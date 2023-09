Wielowarstwowa obrona powietrzna coraz bliżej

Materiał powstał we współpracy z Raytheon



Reklama

Ruszyła druga faza programu WISŁA. Przybył Pan do nas prosto z uroczystości podpisania umowy. Czy może Pan nam i naszym widzom powiedzieć, co dokładnie kupiliśmy od Waszej firmy?

Tak, to dla nas bardzo ekscytujący dzień. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj, i że polski rząd jest zdeterminowany, by rozpocząć realizację drugiej fazy programu WISŁA.

Zasadniczo, druga faza WISŁY to zakup dodatkowych baterii Patriot do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. A doprecyzowując – przedmiotem zakupu od firmy Raytheon jest 48 wyrzutni Patriot oraz 12 nowych radarów zwanych Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, w skrócie LTAMDS. To właśnie pozyskanie radaru LTAMDS jest istotną nowością technologiczną w drugiej fazie programu WISŁA.

Rozwińmy ten temat, ponieważ to główna różnica między fazą pierwszą i drugą programu. Nowe radary – LTAMDS, lub w pełnym brzmieniu – Lower Tier Air and Missile Defense Sensor.