Reklama
Rozwiń
Reklama

Szwajcaria musi więcej wydawać na wojsko. Dowódca sił zbrojnych: Nie obronimy się sami

Szwajcaria nie jest w stanie obronić się przed pełnoskalowym atakiem i musi zwiększyć wydatki na wojsko w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Rosji – powiedział w wywiadzie dowódca szwajcarskich sił zbrojnych.

Publikacja: 27.12.2025 13:43

Generał porucznik Thomas Süssli

Generał porucznik Thomas Süssli

Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest obecne podejście Szwajcarii do zdolności obronnych kraju?
  • Dlaczego Szwajcaria planuje zwiększyć wydatki na obronę?
  • Jaki wpływ na szwajcarskie społeczeństwo mają historyczne i geograficzne uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa kraju?
  • W jaki sposób Szwajcarska armia adaptuje się do nowych zagrożeń technologicznych i cybernetycznych?

Kraj jest przygotowany na ataki „podmiotów niepaństwowych” na infrastrukturę krytyczną oraz na cyberataki, jednak armia wciąż boryka się z poważnymi brakami sprzętowymi – powiedział generał porucznik Thomas Süssli w rozmowie z dziennikiem „NZZ”.

 „Tym, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, jest obrona przed zagrożeniami z dystansu, a tym bardziej przed pełnoskalowym atakiem na nasz kraj” – stwierdził Süssli, który odchodzi ze stanowiska z końcem roku.

 „Obciążające jest to, że w prawdziwej sytuacji kryzysowej jedynie jedna trzecia wszystkich żołnierzy byłaby w pełni wyposażona” – dodał w wywiadzie opublikowanym w sobotę.

Szwajcaria zwiększa wydatki na obronę

Szwajcaria zwiększa wydatki obronne, modernizuje artylerię i systemy lądowe oraz zastępuje starzejące się myśliwce nowymi samolotami Lockheed Martin F‑35A.

Reklama
Reklama

 Plany te napotykają jednak na przekroczenia kosztów, a krytycy kwestionują zasadność wydatków na artylerię i amunicję w sytuacji napiętych finansów federalnych.

Generał Süssli zaznaczył, że mimo wojny w Ukrainie oraz rosyjskich działań destabilizujących Europę, podejście społeczeństwa do wojska nie uległo zasadniczej zmianie.

Czytaj więcej

Samobieżna haubica 155 mm K9 A1 z 18. Dywizji Zmechanizowanej na defiladzie z okazji Święta Wojska P
Biznes
Dlaczego warto budować własną zbrojeniówkę? Lekcja kolejna

 Jako przyczyny wskazał oddalenie Szwajcarii od konfliktu, brak niedawnych doświadczeń wojennych oraz fałszywe przekonanie, że neutralność zapewnia ochronę.

 „To jednak nieprawda historyczna. Istnieje kilka neutralnych państw, które były nieuzbrojone i zostały wciągnięte do wojny. Neutralność ma wartość tylko wtedy, gdy można jej bronić za pomocą broni” – podkreślił.

Ostatnia wojna na terenie Konfederacji Szwajcarskiej miała miejsce niemal 180 lat temu, kiedy to wybuchła szwajcarska wojna domowa (Sonderbundskrieg) w listopadzie 1847 r.. Wojna zakończyła się po 26 dniach.

Reklama
Reklama

 „Na szczęście nie mamy zbiorowej pamięci wojennej, w przeciwieństwie na przykład do Estonii czy Polski” – powiedział generał.

 „Szwajcaria nie jest w stanie bronić się w pełni samodzielnie. Dlatego musimy być zdolni do współpracy z innymi armiami i interoperacyjni, czyli zdolni do wspólnego działania. Wymaga to wieloletnich przygotowań, które już się rozpoczęły” – podkreśla.

Ile Szwajcaria wydaje na obronę i wojsko?

Szwajcaria zobowiązała się stopniowo zwiększać wydatki obronne do około 1 proc. PKB do około 2032 r., z obecnych mniej więcej 0,7 proc. – znacznie poniżej poziomu 2 proc. uzgodnionego przez państwa NATO.

Czytaj więcej

Myśliwiec F-35
Biznes
Szwajcarzy wybrali myśliwce F-35. Ostra krytyka przeciwników

Przy takim tempie szwajcarska armia osiągnęłaby pełną gotowość dopiero około 2050 r.. „To zbyt długo, biorąc pod uwagę zagrożenie” – podsumował generał Süssli.

Jednak szwajcarska armia robi postępy, aby nadążać za gwałtownymi zmianami na polu walki. „Na przykład stworzyliśmy system innowacji, w ramach którego żołnierze milicji mogą zgłaszać swoje pomysły” – mówi Süssli. Ten system innowacyjny ma kluczowe znaczenie. „Pozwala nam szybko wprowadzać do wojska nowe technologie” – podkreśla dowódca armii.

Reklama
Reklama

Szwajcarska armia nie kupuje już dronów na zapas. Zamiast tego szuka interesujących technologicznie producentów, z którymi zawiera umowy ramowe. Dzięki temu może sięgać po zawsze najnowszą technologię.

Generał Süssli ostrzega jednak również przed coraz większym przenoszeniem działań wojennych do cyberprzestrzeni. Szwajcarska służba wywiadowcza wskazuje na przykład, że „mieszka tu ponad osiemdziesięciu obywateli Rosji powiązanych z rosyjskimi służbami specjalnymi”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Szwajcaria Budżet Państwa Przemysł obronny armia wydatki zbrojenia
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama