W marcu 2025 r. Polska Grupa Zbrojeniowa, największe krajowe przedsiębiorstwo przemysłu obronnego, ogłosiła, że złożyła wnioski do FIK. Na początku lipca te wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i, jak już informowaliśmy na łamach „Rz”, dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Kapitałowych w kwocie 2,4 mld zł dostaną cztery spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej: Dezamet (1,36 mld), Mesko na zwiększenie mocy produkcyjnych korpusów (887 mln zł), Nitro-Chem na zakup linii technologicznych do elaboracji amunicji wielkokalibrowej (113 mln zł) oraz Gamrat na produkcję gazogeneratorów (66 mln zł).

Z kolei we wrześniu ogłoszono, że partnerem strategicznym PGZ w tym projekcie będzie brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems, z którym konkurowały podmioty z Francji i Turcji. – Dokonując oceny poszczególnych ofert, kładliśmy szczególny nacisk na uzyskanie suwerenności produkcji oraz potencjał rozwojowy domeny amunicyjnej PGZ. Biorąc pod uwagę, że jest to umowa bezterminowa, w ramach której pozyskujemy zupełnie nowe kompetencje na wiele lat, przeanalizowaliśmy bardzo szeroki zakres kryteriów – wyjaśniał Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Optymistyczne założenie jest takie, że w 2028 r. PGZ będzie w stanie produkować ponad 100 tys. pocisków amunicji 155 mm rocznie.

600 mln zł wciąż do zagospodarowania

W budżecie FIK na zwiększanie tych zdolności są jednak 3 mld zł, co oznacza, że wciąż pozostało ok. 600 mln zł na dofinansowanie inwestycji w zdolności do produkcji amunicji w zamian za objęcie w tym przedsięwzięciu udziałów przez Skarb Państwa.

Warto przypomnieć, że wnioski do FIK złożyły co najmniej dwa inne podmioty: Grupa Niewiadów oraz Grupa Azoty. Ta pierwsza zapowiada m.in. inwestycje w elaborację pocisków, czyli, upraszczając, napełnianie ich materiałem wybuchowym. Tutaj wyzwaniem jest to, że wcześniej spółka Nitro-Chem wchodząca w skład PGZ w ramach dofinansowania otrzymała ponad 100 mln zł właśnie „na zakup linii technologicznych do elaboracji amunicji wielkokalibrowej kal. 155 mm”. Nie jest więc oczywiste, że Skarb Państwa będzie chciał dofinansować dwie podobne instalacje. Z kolei Grupa Azoty chce się zaangażować w produkcję nitrocelulozy, która jest niezbędna przy wytwarzaniu pocisków 155 mm. Gotowe jest już studium wykonalności tego projektu.

Wiadomo również, że o ok. 300 mln zł będzie się ubiegać bydgoska Belma, która wchodzi w skład PGZ.