Reklama
Rozwiń
Reklama

Wojsko kupuje pociski rakietowe za 14 mld zł. Powstanie nowa fabryka

Agencja Uzbrojenia podpisała kontrakt z Hanwha WB Advanced System na zakup kilkunastu tysięcy pocisków do zestawów Homar-K. Ich zasięg to ponad 80 km. Nowa fabryka ma powstać w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego.

Publikacja: 29.12.2025 15:46

Systemy artyleryjske Homar-K

Systemy artyleryjske Homar-K

Foto: MON

Maciej Miłosz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie pociski rakietowe zamierza zakupić Wojsko Polskie i dlaczego?
  • Gdzie ma powstać nowa fabryka pocisków rakietowych i kto będzie ją prowadził?
  • Jakie znaczenie ma ta inwestycja dla bezpieczeństwa narodowego Polski?
  • W jaki sposób rozwija się polsko-południowokoreańska współpraca przemysłowa?

Do 2029 r. Wojsko Polskie będzie dysponować 290 zestawami artylerii rakietowej K-239 Chunmoo (Homar-K), czyli odpowiednikami amerykańskich Himarsów. Już teraz jest ich w służbie ponad sto. Mogą one razić cele naziemne przeciwnika większymi pociskami rakietowymi na odległość prawie 300 km, a mniejszymi na ok. 80 km. Takich mniejszych pocisków można do jednej wyrzutni załadować 12. I to właśnie takie pociski będą produkowane w nowej fabryce Hanwha WB Advanced System, która ma powstać w Gorzowie Wielkopolskim.

W poniedziałek Agencja Uzbrojenia podpisała z tą spółką umowę na zakup kilkunastu tysięcy pocisków CGR-080, za które zapłacimy ok. 14 mld zł. Dostawy mają być zrealizowane w latach 2030-2033.

Hanwha WB Advanced System to joint venture utworzone przez Hanwha Aerospace (51 proc. udziałów) i Grupę WB (49 proc.). Negocjacje były trudne. Koszt budowy fabryki w Gorzowie można szacować na ok. 1,5 mld zł, a docelowo powinno w niej pracować ok. 150 osób. Część z nich to będą Koreańczycy.

Czytaj więcej

Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na zakup 360 sztuk amunicji krążącej Warmate
Modernizacja Sił Zbrojnych
Wojsko kupuje drony kamikadze za 100 mln zł. Dostawa ekspresowa
Reklama
Reklama

Niezależność dostaw w czasie kryzysu

– Budujemy coś, co zawsze było naszą ambicją, budujemy niezależność w produkcji – mówił podczas podpisania umowy wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. – Cieszę się, że transfer technologii staje się faktem. Cieszę się, że ta strategiczna inwestycja będzie w województwie lubuskim – dodawał polityk.

– To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ będziemy mogli te pociski produkować nawet w czasie kryzysu. Dla nas to inwestycja długoterminowa, która ma działać przez kilkadziesiąt lat – wyjaśniał „Rz” Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB. – System rakietowy Chunmoo symbolizuje siłę gwarantującą pokój – mówił z kolei Jae-il Son, CEO Hanwha Aerospace.

Warto podkreślić, że większość poddostawców i wytwórców komponentów dla tych pocisków to mają być podmioty polskie. Kolejnym krokiem w rozwoju przemysłowym będzie produkcja pocisków rakietowych o większym zasięgu. By to robić, kluczowe jest opanowanie zasad produkcji paliwa rakietowego. Nowych pocisków, o dłuższym zasięgu, można się spodziewać najpóźniej w połowie lat 30.

Polsko-koreańska współpraca zbrojeniowa

Tuż przed świętami Estonia ogłosiła, że kupuje 6 zestawów rakietowych K239. Wiadomo, że Hanwha Aerospace negocjuje także z innymi państwami europejskimi potencjalną sprzedaż tych systemów. Docelowo pociski krótszego zasięgu dla europejskich użytkowników takich systemów mogą być produkowane właśnie w fabryce w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej

Funkcjonariusze straży granicznej na granicy z Białorusią w Połowcach
Modernizacja Sił Zbrojnych
SAFE da Polsce miliardowe oszczędności. Wiemy, ile zyskamy naprawdę

Warto przypomnieć, że ta umowa to kolejny przykład polsko-południowokoreańskiej współpracy przemysłowej. Kilka tygodni temu podpisano kontrakt między Agencją Uzbrojenia a Hyundai Rotem i będącym częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej Bumarem Łabędy. Na jego podstawie ta polska spółka uzyska zdolności do obsługi, serwisowania i modernizacji czołgów K2, co pozwoli na odtwarzanie potencjału bojowego w czasie kryzysu. W Wojsku Polskim już służy 180 czołgów K2, a w 2025 r. podpisano kontrakt na dostawę kolejnych 180 takich pojazdów. Ok. 60 z nich będzie zmontowanych właśnie w Bumarze Łabędy.

Reklama
Reklama

Z kolei Huta Stalowa Wola pozyskała zdolności do serwisowania i obsługi armatohaubic K9. HSW produkuje samodzielnie armatohaubice Krab, których podwozia mają właśnie rodowód koreański.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Przemysł obronny Firmy Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Grupa WB Hanwha Aerospace
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Materiał Promocyjny
Wszystkie kierunki z Kalendarza Adwentowego LOT teraz w promocji!
Advertisement
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama