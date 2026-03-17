Kim Jong Un
Dane publikuje raport południowokoreańskiego Instytutu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego (INSS). „Jeśli Korea Północna otrzyma pełne wynagrodzenie za udział w wojnie i eksport broni, podważy to kluczowy efekt sankcji: ograniczenie dochodów w twardej walucie tych, którzy tę wojnę wspierają” – zauważa INSS.
Według raportu przygotowanego przez Im Soo-ho z INSS, Pjongjang od października 2024 r. wysłał do Rosji kontyngenty wojskowe co najmniej cztery razy. Łączna liczba żołnierzy północnokoreańskich wysłanych na wojnę Putina przekroczyła 20 tys. Między sierpniem 2023 r. a grudniem 2025 r. dochody z eksportu broni i udziału w rosyjskiej wojnie mogły przynieść Kim Dzong Unowi, północnokoreańskiemu dyktatorowi 7,67–14,4 mld dol. Bezpośrednie dochody z wysyłania żołnierzy, wliczając pensje i odszkodowania za poległych i inwalidów, szacuje się na 620 mln dol. rocznie.
Autor badania zauważa, że szacunki te opierają się wyłącznie na dostępnych danych ze źródeł otwartych. „Korea Północna z dużym prawdopodobieństwem otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w postaci rosyjskiej technologii wojskowej, precyzyjnych komponentów i materiałów, których udokumentowanie jest trudniejsze” – czytamy w raporcie.
Dochody te mają znaczący wpływ na gospodarkę Korei Północnej, gdzie militaryzacja jest od dawna motorem wzrostu. Według Banku Korei (Południowej – red.), w 2024 r., PKB Korei Północnej urósł o 3,7 proc., właśnie dzięki zacieśnianiu więzi gospodarczych z Rosją i zwiększonej produkcji wojskowej. To najwyższy wynik od 2016 r. Rząd Korei Północnej nie publikuje oficjalnych statystyk.
Według południowokoreańskiej Agencji Wywiadu Obronnego, Pjongjang przekazał armii rosyjskiej ponad 12 mln sztuk amunicji podczas wojny rozpętanej na Ukrainie. Rosja otrzymała od Korei Północnej artylerię dalekiego zasięgu, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, moździerze i pociski balistyczne, a także amunicję kasetową do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych i wyrzutni rakiet Grad. W czerwcu 2025 r. pojawiła się informacja, że Korea Północna rozpoczęła budowę dużego zakładu zbrojeniowego, który będzie dostarczać sprzęt wyłącznie na potrzeby Rosji.
