Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest obecne podejście Szwajcarii do zdolności obronnych kraju?

Dlaczego Szwajcaria planuje zwiększyć wydatki na obronę?

Jaki wpływ na szwajcarskie społeczeństwo mają historyczne i geograficzne uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa kraju?

W jaki sposób Szwajcarska armia adaptuje się do nowych zagrożeń technologicznych i cybernetycznych?

Kraj jest przygotowany na ataki „podmiotów niepaństwowych” na infrastrukturę krytyczną oraz na cyberataki, jednak armia wciąż boryka się z poważnymi brakami sprzętowymi – powiedział generał porucznik Thomas Süssli w rozmowie z dziennikiem „NZZ”.

Reklama Reklama

„Tym, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, jest obrona przed zagrożeniami z dystansu, a tym bardziej przed pełnoskalowym atakiem na nasz kraj” – stwierdził Süssli, który odchodzi ze stanowiska z końcem roku.

„Obciążające jest to, że w prawdziwej sytuacji kryzysowej jedynie jedna trzecia wszystkich żołnierzy byłaby w pełni wyposażona” – dodał w wywiadzie opublikowanym w sobotę.

Szwajcaria zwiększa wydatki na obronę

Szwajcaria zwiększa wydatki obronne, modernizuje artylerię i systemy lądowe oraz zastępuje starzejące się myśliwce nowymi samolotami Lockheed Martin F‑35A.