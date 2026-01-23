Aktualizacja: 23.01.2026 11:01 Publikacja: 23.01.2026 10:34
Czechoslovak Group z potężnym wejściem na giełdę. Kapitalizacja sięga 25 mld euro
Foto: Milan Jaros/Bloomberg
Czechoslovak Group, wiodąca czeska firma zbrojeniowa, pozyskała w ramach oferty publicznej na giełdzie w Amsterdamie 3,3 mld euro. Notowania jej papierów rozpoczęły się od ceny 32 euro za akcję, co stanowiło wzrost o 28 proc. względem ceny ofertowej. Ten debiut wycenił praską firmę na 25 mld euro i już zapisał się w historii jako największe na świecie IPO spółki działającej wyłącznie w sektorze obronnym.
– Dzisiejszy dzień to historyczny krok dla CSG – powiedział Michal Strnad, prezes Czechoslovak Group. Strnad sprzedał w ofercie akcje o wartości 2,55 mld euro. Może on sprzedać dodatkowe walory za 496 mln euro, jeśli zostanie wykorzystana opcja dodatkowego przydziału (greenshoe). Sama spółka pozyskała kolejne 750 mln euro, które zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne.
Debiut giełdowy CSG to pierwsze duże IPO tego roku w Europie i największe w Amsterdamie od ponad dekady, według danych zgromadzonych przez agencję Bloomberga. Spółka jest notowana pod tickerem „CSG”. Transakcję zorganizowały banki BNP Paribas SA, Jefferies Financial Group Inc., JPMorgan Chase & Co. oraz UniCredit SpA.
Czechoslovak Group jest jednym z kluczowych dostawców militarnych na Ukrainę. Spółka specjalizuje się w produkcji sprzętu pancernego oraz amunicji.
„CSG z powodzeniem rozwijała się dzięki wzrostowi organicznemu oraz strategicznym akwizycjom, stając się jedną z wiodących globalnych grup zbrojeniowych, dostarczającą zdywersyfikowaną gamę produktów kluczowym, długoterminowym klientom w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz innych regionach, w tym Azji i Pacyfiku. Grupa stoi przed szansą skorzystania z przyspieszającego trendu wzrostu globalnych wydatków na obronność oraz swojej specjalistycznej wiedzy w wielu obszarach, w tym pojazdach lądowych, systemach uzbrojenia, elektronice obronnej oraz zaawansowanych systemach dla bezzałogowców (UAV) i pocisków dalekiego zasięgu – co jest ściśle zgodne z priorytetami strategicznymi jej klientów. Wierzymy, że IPO CSG podniesie profil Grupy w międzynarodowej społeczności inwestycyjnej, zapewniając dodatkową elastyczność finansową i zróżnicowanie źródeł finansowania na potrzeby dalszego wzrostu” – napisał w połowie stycznia Michal Strnad, prezes CSG.
Spółka podała też w swoim niedawnym komunikacie, że w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. odnotowała 4,5 mld euro przychodu (o 82 proc. więcej niż w takim samym okresie zeszłego roku). CSG posiada obecnie 39 zakładów produkcyjnych. Większość z nich jest położona na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale spółka posiada też zakłady w Indiach. Zatrudnia około 14 tys. pracowników, a jej produkty są eksportowane do około 70 krajów.
– Argumenty inwestycyjne za europejskimi spółkami obronnymi pozostają silne, a ostatnie debaty wokół NATO i Grenlandii jedynie potęgują zainteresowanie sektorem – powiedział Raphael Thuin, szef strategii rynków kapitałowych we francuskiej firmie Tikehau Capital.
