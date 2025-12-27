Aktualizacja: 27.12.2025 13:54 Publikacja: 27.12.2025 13:43
Generał porucznik Thomas Süssli
Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
Kraj jest przygotowany na ataki „podmiotów niepaństwowych” na infrastrukturę krytyczną oraz na cyberataki, jednak armia wciąż boryka się z poważnymi brakami sprzętowymi – powiedział generał porucznik Thomas Süssli w rozmowie z dziennikiem „NZZ”.
„Tym, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, jest obrona przed zagrożeniami z dystansu, a tym bardziej przed pełnoskalowym atakiem na nasz kraj” – stwierdził Süssli, który odchodzi ze stanowiska z końcem roku.
„Obciążające jest to, że w prawdziwej sytuacji kryzysowej jedynie jedna trzecia wszystkich żołnierzy byłaby w pełni wyposażona” – dodał w wywiadzie opublikowanym w sobotę.
Szwajcaria zwiększa wydatki obronne, modernizuje artylerię i systemy lądowe oraz zastępuje starzejące się myśliwce nowymi samolotami Lockheed Martin F‑35A.
Plany te napotykają jednak na przekroczenia kosztów, a krytycy kwestionują zasadność wydatków na artylerię i amunicję w sytuacji napiętych finansów federalnych.
Generał Süssli zaznaczył, że mimo wojny w Ukrainie oraz rosyjskich działań destabilizujących Europę, podejście społeczeństwa do wojska nie uległo zasadniczej zmianie.
Czytaj więcej
Zgoda państwa na sprzedaż broni zawsze jest decyzją polityczną. Szczególnie wtedy, gdy ktoś jej p...
Jako przyczyny wskazał oddalenie Szwajcarii od konfliktu, brak niedawnych doświadczeń wojennych oraz fałszywe przekonanie, że neutralność zapewnia ochronę.
„To jednak nieprawda historyczna. Istnieje kilka neutralnych państw, które były nieuzbrojone i zostały wciągnięte do wojny. Neutralność ma wartość tylko wtedy, gdy można jej bronić za pomocą broni” – podkreślił.
Ostatnia wojna na terenie Konfederacji Szwajcarskiej miała miejsce niemal 180 lat temu, kiedy to wybuchła szwajcarska wojna domowa (Sonderbundskrieg) w listopadzie 1847 r.. Wojna zakończyła się po 26 dniach.
„Na szczęście nie mamy zbiorowej pamięci wojennej, w przeciwieństwie na przykład do Estonii czy Polski” – powiedział generał.
„Szwajcaria nie jest w stanie bronić się w pełni samodzielnie. Dlatego musimy być zdolni do współpracy z innymi armiami i interoperacyjni, czyli zdolni do wspólnego działania. Wymaga to wieloletnich przygotowań, które już się rozpoczęły” – podkreśla.
Szwajcaria zobowiązała się stopniowo zwiększać wydatki obronne do około 1 proc. PKB do około 2032 r., z obecnych mniej więcej 0,7 proc. – znacznie poniżej poziomu 2 proc. uzgodnionego przez państwa NATO.
Czytaj więcej
Niespodzianki nie było. Mimo zaproponowania przez Airbusa montażu w Szwajcarii myśliwców Eurofigh...
Przy takim tempie szwajcarska armia osiągnęłaby pełną gotowość dopiero około 2050 r.. „To zbyt długo, biorąc pod uwagę zagrożenie” – podsumował generał Süssli.
Jednak szwajcarska armia robi postępy, aby nadążać za gwałtownymi zmianami na polu walki. „Na przykład stworzyliśmy system innowacji, w ramach którego żołnierze milicji mogą zgłaszać swoje pomysły” – mówi Süssli. Ten system innowacyjny ma kluczowe znaczenie. „Pozwala nam szybko wprowadzać do wojska nowe technologie” – podkreśla dowódca armii.
Szwajcarska armia nie kupuje już dronów na zapas. Zamiast tego szuka interesujących technologicznie producentów, z którymi zawiera umowy ramowe. Dzięki temu może sięgać po zawsze najnowszą technologię.
Generał Süssli ostrzega jednak również przed coraz większym przenoszeniem działań wojennych do cyberprzestrzeni. Szwajcarska służba wywiadowcza wskazuje na przykład, że „mieszka tu ponad osiemdziesięciu obywateli Rosji powiązanych z rosyjskimi służbami specjalnymi”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę ramową na dostawy nowych pojazdów...
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, poinformował, że Rada Modernizacji Technicznej zatwi...
MON zamawia w HSW ponad tysiąc nowych bojowych wozów piechoty Borsuk. Skonstruowane w kraju, uzbrojone i wyposaż...
Rząd zdecydował o znaczącym podniesieniu potencjału artyleryjskiej zbrojowni HSW. Premier Morawiecki zapowiedzia...
Wicepremier i minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, podpisał aneks do umowy na dostawy kolejnej partii k...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas