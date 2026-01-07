Reklama

Grupa Boryszew nowym graczem w zbrojeniówce? „Drony to jest początek”

Grupa Boryszew chce przestawić część swojej produkcji na potrzeby armii. Prezes Wojciech Kowalczyk w rozmowie z WNP informuje, że do marca firma ma wyprodukować próbną serię 20 dronów, a w połowie roku chce być gotowa do produkcji seryjnej. – Drony to jest początek – zapowiada. Boryszew planuje też pozyskanie innych zamówień dla wojska.

Publikacja: 07.01.2026 13:53

Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew

Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew

Foto: tv.rp.pl

Maria Krzos

Kowalczyk wyjaśnia, że zmiany w strategii spółki to efekt sytuacji geopolitycznej. – W takich warunkach trudno się nie przestawić na ten typ produkcji przez grupę przemysłową, która ma tak dużo kompetencji w obszarach powiązanych – mówi. Zapowiadana produkcja dronów ma być realizowana we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. – Tam powinny być rozwijane najnowsze technologie, a Boryszew zajmie się kwestią produkcyjną, wydajnościową, rentowności całego projektu – informuje.

Zaktualizowana strategia Grupy Boryszew 

Przy produkcji dronów Boryszew chce wykorzystać swoje kompetencje w branży chemicznej. Jednak jak wskazuje prezes Kowalczyk, możliwości spółki w zakresie pozyskania zamówień dla wojska są zdecydowanie szersze. – Jesteśmy grupą z poważnym segmentem metalowym, w którym mamy także mosiądz. Testy naszych miseczek do łusek u potencjalnego odbiorcy wyglądają obiecująco. Możemy również dostarczać inne półprodukty do produkcji amunicji z mosiądzu. Widzimy, że w tym obszarze rynek jest bardzo chłonny, szczególnie w zakresie amunicji małokalibrowej – mówi w rozmowie z WNP.

– Myślę, że wkrótce będziemy mogli ogłosić nowe projekty związane z mosiądzem w sektorze obronnym. Mamy własną odlewnię, cały ciąg technologiczny. Przed nami pewne inwestycje w zakup ciągarek czy automatów do produkcji, które uzupełnią to, co mamy już we własnym parku maszynowym. Pod kątem udziału w produkcji zbrojeniowej patrzymy także na stal – dodaje.

Czytaj więcej

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej opowiedział o najważniejszych przedsięwzięciach PGZ w 2025 roku /
Modernizacja Sił Zbrojnych
Rekordowy rok Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Miliardowe kontrakty i nowa strategia

Wejście w przemysł obronny to nie jedyna zmiana w produkcji zapowiadana przez Boryszew. – Jak zakłada nasza zaktualizowana strategia, przestawiamy się na produkty o wyższej wartości dodanej (…). Musimy produkować wyroby o jak najwyższych marżach. Produkcja, która nie pokrywa nawet kosztów stałych, nie ma sensu. Teraz właśnie w grupie odbywa się zmiana optyki, przestawienie na produkty nowe, które oferują zadowalającą marżę – mówi prezes Kowalczyk w wywiadzie dla WNP.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej: Drony to początek. Grupa Boryszew planuje nowe projekty w przemyśle obronnym

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Drony Firmy Boryszew przemysł zbrojeniowy
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej opowiedział o najważniejszych przedsięwzięciach PGZ w 2025 roku /
Modernizacja Sił Zbrojnych
Rekordowy rok Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Miliardowe kontrakty i nowa strategia
Stalowa Wola wyprodukuje ok. 40 armatohaubic Krab
Modernizacja Sił Zbrojnych
Rok przełomu w zbrojeniówce?
Funkcjonariusze straży granicznej na granicy z Białorusią w Połowcach
Modernizacja Sił Zbrojnych
SAFE da Polsce miliardowe oszczędności. Wiemy, ile zyskamy naprawdę
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama