Amunicja 155 mm
– Jesteśmy w zakładach Dezamet przy ważnej okazji. Są z nami nasi brytyjscy przyjaciele. Dzięki tej współpracy Dezamet będzie dysponował najnowocześniejszą technologią, dzięki której będzie mógł zwiększyć produkcję pocisków 155 mm – mówił w piątek przedpołudniem premier Donald Tusk podczas wizyty w będących częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładach Dezamet. – Polska będzie suwerennym producentem tej amunicji. Umowa jest na 40 lat. Powinniśmy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom produkcji ok. 130 tys. pocisków rocznie – tłumaczył premier.
Liczba producentów broni i amunicji w poszczególnych krajach Europy
Zakup licencji produkcji pocisków 155 mm przez PGZ powinien zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych tygodni, jesteśmy na etapie finalnego przygotowywania umowy. Wcześniej negocjacje w sprawie zakupu licencji prowadzono także z podmiotami z Turcji, Francji oraz Czech i Słowacji. Wiadomo, że licencja od BAE Systems ma obowiązywać 40 lat i Polska będzie miała możliwość sprzedaży amunicji na rynki trzecie. Wiadomo też, że umowa nie dotyczy ładunków miotających.
– To partnerstwo opiera się na naszej długofalowej relacji obronnej z Polską. Transfer technologii i wiedzy umożliwi Polsce znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji kalibru 155 mm, co przyczyni się do wzmocnienia jej bazy przemysłowej i odporności łańcucha dostaw w obliczu coraz bardziej niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa. Jest to ważne nie tylko dla polskiej obronności, ale także przyczyni się do zwiększenia jej wkładu w zabezpieczenie wschodniej flanki NATO – wyjaśnia Charles Woodburn, BAE Systems Chief Executive.
Cena zakupu licencji nie została podana. Warto jednak przypomnieć, że nieco ponad dwa miesiące temu PGZ podpisała umowę, w ramach której otrzyma ponad 2,4 mld zł dofinansowania na zwiększenie zdolności produkcji amunicji wielkokalibrowej. Te środki pochodzą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych nadzorowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zapewne część tej kwoty zostanie wydana na zakup licencji.
Ta umowa nie zmienia tego, że w obszarze produkcji amunicji wykazujemy się wyjątkową indolencją. O tym, że musimy zwiększyć nasze zdolności do jej produkcji, wiadomo co najmniej od lutego 2022 r., czyli od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
Rząd Mateusza Morawieckiego uchwałą rządową przyjął wówczas program Narodowej Rezerwy Amunicyjnej, którego celami były uzupełnienie naszych zapasów pocisków artyleryjskich i zwiększenie zdolności do produkcji tych pocisków w Polsce. Pod koniec 2023 r. MON podpisało z PGZ umowę na dostawę ok. 280 tys. sztuk pocisków, ale dostawy mają potrwać do 2029 r. Ta umowa nie wymuszała jednak dużego zwiększenia zdolności produkcyjnych.
Z kolei za rządu Donalda Tuska pod koniec 2024 r. przyjęto ustawę o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji i to właśnie na jej podstawie w połowie 2025 r. otrzymała dofinansowanie. Projekty inwestycyjne już ruszyły, optymistycznie można zakładać, że w 2028 r. zdolności PGZ do produkcji amunicji wielkokalibrowej znacznie przekroczą 100 tys. sztuk. Obecnie jest to małe kilkadziesiąt tys. rocznie.
