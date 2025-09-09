Aktualizacja: 09.09.2025 18:08 Publikacja: 09.09.2025 16:55
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Minister napisał na portalu X: „Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski!”
Dodał, że wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 miliardów euro. „Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo oraz rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego. Chcemy, by pieniądze z tego funduszu wzmocniły kluczowe zdolności Wojska Polskiego — obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, zakupy amunicji, dronów i systemów antydronowych” — podkreślił minister.
Środki mają zostać przeznaczone również na wsparcie zdolności strategicznych, ochronę infrastruktury krytycznej, mobilność wojsk oraz rozwój cyberprzestrzeni.
Unijny program SAFE (Security Action for Europe) to nowy instrument finansowy uruchomiony przez Unię Europejską w ramach planu ReArm Europe / Readiness 2030, mający na celu wzmocnienie zdolności obronnych państw członkowskich.
Program ma pomóc w uzupełnieniu kluczowych braków oraz zakupie sprzętu wojskowego w obliczu zagrożenia agresją militarną ze strony Rosji lub Białorusi.
Premier Donald Tusk przypomniał w mediach społecznościowych, że program SAFE to tanie pożyczki rozłożone na 45 lat. „Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych. Robimy, nie gadamy!” – napisał premier.
„Było sporo sceptycyzmu co do możliwego niskiego zainteresowania. Teraz widzimy coś przeciwnego. Zainteresowanie państw członkowskich okazało się ogromnym sukcesem. I to nie tylko krajów z wschodniej flanki” – powiedział komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius.
SAFE to unijny program, który zapewnia finansowanie obronne (150 mld euro) w formie długoterminowych pożyczek dla państw UE. Ma na celu szybkie uzupełnienie brakujących zdolności obronnych poprzez wspólne zakupy sprzętu i modernizację przemysłu obronnego. Wprowadzono regułę „kupuj europejskie”, ale także przewidziano udział partnerów spoza UE. Program wszedł w życie w maju 2025 i ma być kluczowym elementem europejskiej samoobrony w nadchodzących latach.
Polska otrzyma największą część funduszy – 43,7 mld euro – informuje agencja Reutera. Na drugim miejscu znalazła się Rumunia z 16,7 mld euro.
Węgry i Francja otrzymają po 16,2 mld euro, Włochy 14,9 mld, Belgia 8,3 mld, Litwa 6,4 mld, Portugalia 5,8 mld, a Łotwa 5,7 mld euro.
W programie uczestniczą także: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Słowacja i Hiszpania. Osiem krajów UE nie aplikowało o pożyczki, ponieważ – jak podała Komisja – mogą same pożyczać na porównywalnych lub lepszych warunkach.
Program przewiduje 10-letni okres karencji na spłatę pożyczek, niskie oprocentowanie oraz możliwość zawierania umów z państwami spoza UE, takimi jak Norwegia, Wielka Brytania czy Turcja, które dysponują sprzętem wojskowym interesującym Unię.
