Pieniądze są i będzie ich więcej

Te nastroje polityczne wśród Europejczyków przekładają się także na konkretne rozwiązania instytucjonalne. Wystarczy przypomnieć, że wielokrotnie opisywany przez „Rzeczpospolitą” unijny instrument finansowy SAFE, z którego będzie można pożyczyć 150 mld euro na zakup uzbrojenia, jest przeznaczony na sprzęt, który w co najmniej 65 proc. zostanie wyprodukowany w Europie. To oznacza, że w najbliższych latach co najmniej 100 mld euro z tej kwoty trafi właśnie do europejskich potentatów, a nie do amerykańskich gigantów jak Lockheed Martin, RTX czy Boeing.

Jednak choć ta kwota wydaje się olbrzymia, to w stosunku do wydatków poszczególnych państw na uzbrojenie wydaje się stosunkowo niewielka. Zdecydowana większość krajów Europy zwiększa swoje wydatki na obronność – np. w Polsce w przyszłym roku mają one przekroczyć 200 mld zł (4,8 proc. PKB), a w Szwecji wzrosną o ponad 10 mld zł do ok. 70 mld zł i mają wynosić ok. 2,8 proc. PKB. Duża część tych dodatkowych środków także trafi do europejskich firm zbrojeniowych.

Produkcja powoli przyspiesza

Powtarzane jak mantra zaklęcie o tym, że Europa musi zwiększać swoje zdolności produkcyjne powoli zaczyna przekuwać się na rzeczywistość. Przykładem są np. BAE Systems i produkcja bojowego wozu piechoty CV-90 przez spółkę zależną Hägglunds. – Firma inwestuje 300 milionów dolarów w zwiększenie produkcji CV-90, z czego prawie 200 milionów dolarów zostało już wydanych, a jej celem jest produkcja 250 pojazdów rocznie do 2026 roku, w porównaniu z około 50 w 2020 roku. Firma poszukuje obecnie sposobów na dalsze zwiększenie produkcji, być może do 350 CV-90 rocznie w ciągu kilku lat – wyjaśniał niedawno portalowi DefenseNews Peter Nygren, związany z Hägglunds. Takie plany są pokłosiem m.in. tego, że w przyszłym roku koncern spodziewa się dużego zamówienia, które wspólnie mają złożyć m.in. Szwecja, Norwegia, Finlandia i Litwa.

Bardzo prężnie rozwija się też niemiecki Rheinmetall, który właśnie ogłosił plan przejęcia budującej okręty Naval Vessels Lürssen. W swoim głównym biznesie związanym m.in. z produkcją amunicji Rheinmetall inwestuje w nowe zakłady w Niemczech, na Węgrzech i w Rumunii. I tak pod koniec sierpnia doszło do otwarcia nowego obiektu w Unterlüss, gdzie po pełnym uruchomieniu produkcji od 2027 r. ma być produkowanych nawet 350 tys. sztuk amunicji 155 mm rocznie. Jeszcze kilka lat temu takie liczby w Europie wydawały się czymś niemożliwym. Ta inwestycja miała sens, m.in. dlatego, że jeszcze w czerwcu 2024 r. niemiecki rząd podpisał z koncernem umową ramową, na mocy której kupi w najbliższych latach amunicję o wartości do 8,5 mld euro, czyli prawie 40 mld zł.