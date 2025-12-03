Reklama

Wozy bojowe Borsuk wędrują do wojska

W czwartek odbędzie się uroczyste przekazanie Siłom Zbrojnym RP pierwszych 15 seryjnych Bojowych Pływających Wozów Piechoty Borsuk, które produkuje Huta Stalowa Wola. Ale w przyszłym roku ten zakład wyprodukuje zaledwie kilka takich wozów.

Publikacja: 03.12.2025 12:32

Wozy bojowe Borsuk wędrują do wojska

Foto: MON

Maciej Miłosz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyzwania produkcyjne stoją przed Hutą Stalowa Wola w kontekście dostaw BWP Borsuk?
  • Dlaczego proces zamówień i dostaw Borsuków napotyka na opóźnienia?
  • Jakie są główne cechy konstrukcyjne i uzbrojenie BWP Borsuk?

Ponad 6,5 mld zł - zgodnie z umową z początku roku, tyle zapłacimy za 111 Borsuków, które mają być dostarczone Wojsku Polskiemu do 2029 r. Problem w tym, że w przyszłym roku Huta Stalowa Wola, która jest najważniejszą spółką Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dostarczy zaledwie... trzy takie pojazdy. Z czego to wynika? – To kwestia współpracy z poddostawcami. O ile na te pierwsze egzemplarze zamówiono komponenty jeszcze przed podpisaniem umowy, to już na pozostałe dopiero po zawarciu kontraktu. Dlatego w przyszłym roku będzie to tak mała liczba. Ale w 2027 r. dostarczanych pojazdów powinno już być ok. 40 – mówi „Rz” rozmówca znający kulisy sprawy.

Oprócz małych zdolności produkcyjnych problemem w najbliższych miesiącach, albo nawet latach, będą tzw. choroby wieku dziecięcego. Każdy nowy sprzęt wojskowy ma to do siebie, że po wprowadzeniu do służby odkrywane są wady i niedociągnięcia wcześniej niezdiagnozowane. Podobnie było np. z karabinkami Grot produkowanymi przez Fabrykę Broni w Radomiu. Przed HSW jeszcze dużo pracy, by tego typu „choroby” Borsuków wyleczyć.

Czytaj więcej

Przychody Polskiej Grupy Zbrojeniowej w 2024 r. przekroczyły 3 mld dol., co pozwoliło jej zająć 51.
Przemysł Obronny
W europejskiej zbrojeniówce rządzą Brytyjczycy

BWP Borsuk: pływający, opancerzony, dobrze uzbrojony

Te trudności nie zmieniają faktu, że Borsuk to w polskiej zbrojeniówce produkt unikalny. Jest to jedyny tak złożony pojazd zaprojektowany i w tak dużym stopniu produkowany w Polsce. Jak informuje PGZ, ten gąsienicowy zwierz jest „przeznaczony do transportu i ochrony załogi i żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED”.

Jego uzbrojenie stanowią armata Mk 44S Bushmaster kalibru 30 mm, podwójna wyrzutnia PPK Spike oraz sprzężony uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000C kalibru 7,62 mm. Co jest kluczowe, znajduje się ono w zdalnie sterowanym systemie wieżowym ZSSW-30, który HSW produkuje wspólnie z Grupą WB. To rozwiązanie oceniane jest przez wielu jako jedno z lepszych dostępnych na rynku. Choć można się zastanawiać, czy wymagania wojska nie były w tym wypadku zbyt wygórowane, co ma wpływ na (wysoką) cenę tego produktu.

Czekając na kolejną umowę

Co dalej z Borsukami? Warto przypomnieć, że umowa ramowa na dostawę ok. 1,4 tys. Borsuków w różnych wersjach została zawarta już na początku 2023 r. Potem jednak problemy techniczne pierwszych wozów i przedłużające się negocjacje z PGZ spowodowały, że umowę podpisano dopiero na początku 2025 r. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie kolejnej umowy, która powinna dotyczyć już znacznie większej liczby pojazdów. Jest szansa, że zostanie ona sfinansowana z pożyczek z unijnego Instrumentu SAFE. Jeśli tak się faktycznie stanie, to powinna ona zostać zawarta nie później niż w maju 2026 r.

Czytaj więcej

Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystych obchodów Święta
Opinie Ekonomiczne
Maciej Miłosz:: Kupujemy okręty, czyli gospodarka, głupcze!

Problemem pozostaje wydolność HSW, ale wydaje się, że w najbliższych latach zdolności produkcyjne HSW w tym obszarze będą się zwiększać. Można zakładać, że najpóźniej od 2029 r. będą one wynosić już nie kilkadziesiąt, a ok. sto pojazdów rocznie. Być może w jego produkcję zostaną zaangażowane także inne spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, np. poznański Cegielski.

Nie zmienia to faktu, że nawet ze znacznie większymi mocami produkcyjnymi, zaspokojenie potrzeb Wojska Polskiego zajmie długie lata. Z kolei późniejsze serwisowanie i modernizacje tych wozów oznaczają, że HSW będzie miała pracę co najmniej przez kolejnych 50 lat.

Przemysł obronny Firmy Huta Stalowa Wola Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Grupa WB
e-Wydanie
