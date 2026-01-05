Aktualizacja: 06.01.2026 00:24 Publikacja: 05.01.2026 14:44
Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej opowiedział o najważniejszych przedsięwzięciach PGZ w 2025 roku / zdjęcie ilustracyjne
Już na początku rozmowy Adam Leszkiewicz przyznał, że 2025 rok był dla całej Grupy Kapitałowej PGZ i jej spółek szczególny, co – jego zdaniem – potwierdzają wyniki finansowe, zawarte kontrakty i zrealizowane dostawy.
– Zgodnie z harmonogramem idzie budowa fregat dla Marynarki Wojennej, a dodatkowo rozpoczęliśmy prace w metalu przy okręcie ratowniczym Ratownik. Do wojska przekazano pierwsze zestawy bezzałogowych statków powietrznych Wizjer oraz rekordową liczbę 36 armatohaubic Krab. Podpisaliśmy umowy na dostawy mobilnych węzłów łączności i systemu pasywnej lokacji. A to tylko niektóre przykłady – powiedział prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Duże znaczenie – jak przyznał – ma tutaj fakt, że PGZ udaje się pozyskiwać coraz więcej środków finansowych, w tym z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Jednocześnie PGZ realizuje strategię uzyskiwania suwerenności w zakresie produkcji amunicji, co przekłada się zarówno na inwestycje, jak i na zawarcie kluczowych umów z zagranicznymi partnerami – BAE Systems i Eurenco.
– Stawiamy również na praktyczną realizację idei local content, czego potwierdzeniem jest zorganizowane przez nas Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego, a w ślad za tym nawiązanie kontaktu z 700 firmami prywatnymi, które dotąd nie działały w branży zbrojeniowej – dodał Adam Leszkiewicz.
W rozmowie z WNP opowiedział również o wynikach finansowych za 2025 rok i tendencji wzrostowej oraz o nowej strategii działania PGZ, która m.in. kładzie nacisk na większą konsolidację spółek. Ponadto podkreślił, że programy Wisła, Narew i Pilica są realizowane zgodnie z obowiązującymi harmonogramami, a PGZ zgłosiła swoje propozycje w unijnym programie SAFE, z którego do naszego kraju może trafić ponad 43 mld euro.
Z kolei zapytany o eksport spółek zbrojeniowych, prezes PGZ odpowiedział:
– Miniony rok pokazuje, że wyniki eksportowe powinny być na rekordowym poziomie, bo już po III kwartale było to znacznie powyżej 1 mld zł, a jak wiadomo, ostatni kwartał roku w branży zbrojeniowej to finalizacja rozliczeń wielu umów. Na taki wynik finansowy wpłynęła zarówno obecna sytuacja geopolityczna i koniunktura dla rozwoju branży zbrojeniowej, jak i zmiana podejścia w samej UE oraz wybranych regionach świata, jeśli chodzi o zakupy sprzętu.
Czytaj więcej: Historyczne dostawy, miliardowe kontrakty i nowa strategia rozwoju. Za PGZ rekordowy rok
