Aktualizacja: 20.10.2025 17:43 Publikacja: 20.10.2025 16:34
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun (C), prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz (L) i wiceprezes PGZ Marcin Idzik (P) podczas podpisania umów inwestycyjnych na dofinansowanie projektu Polskiej Grupy Zbrojeniowej
Foto: PAP/Rafał Guz
W czerwcu 2024 r. rząd przyjął uchwałę, w ramach której spółki zrzeszone w konsorcjum PGZ Narew mają otrzymać do 2030 r. 3,9 mld zł. W ubiegłym roku w ramach tego projektu spółki PGZ dofinansowano kwotą prawie 500 mln zł. Środki mają być przeznaczane na inwestycje w zdolności produkcyjne związane z programem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Narew. Co istotne, zakłady muszą zagwarantować, że będą w stanie serwisować uzbrojenie przez co najmniej 40 lat.
Teraz zrobiono następny krok. W poniedziałek w ministerstwie aktywów państwowych doszło do podpisania kolejnej umowy, na podstawie której cztery spółki PGZ otrzymają ponad 3 mld zł z nadzorowanego przez MAP Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Chodzi o Dezamet, Mesko, Nitro-Chem i Gamrat.
– Dzisiaj robimy duży krok w kierunku rozbudowy krajowego przemysłu obronnego: PGZ otrzymuje z FIK na rozwój programu NAREW 3 mld zł – mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
– To, co dzisiaj wydajemy, to pokłosie tego, co zaniedbaliśmy przez ostatnie 30-40 lat. Nie było zamówień obronnych, ale też nie inwestowaliśmy m.in. w hale czy nowe technologie – dodał Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Ile otrzymają poszczególne spółki? Jelcz ma otrzymać ponad 750 mln zł na budowę zakładu produkcyjnego, co ma docelowo umożliwić zwiększenie produkcji do 1,6 tys. sztuk pojazdów rocznie. Te środki mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup działki w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakład dostarczać będzie m.in. podwozia do rozwiązań w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu, którą zapewnią radary P-18PL, radary SAJNA, wyrzutnie iLauncher, systemy pasywnej radiolokacji, a także systemy łączności i dowodzenia.
Prawie dwa razy więcej, bo 1,7 mld zł ma otrzymać specjalizujący się w produkcji radarów PIT-Radwar. Z tych środków ma być zrealizowana budowa nowoczesnego zakładu produkcyjno-technologicznego w Kobyłce, czyli projekt, o którym w branży mówi się od lat. W nowym zakładzie produkowane będą m.in. radiolokacyjne systemy rozpoznania, systemy wspomagania dowodzenia i kierowania ogniem, środki ogniowe, systemy identyfikacji swój–obcy, elementy rakiet oraz usługi wsparcia w cyklu życia produktów.
Z kolei WZU otrzymają prawie 200 mln zł, a Zakłady Mechaniczne Tarnów ponad 300 mln zł na inwestycje w większe zdolności produkcyjne.
Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu PGZ podpisała umowę na dofinansowanie produkcji amunicji 155 mm. Strategicznym partnerem tej inwestycji jest brytyjskie BAE Systems, a koszt inwestycji to ponad 2,4 mld zł. Jej efektem ma być osiągnięcie zdolności produkcyjnej na poziomie 180 tys. pocisków rocznie, co ma nastąpić najpóźniej w 2028 r.
Przy poniedziałkowym podpisaniu umowy prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreślał, że wszystkie środki zostaną przeznaczone na inwestycje, a nie na bieżące funkcjonowanie spółek. Czy nie ma obaw, że te projekty zostaną opóźnione tak jak to się wcześniej zdarzało? – Tym razem ryzyko jest małe, ponieważ te spółki przygotowują się do nich od ponad roku i dokładnie wiedzą, co chcą zrobić – odpowiada „Rzeczpospolitej” Adam Leszkiewicz.
