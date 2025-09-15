Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są strategiczne korzyści z partnerstwa PGZ z BAE Systems?

Na jakie aspekty zwrócono uwagę przy wyborze partnera do produkcji amunicji?

Jak wygląda planowana skala produkcji pocisków 155 mm przez PGZ i kiedy ma zostać osiągnięta?

Jakie wyzwania stoją przed Polską w produkcji kompletnej amunicji?

Jakie były historyczne działania zmierzające do zwiększenia zdolności produkcji amunicji w Polsce?

– Jesteśmy w zakładach Dezamet z ważnej okazji. Są z nami nasi brytyjscy przyjaciele. Dzięki tej współpracy Dezamet będzie dysponował najnowocześniejszą technologią, dzięki której będzie mógł zwiększyć produkcję pocisków 155 mm – mówił w piątek przed południem premier Donald Tusk, podczas wizyty w fabryce będącej częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – Polska będzie suwerennym producentem tej amunicji. Umowa jest na co najmniej 40 lat. Powinniśmy w ciągu dwóch lat osiągnąć poziom produkcji ok. 130 tys. pocisków rocznie – tłumaczył premier. Tym samym potwierdził to, o czym na łamach „Rzeczpospolitej” pisaliśmy już w sierpniu, że licencję na produkcję amunicji 155 Polska kupi od brytyjskiego potentata BAE Systems.

Reklama Reklama

Umowa zakłada, że nasz kraj będzie mieć samodzielność w jej produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że samodzielnie wciąż nie potrafimy produkować m.in. ładunków miotających, które są niezbędne do strzelania tymi pociskami. Mesko ma je wytwarzać we współpracy z francuskim Eurenco. Mamy także problem z prochami wielobazowymi.

Licencja na produkcję pocisków 155 mm na 40 lat

Zakup licencji produkcji pocisków 155 przez PGZ powinien zostać dopięty w ciągu najbliższych tygodni. „Finalną decyzję o wyborze partnera poprzedził wieloetapowy proces weryfikacji ofert oraz rozmowy z kontrahentami. Dokonując analizy brano pod uwagę kilkanaście aspektów, w tym m.in. trzy główne kryteria wyboru, którymi były: suwerenność produkcji, rozwiązania technologiczne i cena. Najkorzystniejszą ofertę w kontekście kryteriów wyboru oraz bezpieczeństwa państwa i przyszłego rozwoju potencjału domeny amunicyjnej PGZ okazała się oferta przedstawiona przez firmę BAE Systems. Oferta BAE Systems w najpełniejszym stopniu spełniła wymogi określone w ramach procesu wyboru partnera. Ma ona charakter bezterminowy z 40-letnim okresem wypowiedzenia”, czytamy w informacji prasowej.

– Dokonując oceny poszczególnych ofert, kładliśmy szczególny nacisk na uzyskanie suwerenności produkcji oraz potencjał rozwojowy domeny amunicyjnej PGZ – mówi Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ.