Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia podczas otwarcia XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 2 bm. na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce w Kielcach
Foto: PAP/Adam Kumorowicz
By zestrzelić pocisk czy samolot przeciwnika, najpierw trzeba go wykryć, później zidentyfikować i ewentualnie potem podjąć decyzję, czy go wyeliminować. Bez wykrycia system nie ma szans zadziałać, o czym ostatnio przekonaliśmy się m.in. przy okazji upadku rosyjskiego Shaheda w Osinach.
We wtorek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na zakup 28 Radarów Pasywnej Lokacji, za które zapłacimy 3,9 mld zł brutto. Opcja przewiduje zakup kolejnych 18 sztuk. Te radary będą częścią zintegrowanego wielowarstwowego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, na który składają się programy Wisła i Narew.
– Te środki są zainwestowane w Polską Grupę Zbrojeniową, w polskiego czempiona. To jest polska myśl technologiczna, to jest inwestycja w polską gospodarkę – tłumaczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Radary Pasywnej Lokacji dużo widzą, ale nie pokazują, że widzą. Chcę podziękować firmom z konsorcjum PGZ–Narew za to, że wyprzedzają rynek – mówił z kolei Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które nadzoruje PGZ. – Za rok nasze Siły Zbrojne będą miały jeszcze więcej polskiego sprzętu – dodał.
– Dziękujemy za zaufanie, wiemy, że to wielkie zobowiązanie – mówił z kolei Arkadiusz Bąk, wiceprezes PGZ. Niepokoić może jednak to, że dostawy tego sprzętu zaczną się dopiero w 2030 r. i mają potrwać do 2038 r. W głównej mierze wynika to z niewielkich zdolności produkcyjnych spółek, które mają ten sprzęt produkować. Konsorcjum PGZ–Narew tworzą m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, Jelcz, Mesko oraz PIT–Radwar.
Warto podkreślić, że umowa jest skonstruowana w ten sposób, że radary będą dostarczane w coraz nowszych wersjach – to, co armia odbierze w 2032 będzie się różnić od tego co trafi do żołnierzy np. w 2035 r., a te starsze wersje będą później aktualizowane.
Jak działa ten system? „Radar Pasywnej Lokacji umożliwia prowadzenie ciągłego dozoru przestrzeni i jego rozpoznania w sposób niezależny od pracy radarów aktywnych, nie emitując przy tym promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu stacje radiolokacyjne pozostają niewykrywalne dla systemów przeciwnika” – informuje Agencja Uzbrojenia, która odpowiada za przeprowadzenie tego zakupu. Chodzi m.in. o wykrywanie sygnałów generowanych przez nadajniki pokładowe samolotów, takie jak radary czy łącza komunikacyjne.
We wtorek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano także umowę na zakup 23 tys. karabinków szturmowych MSBS Grot. Umowa ma zostać zrealizowana w latach 2027-28. Jej wartość wynosi ponad 300 mln zł. W sumie do tej pory dla Wojska Polskiego zamówiono ok. 250 tys. tego typu karabinków i ponad 100 tys. z nich zostało już dostarczonych.
