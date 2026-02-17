Co ciekawe, są też kraje zainteresowane systemem przeciwlotniczym „San”, który ma głównie zwalczać bezzałogowce. Wartą 15 mld zł umowę na jego zakup Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało pod koniec stycznia, a dostawy mają zająć ok. 2 lata. Wstępne zainteresowanie tym systemem wyraziły Estonia, Litwa i Norwegia, ale trzeba pamiętać, że do zakupu droga jest jeszcze daleka. Jednak biorąc pod uwagę, że w produkcję Sana oprócz polskich spółek z PGZ i APS Systems, mocno zaangażowany jest też norweski Kongsberg, taki zakup nie wydaje się niemożliwy.

Bezzałogowce i ciężarówki

Na pewno szansę na ekspansję na rynki europejskie ma Grupa WB, czyli największy prywatny podmiot zbrojeniowy w Polsce. – Jeździmy po Europie i prowadzimy aktywną politykę promocji oferując nasz sprzęt państwom, które będą korzystać z SAFE. Nie mogę zdradzić szczegółów, czekamy na oficjalne komunikaty – to klienci muszą się wypowiedzieć czy coś kupią – wyjaśnia nam Piotr Wojciechowski, prezes i główny udziałowiec Grupy WB. Potencjalne rozmowy dotyczą m.in. systemów rozpoznawczo-uderzeniowych Gladius, amunicji krążącej Warmate czy obserwacyjnych bezzałogowców FlyEye. Te dwa ostatnie produkty, podobnie jak Pioruny, dobrze sprawdziły się podczas wojny w Ukrainie. Ale możliwa jest też sprzedaż m.in. systemów łączności czy kierowania ogniem.

Jeśli chodzi o pojazdy, to zainteresowanie nabyciem ok. tysiąca ciężarówek Jelcz wyraziła Grecja. Z tym że tutaj problemem są obecnie zbyt niskie moce produkcyjne tego zakładu. To powinno się zmienić w najbliższych kilkunastu miesiącach. Wiadomo za to, że w ramach pożyczek zaciąganych przez kraje europejskie w SAFE, poza Polską raczej nie sprzedamy bojowych wozów piechoty Borsuk i armatohaubic Krab. Obecne zdolności Huty Stalowa Wola do produkcji Krabów to nieco poniżej 40 sztuk rocznie, a produkcja Borsuków, od przyszłego roku także będzie wynosić kilkadziesiąt sztuk rocznie. Biorąc pod uwagę, że Polska chce podpisać umowy na kolejnych 96 armatohaubic i ok. 150 wozów bojowych, to do 2030 r. HSW nie będzie miała zdolności, by realizować inne większe zamówienia tych produktów.

Jak duża może być sprzedaż eksportowa polskiego uzbrojenia związana z pożyczkami SAFE? Do 2030 r. realne wydaje się dostarczenie sprzętu za co najmniej kilkanaście mld zł, w optymistycznym scenariuszu będzie to nawet kilkadziesiąt mld zł. Szacując, że skumulowany eksport PGZ i Grupy WB w 2025 r. zapewne zbliżył się do ok. 4 mld zł, to de facto oznaczałoby to podwojenie tych wartości.

Pożyczymy z SAFE, nawet jeśli będzie weto

Zdecydowanie bardziej polski przemysł obronny skorzysta na SAFE, realizując zamówienia Ministerstwa Obrony Narodowej, które do 2030 r. powinny zdecydowanie przekroczyć wartość 100 mld zł.