Wojsko kupuje drony kamikadze za 100 mln zł. Dostawa ekspresowa

Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na zakup 360 sztuk amunicji krążącej Warmate od Grupy WB. Dostawy rozpoczną się jeszcze przed świętami, a zakończą… do końca roku.

Publikacja: 12.12.2025 14:25

Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na zakup 360 sztuk amunicji krążącej Warmate

Foto: T. Narayan/Bloomberg

Foto: T. Narayan/Bloomberg

Maciej Miłosz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na czym polega zawarta umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Grupą WB?
  • Jaką rolę odgrywają bezzałogowe statki powietrzne w konflikcie na Ukrainie?
  • Jakie są szczegóły dotyczące realizacji dostaw dronów Warmate?
  • Jakie rodzaje głowic posiadają drony Warmate i jakie mają zastosowanie?

Bezzałogowe statki powietrzne stały się jednym z najbardziej popularnych rodzajów uzbrojenia podczas wojny w Ukrainie. Codziennie na linii frontu używane są dziesiątki tysięcy bezzałogowców, ale zdecydowana większość z nich to tzw. drony FPV, czyli najczęściej cywilne statki, które są chałupniczo przerabiane na cele wojskowe.

Czytaj więcej

Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB
Biznes
Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB: Europa się zbroi. Polska może być hubem technologii wojskowych

Osobną kategorią stanowią tzw. bezzałogowce wojskowe, które są znacznie bardziej odporne na zakłócenia, mają większe zasięgi i niosą znacznie więcej ładunku wybuchowego. To właśnie z nich często kręcone są filmiki, na których widać jak niszczone są pojazdy wojskowe.

Ekspresowa dostawa dronów Warmate

Także Wojsko Polskie wreszcie mocniej stawia na bezzałogowce. W maju wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił zawarcie umowy ramowej na zakup 900 zestawów (po 10 sztuk) takich bezzałogowców w różnych wersjach. Umowa ma obowiązywać maksymalnie do 2035 r.

W czwartek w Agencji Uzbrojenia podpisano z kolei umowę wykonawczą na 36 zestawów, czyli 360 dronów kamikadze Warmate i 36 stacji do ich obsługi. Wartość tego zamówienia to ok. 100 mln zł. Co istotne, dostawy zostaną zrealizowane błyskawicznie, bo jeszcze do końca tego roku. Obecne zdolności produkcyjne dronów Warmate wynoszą ok. 4 tys. sztuk rocznie.

Czytaj więcej

Amunicja 155 mm
Modernizacja Sił Zbrojnych
Grupa WB będzie produkować amunicję 155 mm. Sukces testów

Amunicja krążąca sprawdzona w boju

Choć nie podano szczegółów, to wiadomo, że Warmate’y mają kilka rodzajów głowic: m.in. odłamkowo-burzącą, termobaryczną czy przeciwpancerną. Ważący nieco ponad 5 kg statek powietrzny może razić cele nawet w odległości 80 km od miejsca startu. Sam start może się odbywać z pojazdu bądź bez żadnego specjalistycznego sprzętu – dostępne są też tzw. wersje plecakowe. „Operowanie latającym środkiem bojowym odbywa się w czasie rzeczywistym, w oparciu o przekaz wideo z podsystemu obserwacyjnego. Operator posiada pełną kontrolę w zakresie wyboru trybu pracy systemu, pomiędzy wielorazowym trybem rozpoznawczym a jednorazowym trybem bojowym” – informuje Agencja Uzbrojenia.

Czytaj więcej

Piotr Wojciechowski, Grupa WB: Nie oczekujemy dotacji, ale zamówień polskiej armii
Biznes
Piotr Wojciechowski, Grupa WB: Nie oczekujemy dotacji, ale zamówień polskiej armii

Tego rodzaju systemy uzbrojenia kupiły m.in. Ukraina i Indie, oba te kraje sprawdziły je w realnych działaniach bojowych, odpowiednio w konfliktach z Rosją i Pakistanem.

Warto pamiętać, że Grupa WB, największy prywatny podmiot polskiej zbrojeniówki, dostarcza Wojsku Polskiemu także inne bezzałogowce, m.in. obserwacyjne FlyEye. Ich dostawy także prowadzone są w oparciu o umowę ramową, która później jest uszczegóławiana kolejnymi umowami wykonawczymi. Oprócz tego ważnym elementem wyposażenia staje się także system poszukiwawczo-uderzeniowy Gladius.

Źródło: rp.pl

Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Technologie Drony Przemysł obronny amunicja Grupa WB
