Oryginalna wyrzutnia systemu K239 Chunmu na południowokoreańskim podwoziu w układzie 8×8.
Foto: Hanwha Defense
Moduły artylerii rakietowej K239 Chunmoo mogą w zależności od amunicji razić cele przeciwnika w odległości 80 i prawie 300 km. Wojsko Polskie zakupiło aż 290 takich zestawów, a dostawy mają się zakończyć w 2029 r. Obecnie w armii mamy ich już ponad sto. To odpowiedniki amerykańskich Himarsów, których mamy w służbie 20. Problemem jest to, że obecnie amunicję musimy kupować odpowiednio w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych.
Za kilka lat to się zmieni. We wtorek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach WB Electronics (Grupa WB) i południowokoreańska Hanwha Aerospace podpisały umowę, na bazie której utworzona zostanie fabryka, gdzie będą produkowane pociski rakietowe CGR-080 o zasięgu nawet 80 km. Podczas podpisania obecny był m.in. wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz ambasador Korei Południowej Tae Junyoul, a także szefostwo Agencji Uzbrojenia.
– To przełomowy moment, ponieważ do tej pory nie mieliśmy w Polsce tego rodzaju technologii – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Piotr Wojciechowski, prezes i główny udziałowiec Grupy WB. Ważne jest także to, że wspólnie z Koreańczykami mają być rozwijane pociski, których zasięg ma być znacznie większy.
– To pewnie największe wydarzenie tego MSPO. Uzyskujemy zdolności do produkcji pocisków rakietowych do wyrzutni Homar-K, to niezwykły moment – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. – Będziemy coraz bardziej niezależni przemysłowo. My nie tylko kupujemy uzbrojenie, ale też sprowadzamy produkcję do Polski – dodawał polityk.
Lokalizacja nowego zakładu nie została jeszcze ujawniona, wiadomo, że obecnie rozpatrywane są już tylko dwa miejsca. Cała inwestycja ma kosztować ok. miliarda zł, a w nowym zakładzie pracę znajdzie ok. 200 osób. Obecnie Grupa WB zatrudnia w Polsce ok. 2,5 tys. pracowników.
Jeśli chodzi o nowe zakłady amunicyjne w Polsce, to nie jest to jedyna dobra wiadomość. W przyszłym tygodniu Polska Grupa Zbrojeniowa ma wreszcie podpisać porozumienie ze strategicznym partnerem, który sprzeda PGZ technologię produkcji pocisków artyleryjskich 155 mm. Ich zasięg ma wynosić ok. 40 km. Jak już informowaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, najpewniej tym partnerem zostanie brytyjski potentat BAE Systems. – Porozumienie podpiszemy wkrótce, czekamy na pisemne potwierdzenie naszych ustaleń – wyjaśniał Adam Leszkiewicz, prezes PGZ, który jednak nie potwierdził, kto ostatecznie zostanie partnerem.
Według deklaracji polityków i zarządu PGZ, w 2028 r. zdolności produkcyjne PGZ powinny wynosić ok. 180 tys. sztuk amunicji wielkokalibrowej, w tym artyleryjskiej 155 mm. Ten plan wydaje się bardzo ambitny, ale trzeba pamiętać, że mimo wojny na Ukrainie lata 2022-24 w tym obszarze zostały de facto zmarnowane, najpierw przez rząd PiS, a później Koalicji. Dopiero dwa miesiące temu Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało umowę zakładającą, że dofinansuje PGZ kwotą 2,4 mld zł. Te środki mają być przeznaczone właśnie na utworzenie zdolności produkcyjnych do amunicji wielkokalibrowej.
