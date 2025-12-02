W to wpisują się także bezzałogowce, które produkuje Grupa WB. Dlatego można spodziewać się kolejnych zakupów m.in. zestawów obserwacyjnych FlyEye, na które umowa ramowa została podpisana już w 2023 r. i teraz co kilka miesięcy podpisywane są kolejne umowy wykonawcze. Politycy zapowiadają także inwestycje w inne programy rozbudowujące nasze zdolności dronowe, ale także „antydronowe”, czyli stworzenie systemu zdolnego do zatrzymywania rosyjskich bezzałogowców. Wiadomo, że obecnie intensywne prace nad tym programem są prowadzone w Agencji Uzbrojenia.

Wydaje się, że z tych pożyczek możemy sfinansować także zakup systemu kierowanych min przeciwpancernych „Jarzębina”, które produkuje bydgoska Belma. Ten program powinien wreszcie ruszyć z kopyta.

Baobaby i Pioruny

Warto pamiętać, że instrument SAFE jest z założenia nastawiony także na współpracę między państwami EOG i promuje to, by ten sam sprzęt znalazł więcej niż jednego nabywcę. Chodzi o wzmocnienie europejskiego przemysłu zbrojeniowego i zwiększenie interoperacyjności między sojuszniczymi armiami.

Jeśli chodzi o polskie produkty, to w kategoriach eksportowych, oprócz bezzałogowców, można zakładać, że znajdziemy także nabywców na pojazdy minowania narzutowego Baobab, które podobnie jak Borsuki, produkuje Huta Stalowa Wola. Problemem tutaj są także ograniczone zdolności produkcyjne, wypada mieć nadzieję, że to się wkrótce zmieni.

Niejako naturalnym produktem dla tego instrumentu są przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun, które produkuje Mesko. To uzbrojenie, które już wcześniej zakontraktowały oprócz Polski m.in. Szwecja, Litwa czy Estonia, dlatego znalezienie kilku nabywców nie powinno być żadnym problemem, tym bardziej że mogą to być państwa, które już nasz produkt znają. Tu także pewną barierą są moce produkcyjne. Dziś Mesko wytwarza ok. 1,3 tys. pocisków rocznie, ale w 2029 r. powinny to być już zdecydowanie ponad 2 tys. rocznie.

W założeniach SAFE Komisja Europejska mocno stawia także na współpracę i pomoc Ukrainie. W tym kontekście polski przemysł będzie mógł skorzystać m.in. na sprzedaży Ukrainie usług związanych z obsługą statków powietrznych, zapewne MiGów-29.