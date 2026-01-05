7 mld zł dla PGZ

Powodów do tak śmiałej tezy jest co najmniej kilka. Po pierwsze, państwo wreszcie wydało na rozwój (państwowej) zbrojeniówki zauważalne pieniądze. W 2025 r. przeznaczono 2,4 mld zł na utworzenie zdolności do produkcji i zakup licencji do produkcji amunicji 155 mm. Poza tym spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisały umowy na prawie 4 mld zł dokapitalizowania w ramach programu obrony powietrznej Narew, a w międzyczasie 850 mln zł wreszcie trafiło do Bumaru-Łabędy. Dzięki temu ma utworzyć m.in. zdolności do obsługi czołgów K2, o czym więcej za moment. Z grubsza licząc, wychodzi ponad 7 mld zł na inwestycje.

Oczywiście trzeba sobie powiedzieć wprost, że część tych pieniędzy zostanie wydana nieefektywnie czy wręcz zmarnowana, a zapowiadane projekty, znając życie, będą miały duży poślizg w realizacji. I że to nie jest najlepsze rozwiązanie, że PGZ powinna to finansować z własnych zysków. Ale to nie zmienia tego, że w końcu hale i linie produkcyjne zostaną postawione. Dobrym przykładem jak długi jest to proces, jest PGZ Stocznia Wojenna, która została osiem lat temu kupiona od syndyka. Teraz jest to zakład z nowoczesną infrastrukturą, w którą zainwestowano setki milionów złotych, ale też który odpowiada za budowę trzech fregat klasy Miecznik. W tym przypadku czas, bardzo dużo czasu, i pieniądze na inwestycje zdziałały cuda. Obyśmy doczekali ich więcej.

Zmiana fazy

Drugim ważnym czynnikiem, który pozwala na przyszłość polskiej zbrojeniówki patrzeć z pewną nieprzesadną dozą optymizmu, jest coraz lepiej rozwijająca się współpraca z partnerami zagranicznymi. Tylko w ostatnich tygodniach mieliśmy dwa przykłady takiego działania. Tuż po świętach ogłoszono, że Agencja Uzbrojenia za 14 mld zł kupi ponad 10 tys. pocisków, które ma wytworzyć spółka Hanwha WB Advanced System.

Jest to joint venture południowokoreańskiej Hanwha Aerospace i polskiej Grupy WB, która zbuduje w Gorzowie Wielkopolskim za ok. 1,5 mld zł fabrykę. Łańcuch kooperantów będą tworzyć głównie polskie podmioty. Najpewniej od 2029 r. w tym zakładzie będą produkowane pociski rakietowe CGR-080, których zasięg to ok. 80 km. Fakt, że będą one produkowane na terytorium Polski oznacza, że w czasie „W” państwo polskie będzie miało nad nimi kontrolę. Poza tym to pierwszy krok do tego, by produkować tu również pociski o znacznie dalszym zasięgu.

Także w grudniu Agencja Uzbrojenia podpisała z Hyundai Rotem i Bumarem-Łabędy umowę, na podstawie której polski zakład zyska kompetencje do serwisowania i modernizowania, a także montażu czołgów K2. To w czasie „W” pozwoli na odtwarzanie potencjału bojowego, co jest kluczowe dla wzmocnienia zdolności obronnych państwa.