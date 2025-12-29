Niezależność dostaw w czasie kryzysu

– Budujemy coś, co zawsze było naszą ambicją, budujemy niezależność w produkcji – mówił podczas podpisania umowy wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. – Cieszę się, że transfer technologii staje się faktem. Cieszę się, że ta strategiczna inwestycja będzie w województwie lubuskim – dodawał polityk.

– To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa Polski, ponieważ będziemy mogli te pociski produkować nawet w czasie kryzysu. Dla nas to inwestycja długoterminowa, która ma działać przez kilkadziesiąt lat – wyjaśniał „Rz” Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB. – System rakietowy Chunmoo symbolizuje siłę gwarantującą pokój – mówił z kolei Jae-il Son, CEO Hanwha Aerospace.

Warto podkreślić, że większość poddostawców i wytwórców komponentów dla tych pocisków to mają być podmioty polskie. Kolejnym krokiem w rozwoju przemysłowym będzie produkcja pocisków rakietowych o większym zasięgu. By to robić, kluczowe jest opanowanie zasad produkcji paliwa rakietowego. Nowych pocisków, o dłuższym zasięgu, można się spodziewać najpóźniej w połowie lat 30.

Polsko-koreańska współpraca zbrojeniowa

Tuż przed świętami Estonia ogłosiła, że kupuje 6 zestawów rakietowych K239. Wiadomo, że Hanwha Aerospace negocjuje także z innymi państwami europejskimi potencjalną sprzedaż tych systemów. Docelowo pociski krótszego zasięgu dla europejskich użytkowników takich systemów mogą być produkowane właśnie w fabryce w Gorzowie Wielkopolskim.

Warto przypomnieć, że ta umowa to kolejny przykład polsko-południowokoreańskiej współpracy przemysłowej. Kilka tygodni temu podpisano kontrakt między Agencją Uzbrojenia a Hyundai Rotem i będącym częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej Bumarem Łabędy. Na jego podstawie ta polska spółka uzyska zdolności do obsługi, serwisowania i modernizacji czołgów K2, co pozwoli na odtwarzanie potencjału bojowego w czasie kryzysu. W Wojsku Polskim już służy 180 czołgów K2, a w 2025 r. podpisano kontrakt na dostawę kolejnych 180 takich pojazdów. Ok. 60 z nich będzie zmontowanych właśnie w Bumarze Łabędy.