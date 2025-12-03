Aktualizacja: 03.12.2025 06:20 Publikacja: 03.12.2025 05:02
Przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2024 r. przekroczyły 3 mld dol., co pozwoliło jej zająć 51. miejsce w zestawieniu
W produkcji uzbrojenia Stany Zjednoczone od lat są numerem jeden. Ten fakt potwierdza także najnowsza lista stu największych, czyli mających największe przychody, przedsiębiorstw zbrojeniowych na świecie opublikowana przez Międzynarodowy Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI). Zestawienie obejmuje rok 2024. Wśród 10 największych, aż sześć firm pochodzi z USA, a pięć z pierwszych sześciu to tzw. „wielka piątka”, czyli Lockheed Martin (sprzedaje Polsce m.in. samoloty F-35), RTX (system Patriot), Northrop Grumman (system kierowania ogniem IBCS), General Dynamics (czołgi Abrams) i Boeing (śmigłowce AH-64E Apache).
W sumie przychody firm na liście SIPRI wyniosły prawie 680 mld dol. Jednak warto zwrócić uwagę, że nie ma na tej liście kilku głośnych startupów zbrojeniowych, których wyceny są liczone w miliardach, jednak przychody na razie za nimi nie nadążają. Takim przykładem jest choćby niemiecki Helsing, który specjalizuje się w produkcji dronów.
Jednak „wielką piątkę” rozbija brytyjskie BAE Systems, które w tym roku uplasowało się na miejscu czwartym. To oznacza, że inaczej niż np. rok temu, Amerykanie nie mają pierwszych pięciu miejsc w tym zestawieniu. Wysoka pozycja BAE to potwierdzenie tego, że w Europie to brytyjski przemysł zbrojeniowy jest najsilniejszy. Wśród 26 europejskich firm na liście SIPRI, aż siedem to brytyjskie. Ich przychody w 2024 r. to ponad 52 mld dol., czyli dwa razy więcej niż drugiej w tym europejskim zestawieniu Francji. Mimo że Francuzi uważają się za zbrojeniowo niezależnych, ponieważ potrafią w dużej mierze samodzielnie produkować zarówno samoloty, okręty (również podwodne) czy pojazdy lądowe, a nawet mają arsenał jądrowy, to jednak pod kątem przychodów zdecydowanie ustępują Brytyjczykom. Francuskie podmioty w TOP 100 to Naval Group, Thales, Safran i Dassault Aviation.
Choć Włosi w tym zestawieniu mają tylko dwie firmy, Leonardo i Fincantieri, to jednak wielkość tej pierwszej firmy (12 miejsce i przychody w wysokości prawie 14 mld dol.), powoduje, że pod kątem przychodów to południowcy wyprzedzają niemiecką zbrojeniówkę. I to pomimo faktu, że specjalizujący się m.in. w produkcji amunicji Rheinmetall rośnie jak na drożdżach, a w 2024 r. jego przychody były większe o prawie 50 proc. niż rok wcześniej. Jednak w sumie cztery niemieckie firmy w tym zestawieniu miały niecałe 15 mld dol. przychodów, tak więc niewiele mniej niż dwaj włoscy giganci.
Poza tradycyjnie największymi gospodarkami Europy, w kilku krajach europejskich mamy jeden podmiot dominujący krajową zbrojeniówkę: tak jest w Szwecji (Saab), Norwegii (Kongsberg), Czechach i Słowacji (CSG) czy Polsce (Polska Grupa Zbrojeniowa).
Warto zwrócić uwagę, że specyfiką przemysłu zbrojeniowego Starego Kontynentu są spółki „transeuropejskie”, czyli de facto międzynarodowe. Chodzi o Airbusa, MBDA i KNDS. MBDA to spółka, w której udziały mają Airbus, BAE Systems i Leonardo, z kolei KNDS powstało z połączenia francuskiego Nextera i niemieckiego Krauss-Maffei Wegmann. W sumie przychody tych trzech „transeuropejskich” spółek przekroczyły w 2024 r. 22 mld dol. Wydaje się, że w związku z polityką Stanów Zjednoczonych i z drugiej strony działaniami Brukseli, która stawia na wzmacnianie europejskiej zbrojeniówki, współpraca tutejszych firm będzie się pogłębiać.
Co jeszcze może zaskakiwać w tym zestawieniu? Różnice między USA i Europą. W sumie przychody stu największych firm zbrojeniowych wzrosły o 5,9 proc. do 679 mld dol. Ale ten wzrost w Europie przekroczył 13 proc., a w Stanach Zjednoczonych to mniej niż 4 proc. I choć nie zmienia to tego, że sumaryczne przychody podmiotów zbrojeniowych z USA były dwa razy większe niż tych z Europy, to jednak wydaje się, że w najbliższych latach to właśnie na Starym Kontynencie zbrojeniówka będzie się rozwijać szybciej. Tym bardziej, że będzie mogła korzystać nie tylko ze środków państw narodowych, ale też z kredytowania z Instrumentu SAFE, które zapewni Unia Europejska. Można zakładać, że tylko z tego źródła w 2026 r. do europejskiej zbrojeniówki popłynie dodatkowe kilkadziesiąt mld euro. Jeśli do tego dołożymy deklaracje zakupów zbrojeniowych, które składa niemiecki rząd, może się okazać, że w zestawieniu za 2026 r. to niemiecka zbrojeniówka wysforuje się na drugie miejsce w Europie pod kątem przychodów.
Jak na tym tle wypada Polska? W przeliczeniu na dolary przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej po wzroście o prawie 35 proc. w 2024 r. nieco przekroczyły 3 mld dol., co pozwoliło jej zająć 51. miejsce w tym zestawieniu. To awans o dziewięć pozycji w stosunku do zestawienia za 2023 r. Można zakładać, że za rok na liście opublikowanej za 2025 r. ta pozycja będzie nawet wyższa, ponieważ w kończącym się roku te przychody powinny zbliżyć się do 5 mld dol., co oznacza wzrost znacznie większy niż średnia rynkowa.
Możliwe jest także, że na tej liście pojawi się drugi podmiot z Polski, czyli Grupa WB. W 2024 r. jej przychody wyniosły 3 mld zł. Można szacować, że w tym roku będą to ok. 4 mld zł, a więc nieco ponad miliard dolarów. W zestawieniu za 2024 r. ostatni podmiot na liście stu największych firm zbrojeniowych świata miał 1,07 mld dol. przychodów.
