Nie obawia się pan tego, że PGZ stanie się takim „śmietnikiem”, do którego wrzuca się wszelkie spółki, które mają problemy?

Tak na to nie patrzę. Bez Autosanu Jelcz miałby mniejsze zdolności produkcyjne. Cegielski rozwija kompetencje. Rafako? Moglibyśmy za ciężkie pieniądze stawiać nowe hale produkcyjne pod Jelcza, ale wykorzystujemy zasoby i potencjał, które już są. W Raciborzu można wykorzystać infrastrukturę i potencjał ludzki, które już są. No więc to nie jest wrzucanie do śmietnika.

W ostatnich kilkunastu miesiącach PGZ została dokapitalizowana przez państwo kwotą ponad 5 mld zł. To dużo. Jakie są oczekiwania państwa?

Patrzmy na to nie tylko w kontekście czysto wydatkowym. My nie dajemy tych pieniędzy na przeżycie, na pensje czy zapłatę zaległych zobowiązań, tylko na procesy inwestycyjne, które wzmacniają potencjał przemysłowy, produkcyjny i bezpieczeństwo Polski. Gdyby cokolwiek się działo, to im więcej produkujemy w Polsce, tym będziemy bezpieczniejsi.

Po drugie, warto na te środki spojrzeć przez pryzmat kosztów: więcej by nas kosztowała utrata pewnych kompetencji albo ich niepozyskanie, niż dzisiaj zainwestowanie w ich rozwój. Spójrzmy na amunicję 155 mm. Przecież łatwiej byłoby kupić amunicję za granicą. Za 10 lat wydalibyśmy kwotę x i nie mielibyśmy nic z tego, poza magazynami pełnymi amunicji. A inwestując w fabryki amunicji w Polsce, wydamy podobną kwotę tworząc miejsca pracy, rozwój gospodarczy i suwerenność przemysłową, a na końcu magazyny amunicji też będą pełne.

Po prostu nie ma innego wyjścia niż inwestycje we własny przemysł. Te kilka miliardów to są niewielkie kwoty w porównaniu z tym, jakimi środkami dysponują nasi konkurenci czy partnerzy z Korei, Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Jeżeli myślimy o przemyśle obronnym zlokalizowanym w Polsce, to musimy inwestować, żeby w tym wyścigu, który dzisiaj jest na rynku zbrojeniowym, gdzie każdy inwestuje i rozwija kompetencje, mieć szansę dotrzymać kroku. Jeżeli nie będziemy inwestowali, to zostaniemy bardzo szybko zdominowani przez większych. Jeżeli dziś nie wykorzystamy okazji, odpadniemy z tego peletonu. Dla rozwoju zbrojeniówki kluczowa jest też współpraca z zagranicznymi partnerami. Nie ma innego wyjścia.

Skoro to jest takie kluczowe, to odwrócę pytanie – dlaczego państwo przeznacza „tylko” kilka miliardów złotych na inwestycje w przemysł zbrojeniowy?

To wynika z bieżących możliwości budżetu państwa. Przypomnę, że przemysł zbrojeniowy był niedoinwestowany przez ostatnie 30-40 lat. My od półtora roku, bo wtedy pozmieniały się zarządy spółek, próbujemy upchać w krótkim czasie procesy inwestycyjne, na które powinniśmy mieć lat dziesięć.

Poza tym przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie szybko zaabsorbować kilkudziesięciu miliardów złotych. Na rynku zbrojeniowym nic nie robi się szybko, np. na nowe maszyny czeka się dwa lata. My próbujemy zrobić to szybciej niż inni, bo wiemy, że walczymy z czasem, że musimy nadrobić te wieloletnie zapóźnienia, ale to nie będzie tak, że nagle przychodzi nowy prezes czy nowy minister i po roku po całej Polsce mamy rozsiane nowe zakłady zbrojeniowe. To tak nie działa.