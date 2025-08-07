Publikacja wyników finansowych Rheinmetalla za pierwsze półrocze potwierdziła, że największa firma zbrojeniowa w Niemczech ma przed sobą doskonałe perspektywy. W drugim kwartale 2025 r. osiągnęła 2,43 mld euro przychodów, z czego 80 proc. stanowiła sprzedaż sektora zbrojeniowego. Wzrost rok do roku wyniósł 9 proc., a zysk operacyjny 276 mln euro.

Choć wynik jest dobry, to na koniec roku będzie znacznie lepszy, ponieważ projekcje firmy zakładają, że wzrost sprzedaży wyniesie 35–40 proc. To oznacza, że roczne przychody zamkną się na poziomie co najmniej 13 mld euro. Jest to wynik tego, że w lutym w Niemczech odbyły się przyspieszone wybory parlamentarne, a nowy rząd kanclerza Friedricha Merza zaczął funkcjonować w maju. To miało wpływ na opóźnienie zawarcia części kontraktów, co powinno zostać nadrobione w trzecim i czwartym kwartale 2025 r. Dla porównania – Polska Grupa Zbrojeniowa w 2024 r. miała przychody także na poziomie 13 mld. Ale polskich złotych, nie euro.

Zamówienia na ponad 80 mld euro

Rheinmetall działa w kilku głównych sektorach. Największy wzrost osiągnął w domenie Electronic Solutions, która obejmuje m.in. urządzenia przeciwlotnicze i przeciwrakietowe. W II kwartale przychody w tym obszarze wzrosły aż o 44 proc. i przekroczyły 500 mln euro. W domenie pojazdów przychody wyniosły ponad 940 mln euro i był to wzrost o ok. 17 proc. Ponad 700 mln euro firma pozyskała ze sprzedaży broni i amunicji, i tutaj wzrost wyniósł tylko 5 proc. Z kolei w obszarze Power Systems przychody przekroczyły 480 mln euro, ale był to spadek o 6 proc.

Za to w imponującym tempie rośnie portfel zamówień Rheinmetalla. Rok temu wynosił on nieco ponad 48 mld euro, obecnie są to ponad 63 mld euro, a na koniec roku tzw. backlog ma przekroczyć 80 mld euro. Warto jednak podkreślić, że w tę kwotę wliczane są nie tylko umowy wykonawcze, ale także te ramowe, które niekoniecznie muszą zostać zrealizowane.