Targi w Kielcach pełne nowości z polskich firm

– Pokój sam się nie obroni. Potrzebujemy siły, silnej armii, silnego i odpornego społeczeństwa. Potrzebujemy silnego Sojuszu i silnych partnerów – mówiłł wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia rozpoczynającego XXXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. – Targi MSPO to strategiczne wydarzenie, które daje nam pole do współpracy, do zawiązywania partnerstwa z sektorem obronnym, także prywatnym. Inwestujemy w polski przemysł. Przed nami kolejne umowy, kolejne miliardy na rzecz modernizacji, na rzecz bezpieczeństwa. Mamy wizję i mamy plan – mówił.

Kieleckie MSPO to trzecie co do wielkości targi zbrojeniowe w Europie. To także okazja do podpisywania nowych kontraktów oraz prezentacji osiągnięć polskiego przemysłu obronnego. A przygotowanych przez polskie firmy nowości na targach nie brakuje.

Parada premier

Najciekawszą premierą targów jest zaprezentowany po raz pierwszy (niestety tylko jako model) Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP). Wozy tej klasy miałyby zasilić wyposażoną w czołgi Abrams 18 Dywizję Zmechanizowaną, a ich docelowa liczba może sięgnąć nawet 700 sztuk. Przypomnijmy, że na wyposażeniu tej dywizji będzie równocześnie 348 z 366 zamówionych czołgów Abrams. CBWP (wbrew niektórym doniesieniom decyzja w sprawie nazwy jeszcze nie zapadła) ma mieć dwuosobową załogę i przewozić nawet 8 żołnierzy desantu, czyli o dwóch więcej niż BWP Borsuk. Jego podstawowym uzbrojeniem, podobnie jak w Borsuku, jest wieża ZSSW-30, która może być wyposażona w armatę kalibru 30 lub 40 mm oraz być zintegrowana ze zdwojoną wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych (PPK). Wieża może być też wyposażona w aktywny system obrony. Producent zapowiada, że prototyp nowego wozu będzie gotowy już w przyszłym roku.

Na wystawie nie zabrakło też młodszego brata CBWP, czyli pływającego BWP Borsuk. Zaprezentowano jeden z wozów pierwszej serii produkcyjnej, która ma liczyć 18 sztuk. Całe, ulokowane w HSW zamówienie dotyczy 111 takich wozów. To pierwsza umowa wykonawcza zawarta w ramach umowy ramowej, która obiecuje polskiej armii blisko 1400 sztuk tych wozów, w wersjach bojowych i specjalistycznych. To unikalna konstrukcja, BWP został bowiem zaprojektowany jako wóz pływający. Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Borsuk może przewozić 6 żołnierzy. Wyposażony jest we wspominaną już wieżę ZSSW-30 z działkiem 30 mm.