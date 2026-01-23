Z tego artykułu się dowiesz: Jakie rekordowe wyniki osiągnęła Czechoslovak Group podczas swojego debiutu giełdowego w Amsterdamie?

Jakie znaczenie ma IPO Czechoslovak Group dla sektora obronnego?

Jaką rolę pełni Czechoslovak Group w branży zbrojeniowej i jakie są jej specjalizacje?

Jakie strategie przyczyniły się do sukcesu i rozwoju Czechoslovak Group na arenie międzynarodowej?

Jakie wyniki finansowe osiągnęła Czechoslovak Group w ostatnim okresie raportowym?

Dlaczego inwestorzy mogą być zainteresowani europejskimi spółkami obronnymi, w tym Czechoslovak Group?

Czechoslovak Group, wiodąca czeska firma zbrojeniowa, pozyskała w ramach oferty publicznej na giełdzie w Amsterdamie 3,3 mld euro. Notowania jej papierów rozpoczęły się od ceny 32 euro za akcję, co stanowiło wzrost o 28 proc. względem ceny ofertowej. Ten debiut wycenił praską firmę na 25 mld euro i już zapisał się w historii jako największe na świecie IPO spółki działającej wyłącznie w sektorze obronnym.

– Dzisiejszy dzień to historyczny krok dla CSG – powiedział Michal Strnad, prezes Czechoslovak Group. Strnad sprzedał w ofercie akcje o wartości 2,55 mld euro. Może on sprzedać dodatkowe walory za 496 mln euro, jeśli zostanie wykorzystana opcja dodatkowego przydziału (greenshoe). Sama spółka pozyskała kolejne 750 mln euro, które zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne.

Debiut giełdowy CSG to pierwsze duże IPO tego roku w Europie i największe w Amsterdamie od ponad dekady, według danych zgromadzonych przez agencję Bloomberga. Spółka jest notowana pod tickerem „CSG”. Transakcję zorganizowały banki BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group Inc., JPMorgan Chase & Co. oraz UniCredit SpA.