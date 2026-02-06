Zbrojeniówka rozgrzała giełdy. Wycena polskiej Grupy WB może przekroczyć 20 mld zł

To był największy debiut giełdowy w Europie w ostatnim czasie. Dwa tygodnie temu na giełdzie Euronext w Amsterdamie zadebiutował czeski potentat zbrojeniowy CSG. Koncern, który specjalizuje się m.in. w produkcji amunicji i pojazdów, w 2024 r. miał ponad 4 mld dol. przychodów i obecnie wyceniany jest na nieco ponad 30 mld euro. Pierwszego dnia kurs wzrósł o ok. 30 proc. i obecnie utrzymuje się na podobnym poziomie.

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego czeski koncern CSG zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie i jakie były rezultaty tego debiutu?

Jakie plany dotyczące debiutu na giełdzie ma Polska Grupa WB i jakie są potencjalne korzyści z tego przedsięwzięcia?

Jakie są trendy na europejskich rynkach kapitałowych w kontekście branży zbrojeniowej i jakie notowane są zyski wybranych firm?

Jakie są plany dotyczące sprzedaży udziałów PFR w Grupie WB i jakie mogą być implikacje takiej decyzji?

– IPO CSG to ważny kamień milowy w dalszym rozwoju grupy. Oferta została zakończona sukcesem i spotkała się z silnym zainteresowaniem ze strony wiodących globalnych inwestorów instytucjonalnych. Potwierdza to stabilność CSG, międzynarodową wiarygodność grupy oraz jej potencjał w zakresie długoterminowego wzrostu jako kluczowej europejskiej grupy z sektora obronnego i technologii przemysłowych. Debiut giełdowy zwiększa również nasze możliwości inwestowania w innowacje, podnoszenia mocy produkcyjnych oraz wspierania bezpiecznych łańcuchów dostaw dla NATO i państw sojuszniczych – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Andrej Čírtek, rzecznik CSG. Dlaczego spółka zdecydowała się na debiut w Amsterdamie? – Euronext Amsterdam jest jednym z wiodących rynków kapitałowych w Europie i zapewnia szeroki dostęp do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych – odpowiada.

Grupa WB może być wyceniona na ponad 20 mld zł

Także w Polsce wkrótce możemy się doczekać większej obecności zbrojeniówki na giełdowym parkiecie. Czy największy prywatny koncern zbrojeniowy, mający w 2024 r. 3 mld zł przychodów, Grupa WB wejdzie na GPW? – Jest to analizowane przez akcjonariuszy. Spółka podejmuje działania do przygotowania debiutu, tak, by, jeśli decyzja akcjonariuszy będzie pozytywna, można go zrealizować bez niepotrzebnych opóźnień – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Piotr Wojciechowski, prezes i największy udziałowiec WB Electronics, czyli podstawowej spółki Grupy. Ma on 45,49 proc. akcji. 28,07 proc. posiada wiceprezes Adam Bartosiewicz, a 26,44 proc. PFR. Jednym z głównych celów prawdopodobnego debiutu jest stabilizacja i transparentność – większość poważnych spółek zbrojeniowych w Europie jest notowana na giełdach.