Dane publikuje raport południowokoreańskiego Instytutu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (INSS). „Jeśli Korea Północna otrzyma pełne wynagrodzenie za udział w wojnie i eksport broni, podważy to kluczowy efekt sankcji: ograniczenie dochodów w twardej walucie tych, którzy tę wojnę wspierają” – zauważa INSS.

Według raportu przygotowanego przez Im Soo-ho z INSS, Pjongjang od października 2024 r. wysłał do Rosji kontyngenty wojskowe co najmniej cztery razy. Łączna liczba żołnierzy północnokoreańskich wysłanych na wojnę Putina przekroczyła 20 tys. Między sierpniem 2023 r. a grudniem 2025 r. dochody z eksportu broni i udziału w rosyjskiej wojnie mogły przynieść Kim Dzong Unowi, północnokoreańskiemu dyktatorowi 7,67–14,4 mld dol. Bezpośrednie dochody z wysyłania żołnierzy, wliczając pensje i odszkodowania za poległych i inwalidów, szacuje się na 620 mln dol. rocznie.

Wojna w Ukrainie rozgrzewa gospodarkę Korei Północnej

Autor badania zauważa, że szacunki te opierają się wyłącznie na dostępnych danych ze źródeł otwartych. „Korea Północna z dużym prawdopodobieństwem otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w postaci rosyjskiej technologii wojskowej, precyzyjnych komponentów i materiałów, których udokumentowanie jest trudniejsze” – czytamy w raporcie.