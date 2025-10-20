Z tego artykułu się dowiesz: Jakie umowy inwestycyjne podpisała Polska Grupa Zbrojeniowa?

Na co zostaną przeznaczone środki z Funduszu Inwestycji Kapitałowych dla PGZ?

Jakie kwoty otrzymają konkretne spółki w ramach finansowania inwestycji?

Jaki jest cel inwestycji w spółki PGZ?

W czerwcu 2024 r. rząd przyjął uchwałę, w ramach której spółki zrzeszone w konsorcjum PGZ Narew mają otrzymać do 2030 r. 3,9 mld zł. W ubiegłym roku w ramach tego projektu spółki PGZ dofinansowano kwotą prawie 500 mln zł. Środki mają być przeznaczane na inwestycje w zdolności produkcyjne związane z programem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Narew. Co istotne, zakłady muszą zagwarantować, że będą w stanie serwisować uzbrojenie przez co najmniej 40 lat.

Teraz zrobiono następny krok. W poniedziałek w ministerstwie aktywów państwowych doszło do podpisania kolejnej umowy, na podstawie której cztery spółki PGZ otrzymają ponad 3 mld zł z nadzorowanego przez MAP Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Chodzi o Dezamet, Mesko, Nitro-Chem i Gamrat.

– Dzisiaj robimy duży krok w kierunku rozbudowy krajowego przemysłu obronnego: PGZ otrzymuje z FIK na rozwój programu NAREW 3 mld zł – mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

– To, co dzisiaj wydajemy, to pokłosie tego, co zaniedbaliśmy przez ostatnie 30-40 lat. Nie było zamówień obronnych, ale też nie inwestowaliśmy m.in. w hale czy nowe technologie – dodał Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.