych wozów, powstała w zakładzie Rosomak S.A., w ramach programu MLU – Mid-Life Upgrade.
Wersja L przystosowana jest do integracji z wieżą ZSSW-30 w sposób zapewniający możliwość pokonywania przeszkód wodnych pływaniem. Z 6 do 8 zwiększyła się też liczba przewożonych w Rosomaku żołnierzy. Podpisana w 2024 roku umowa zakłada dostawę w latach 2027–2028 partii 80 kołowych wozów bojowych Rosomak-L.
Wśród produktów MESKO S.A. zaprezentowano nie tylko cieszący się dużym powodzeniem zestaw PPZR Piorun, ale także wersję Piorun 2. To planowana druga generacja polskiego przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego (PPZR), która ma charakteryzować się znacząco zwiększonymi możliwościami bojowymi, obejmującymi m.in. większy zasięg. Zasięg Pioruna 2 ma być znacząco większy niż obecnej wersji Pioruna. Ten ma zasięg maksymalny około 6500 metrów. Piorun 2 ma mieć zasięg sięgający nawet 12 km.
Kolejny raz zaprezentowano także Taktyczny Pojazd Wielozadaniowy Nowej Generacji Heron oraz pojazd minowania narzutowego Baobab K. Ten pierwszy to w pełni opancerzony pojazd 6x6, zaprojektowany jako mobilne stanowisko dowodzenia. Ten drugi to zamówiony w 24 egzemplarzach pojazd do zdalnego stawania pól minowych.
Na targach po raz kolejny pojawił się też wóz rozpoznawczy Bóbr 3. To opancerzony pojazd rozpoznawczy produkcji firmy AMZ-Kutno. W 2024 roku zamówiono 28 takich wozów na potrzeby Wojska Polskiego.
Na tegorocznej wystawie pojawił się także produkowany przez koncern Leonardo, a montowany w PZL Świdnik śmigłowiec. PZL Świdnik ma dostarczyć do Wojska Polskiego 32 maszyny tego typu.
AW149 to wielozadaniowy śmigłowiec przeznaczony do zadań transportowych, bezpośredniego wsparcia lotniczego, ratownictwa bojowego i morskiego oraz m.in. jako stanowisko dowodzenia.
Z kolei PZL Mielec pokazał produkowany w Polsce śmigłowiec S-70i Black Hawk. Tym razem w wersji wyprodukowanej na potrzeby jednego z klientów zagranicznych. Zaprezentowana wersja jest wyposażona w charakterystyczny radar pogodowy na dziobie maszyny.
W czasie targów zawarto też kolejne umowy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał porozumienie o współpracy z ministrem obrony Szwecji Pålem Jonsonem.
Porozumienie o współpracy także podpisały m.in. BAE Systems i HSW. Współpraca obejmie domenę artyleryjską i promocję HS Krab na rynkach zagranicznych. Z kolei Babcock i PGZ rozszerzyły współpracę w domenie morskiej i lotniczej.
W pierwszym dniu targów podpisano też umowę joint venture pomiędzy WB Group a Hanwha Aerospace. Celem wspólnego przedsięwzięcia jest uruchomienie w Polsce produkcji rakiet do wyrzutni Homar-K.
