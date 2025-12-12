Z tego artykułu się dowiesz: Na czym polega zawarta umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Grupą WB?

Jaką rolę odgrywają bezzałogowe statki powietrzne w konflikcie na Ukrainie?

Jakie są szczegóły dotyczące realizacji dostaw dronów Warmate?

Jakie rodzaje głowic posiadają drony Warmate i jakie mają zastosowanie?

Bezzałogowe statki powietrzne stały się jednym z najbardziej popularnych rodzajów uzbrojenia podczas wojny w Ukrainie. Codziennie na linii frontu używane są dziesiątki tysięcy bezzałogowców, ale zdecydowana większość z nich to tzw. drony FPV, czyli najczęściej cywilne statki, które są chałupniczo przerabiane na cele wojskowe.

Osobną kategorią stanowią tzw. bezzałogowce wojskowe, które są znacznie bardziej odporne na zakłócenia, mają większe zasięgi i niosą znacznie więcej ładunku wybuchowego. To właśnie z nich często kręcone są filmiki, na których widać jak niszczone są pojazdy wojskowe.

Ekspresowa dostawa dronów Warmate

Także Wojsko Polskie wreszcie mocniej stawia na bezzałogowce. W maju wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił zawarcie umowy ramowej na zakup 900 zestawów (po 10 sztuk) takich bezzałogowców w różnych wersjach. Umowa ma obowiązywać maksymalnie do 2035 r.