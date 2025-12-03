Choć Włosi w tym zestawieniu mają tylko dwie firmy, Leonardo i Fincantieri, to jednak wielkość tej pierwszej firmy (12 miejsce i przychody w wysokości prawie 14 mld dol.), powoduje, że pod kątem przychodów to południowcy wyprzedzają niemiecką zbrojeniówkę. I to pomimo faktu, że specjalizujący się m.in. w produkcji amunicji Rheinmetall rośnie jak na drożdżach, a w 2024 r. jego przychody były większe o prawie 50 proc. niż rok wcześniej. Jednak w sumie cztery niemieckie firmy w tym zestawieniu miały niecałe 15 mld dol. przychodów, tak więc niewiele mniej niż dwaj włoscy giganci.

Poza tradycyjnie największymi gospodarkami Europy, w kilku krajach europejskich mamy jeden podmiot dominujący krajową zbrojeniówkę: tak jest w Szwecji (Saab), Norwegii (Kongsberg), Czechach i Słowacji (CSG) czy Polsce (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Europejska zbrojeniówka rośnie szybciej niż ta w USA

Warto zwrócić uwagę, że specyfiką przemysłu zbrojeniowego Starego Kontynentu są spółki „transeuropejskie”, czyli de facto międzynarodowe. Chodzi o Airbusa, MBDA i KNDS. MBDA to spółka, w której udziały mają Airbus, BAE Systems i Leonardo, z kolei KNDS powstało z połączenia francuskiego Nextera i niemieckiego Krauss-Maffei Wegmann. W sumie przychody tych trzech „transeuropejskich” spółek przekroczyły w 2024 r. 22 mld dol. Wydaje się, że w związku z polityką Stanów Zjednoczonych i z drugiej strony działaniami Brukseli, która stawia na wzmacnianie europejskiej zbrojeniówki, współpraca tutejszych firm będzie się pogłębiać.

Co jeszcze może zaskakiwać w tym zestawieniu? Różnice między USA i Europą. W sumie przychody stu największych firm zbrojeniowych wzrosły o 5,9 proc. do 679 mld dol. Ale ten wzrost w Europie przekroczył 13 proc., a w Stanach Zjednoczonych to mniej niż 4 proc. I choć nie zmienia to tego, że sumaryczne przychody podmiotów zbrojeniowych z USA były dwa razy większe niż tych z Europy, to jednak wydaje się, że w najbliższych latach to właśnie na Starym Kontynencie zbrojeniówka będzie się rozwijać szybciej. Tym bardziej, że będzie mogła korzystać nie tylko ze środków państw narodowych, ale też z kredytowania z Instrumentu SAFE, które zapewni Unia Europejska. Można zakładać, że tylko z tego źródła w 2026 r. do europejskiej zbrojeniówki popłynie dodatkowe kilkadziesiąt mld euro. Jeśli do tego dołożymy deklaracje zakupów zbrojeniowych, które składa niemiecki rząd, może się okazać, że w zestawieniu za 2026 r. to niemiecka zbrojeniówka wysforuje się na drugie miejsce w Europie pod kątem przychodów.

Jak na tym tle wypada Polska? W przeliczeniu na dolary przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej po wzroście o prawie 35 proc. w 2024 r. nieco przekroczyły 3 mld dol., co pozwoliło jej zająć 51. miejsce w tym zestawieniu. To awans o dziewięć pozycji w stosunku do zestawienia za 2023 r. Można zakładać, że za rok na liście opublikowanej za 2025 r. ta pozycja będzie nawet wyższa, ponieważ w kończącym się roku te przychody powinny zbliżyć się do 5 mld dol., co oznacza wzrost znacznie większy niż średnia rynkowa.