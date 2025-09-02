Reklama

Wojsko kupuje polskie radary za blisko 4 mld zł

Unikatowe radary pasywnej lokacji dostarczy konsorcjum spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Niestety, dostawy zaczną się dopiero za 5 lat i zakończą w 2038 r.

Publikacja: 02.09.2025 15:51

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia podczas otwarcia XXXIII M

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia podczas otwarcia XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 2 bm. na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce w Kielcach

Foto: PAP/Adam Kumorowicz

Maciej Miłosz

By zestrzelić pocisk czy samolot przeciwnika, najpierw trzeba go wykryć, później zidentyfikować i ewentualnie potem podjąć decyzję, czy go wyeliminować. Bez wykrycia system nie ma szans zadziałać, o czym ostatnio przekonaliśmy się m.in. przy okazji upadku rosyjskiego Shaheda w Osinach.

We wtorek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na zakup 28 Radarów Pasywnej Lokacji, za które zapłacimy 3,9 mld zł brutto. Opcja przewiduje zakup kolejnych 18 sztuk. Te radary będą częścią zintegrowanego wielowarstwowego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, na który składają się programy Wisła i Narew.

Służby zabezpieczają w miejscowości Osiny teren, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt
Policja
Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Prokuratura wstępnie potwierdza ustalenia „Rzeczpospolitej”

Inwestycja w polski przemysł

– Te środki są zainwestowane w Polską Grupę Zbrojeniową, w polskiego czempiona. To jest polska myśl technologiczna, to jest inwestycja w polską gospodarkę – tłumaczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

– Radary Pasywnej Lokacji dużo widzą, ale nie pokazują, że widzą. Chcę podziękować firmom z konsorcjum PGZ–Narew za to, że wyprzedzają rynek – mówił z kolei Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które nadzoruje PGZ. – Za rok nasze Siły Zbrojne będą miały jeszcze więcej polskiego sprzętu – dodał. 

– Dziękujemy za zaufanie, wiemy, że to wielkie zobowiązanie – mówił z kolei Arkadiusz Bąk, wiceprezes PGZ. Niepokoić może jednak to, że dostawy tego sprzętu zaczną się dopiero w 2030 r. i mają potrwać do 2038 r. W głównej mierze wynika to z niewielkich zdolności produkcyjnych spółek, które mają ten sprzęt produkować. Konsorcjum PGZ–Narew tworzą m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola, Jelcz, Mesko oraz PIT–Radwar.

Warto podkreślić, że umowa jest skonstruowana w ten sposób, że radary będą dostarczane w coraz nowszych wersjach – to, co armia odbierze w 2032 będzie się różnić od tego co trafi do żołnierzy np. w 2035 r., a te starsze wersje będą później aktualizowane.

Radar Pasywnej Lokacji trudno wykrywalny

Jak działa ten system? „Radar Pasywnej Lokacji umożliwia prowadzenie ciągłego dozoru przestrzeni i jego rozpoznania w sposób niezależny od pracy radarów aktywnych, nie emitując przy tym promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu stacje radiolokacyjne pozostają niewykrywalne dla systemów przeciwnika” – informuje Agencja Uzbrojenia, która odpowiada za przeprowadzenie tego zakupu. Chodzi m.in. o wykrywanie sygnałów generowanych przez nadajniki pokładowe samolotów, takie jak radary czy łącza komunikacyjne.

Samobieżna haubica 155 mm K9 A1 z 18. Dywizji Zmechanizowanej na defiladzie z okazji Święta Wojska P
Biznes
Dlaczego warto budować własną zbrojeniówkę? Lekcja kolejna

We wtorek podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano także umowę na zakup 23 tys. karabinków szturmowych MSBS Grot. Umowa ma zostać zrealizowana w latach 2027-28. Jej wartość wynosi ponad 300 mln zł. W sumie do tej pory dla Wojska Polskiego zamówiono ok. 250 tys. tego typu karabinków i ponad 100 tys. z nich zostało już dostarczonych. 

Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Firmy Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Mesko Agencja Uzbrojenia (AU)

