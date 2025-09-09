Unijny program SAFE (Security Action for Europe) to nowy instrument finansowy uruchomiony przez Unię Europejską w ramach planu ReArm Europe / Readiness 2030, mający na celu wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich.

Program ma pomóc w uzupełnieniu kluczowych braków oraz zakupie sprzętu wojskowego w obliczu zagrożenia agresją militarną ze strony Rosji lub Białorusi.

Polska z SAFE dostała więcej funduszy niż Francja, Włochy i Hiszpania razem wzięte

Premier Donald Tusk przypomniał w mediach społecznościowych, że program SAFE to tanie pożyczki rozłożone na 45 lat. „Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych. Robimy, nie gadamy!” – napisał premier.

„Było sporo sceptycyzmu co do możliwego niskiego zainteresowania. Teraz widzimy coś przeciwnego. Zainteresowanie państw członkowskich okazało się ogromnym sukcesem. I to nie tylko krajów z wschodniej flanki” – powiedział komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius.

Czym jest unijny program SAFE?

SAFE to unijny program, który zapewnia finansowanie obronne (150 mld euro) w formie długoterminowych pożyczek dla państw UE. Ma na celu szybkie uzupełnienie brakujących zdolności obronnych poprzez wspólne zakupy sprzętu i modernizację przemysłu obronnego. Wprowadzono regułę „kupuj europejskie”, ale także przewidziano udział partnerów spoza UE. Program wszedł w życie w maju 2025 i ma być kluczowym elementem europejskiej samoobrony w nadchodzących latach.