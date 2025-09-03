Przemysł obronny czeka rewolucja

Targi to olbrzymia wystawa, setki egzemplarzy sprzętu i podzespołów do najróżniejszych rozwiązań związanych z przemysłem obronnym. Co jest dla pana najważniejsze, jeżeli chodzi o ekspozycję targową? Na co zwróciłby pan szczególną uwagę?

Powiem o trendach. Wojna w Ukrainie pokazała, że współczesna wojna rozgrywa się często na poziomie dronów, systemów antydronowych. Myślę, że na naszych targach tematem wiodącym będzie kwestia dronów i to nie tylko tych latających, ale także jeżdżących po ziemi i pływających. To będą również systemy antydronowe. No i cyberbezpieczeństwo – tu już nie ma tak spektakularnych okazów jak czołgi, bo to jest kwestia oprogramowania, ale o ważności tego mówi fakt, że w Polsce powołano specjalny rodzaj wojsk: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W tym roku mniej będzie śmigłowców, bo tutaj kwestia budowy hali odegrała rolę. Mogliśmy zaoferować naszym wystawcom tylko możliwość przewiezienia śmigłowców na kołach, a nie przylotu, tak jak było dotychczas. Ale już od następnego roku wszystko wróci do normalności, a nasze lądowisko będzie funkcjonowało.

Panie prezesie, a co MSPO daje polskiemu wojsku, oprócz tego, że można zobaczyć sprzęt, czy z kimś porozmawiać? Jaka jest wartość dodana?

Wszystkie kontakty, szczególnie te mniej formalne, pomiędzy wojskiem a biznesem, rodzą od razu podejrzenia korupcji, jakichś powiązań, działania lobbystów. Dlatego też wymyślono targi jako cywilizowaną formę kontaktu pomiędzy wojskiem a producentami sprzętu wojskowego. To jest transparentne. Tutaj wszystko odbywa się na oczach kamer i widzów. A okazja jest unikalna. Na targi do Paryża, Londynu – już nie mówię o Arabii Saudyjskiej czy Korei – wyjeżdżają z ministerstwa obrony zazwyczaj trzyosobowe delegacje. Natomiast te targi odwiedzi 6-8 tysięcy osób z kadry oficerskiej. To dla nich jest niesamowita okazja do tego, żeby tego sprzętu dotknąć i go porównać, bo na targach pojawiają się oferty konkurencyjnych firm. Zupełnie czym innym jest o czymś poczytać, czy nawet pooglądać jakieś materiały wideo w internecie, a czym innym tego sprzętu dotknąć.

Dlatego myślę, że dla polskich Sił Zbrojnych to wydarzenie jest bardzo ważne. Dzisiaj się o tym przekonałem, rozmawiając z szefem Sztabu Generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Mówił, że wojsko, siły zbrojne bardzo doceniają tę funkcję targów, czyli tę funkcję edukacyjną w stosunku do sił zbrojnych.

Chciałbym zapytać o polski przemysł obronny. Polska będzie przeznaczała na modernizację sił zbrojnych setki miliardów złotych. Wszyscy liczymy na rozwój przemysłu obronnego w naszym kraju. Czy to na targach?