Już na początku rozmowy Adam Leszkiewicz przyznał, że 2025 rok był dla całej Grupy Kapitałowej PGZ i jej spółek szczególny, co – jego zdaniem – potwierdzają wyniki finansowe, zawarte kontrakty i zrealizowane dostawy.

Rekordowy rok Polskiej Grupy Zbrojeniowej

– Zgodnie z harmonogramem idzie budowa fregat dla Marynarki Wojennej, a dodatkowo rozpoczęliśmy prace w metalu przy okręcie ratowniczym Ratownik. Do wojska przekazano pierwsze zestawy bezzałogowych statków powietrznych Wizjer oraz rekordową liczbę 36 armatohaubic Krab. Podpisaliśmy umowy na dostawy mobilnych węzłów łączności i systemu pasywnej lokacji. A to tylko niektóre przykłady – powiedział prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Duże znaczenie – jak przyznał – ma tutaj fakt, że PGZ udaje się pozyskiwać coraz więcej środków finansowych, w tym z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Jednocześnie PGZ realizuje strategię uzyskiwania suwerenności w zakresie produkcji amunicji, co przekłada się zarówno na inwestycje, jak i na zawarcie kluczowych umów z zagranicznymi partnerami – BAE Systems i Eurenco.

– Stawiamy również na praktyczną realizację idei local content, czego potwierdzeniem jest zorganizowane przez nas Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, a w ślad za tym nawiązanie kontaktu z 700 firmami prywatnymi, które dotąd nie działały w branży zbrojeniowej – dodał Adam Leszkiewicz.