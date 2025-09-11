Skokowo zwiększyliśmy produkcję amunicji, podobnie będzie z Piorunem

Pracujemy nad Piorunem 2, chociaż mamy kolejkę chętnych do kupna obecnej wersji. Na dostawę trzeba czekać parę lat. Systematycznie zwiększamy zdolności produkcyjne, ale są one natychmiast kontraktowane. Produkt broni się swoją jakością, jego trafność jest w zasadzie stuprocentowa – mówi Renata Gruszczyńska, prezes zarządu Mesko S.A.

