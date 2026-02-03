Niewykorzystane możliwości oszczędności przy zakupach zbrojeniowych w USA

Harmonogram płatności przy takich transakcjach jest kwartalny, z płatnościami do piętnastego marca, czerwca, września i grudnia. Jest tu kilka obszarów, gdzie państwo polskie mogłoby działać lepiej, czyli oszczędzać środki.

Po pierwsze, Agencja Uzbrojenia przelewa obecnie środki na rachunek w DFAS, czyli Defense Finance and Accounting Service. Jednak jest to rachunek nieoprocentowany – środki, które tam leżą nie pracują. W ostatnich latach był moment, gdy mieliśmy tak zgromadzonych ponad 5 mld dol., czyli przy dzisiejszym kursie ok. 17 mld zł. Nawet minimalne oprocentowanie przynosiłoby skarbowi państwa miliony złotych miesięcznie. Zasady FMS przewidują, że moglibyśmy wpłacać środki na rachunek w Banku Rezerwy Federalnej, który jest oprocentowany. Jednak Polska od lat takiego konta nie założyła, ponieważ sami nie mamy odpowiednich regulacji, a nikt nie jest zainteresowany by je zmienić.

Po drugie, wydaje się, że nawet większym zaniedbaniem jest to, iż w żaden sposób nie zarządzamy ryzykiem kursowym. Odpowiedzialna za zakupy Agencja Uzbrojenia nie ma prawnych możliwości ubezpieczenia się od tego, a poza tym nie może kupować dolarów wtedy, gdy są tanie. Zgodnie z zasadami powinna przelewać odpowiednią kwotę w dniu, gdy zgodnie z harmonogramem wypada płatność. Jeśli dolar kosztuje wówczas mniej, niż w momencie podpisania umowy, to możemy się cieszyć. Oszczędzamy. Jeśli więcej, to pech. Tracimy. Nie ma w tym jednak żadnej świadomej polityki, nie ma zasady, że nadpłacamy, gdy jest taniej i staramy się unikać wpłat, gdy jest drożej. Takie działanie mogłoby przynieść, lekko licząc, oszczędności dziesiątek milionów złotych rocznie.

Dlaczego tak się nie dzieje? – W moim przekonaniu to wynika w pewnej mierze ze strachu urzędników. Jeśli umowa jest zawierana np. przy kursie 4 zł za dolara, a potem on spadnie do 3,9 zł, to płacąc wtedy bylibyśmy do przodu 2,5 proc. wartości spłaty. Ale jeśli potem ten kurs by spadł np. do 3,85 zł, to urzędnik mógłby się narazić na zarzut niegospodarności. Ktoś mógłby mu zarzucić, że zaoszczędził tylko 10 gr na dolarze, a nie 15 gr. Ludzie wolą unikać takich problemów – mówi „Rzeczpospolitej” człowiek od lat związany z zakupami uzbrojenia.

Na pewno wymagałoby to też zmian w regulacjach prawnych i kooperacji na linii Ministerstwo Finansów – Ministerstwo Obrony Narodowej, co w ostatnich latach bywa trudne.