– Jesteśmy w zakładach Dezamet przy ważnej okazji. Są z nami nasi brytyjscy przyjaciele. Dzięki tej współpracy Dezamet będzie dysponował najnowocześniejszą technologią, dzięki której będzie mógł zwiększyć produkcję pocisków 155 mm – mówił w piątek przedpołudniem premier Donald Tusk podczas wizyty w będących częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładach Dezamet. – Polska będzie suwerennym producentem tej amunicji. Umowa jest na 40 lat. Powinniśmy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom produkcji ok. 130 tys. pocisków rocznie – tłumaczył premier.

Liczba producentów broni i amunicji w poszczególnych krajach Europy Foto: PAP

Licencja do produkcji pocisków 155 mm na 40 lat

Zakup licencji produkcji pocisków 155 mm przez PGZ powinien zostać sfinalizowany w ciągu najbliższych tygodni, jesteśmy na etapie finalnego przygotowywania umowy. Wcześniej negocjacje w sprawie zakupu licencji prowadzono także z podmiotami z Turcji, Francji oraz Czech i Słowacji. Wiadomo, że licencja od BAE Systems ma obowiązywać 40 lat i Polska będzie miała możliwość sprzedaży amunicji na rynki trzecie. Wiadomo też, że umowa nie dotyczy ładunków miotających.

– To partnerstwo opiera się na naszej długofalowej relacji obronnej z Polską. Transfer technologii i wiedzy umożliwi Polsce znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji kalibru 155 mm, co przyczyni się do wzmocnienia jej bazy przemysłowej i odporności łańcucha dostaw w obliczu coraz bardziej niestabilnego otoczenia bezpieczeństwa. Jest to ważne nie tylko dla polskiej obronności, ale także przyczyni się do zwiększenia jej wkładu w zabezpieczenie wschodniej flanki NATO – wyjaśnia Charles Woodburn, BAE Systems Chief Executive.