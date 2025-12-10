Reklama

Już nie tylko USA. Siedmiu gigantów europejskiej zbrojeniówki

Choć to amerykańskie koncerny zbrojeniowe są zdecydowanie największe na świecie, to wbrew pozorom Europejczycy też mają się czym pochwalić. Firmy ze starego kontynentu rosną szybciej i ten trend powinien się utrzymać.

Publikacja: 10.12.2025 05:02

Wojskowy śmigłowiec Leonardo AW249 Fenice na Paris Air Show w Paryżu we Francji, w poniedziałek 16 c

Wojskowy śmigłowiec Leonardo AW249 Fenice na Paris Air Show w Paryżu we Francji, w poniedziałek 16 czerwca 2025 r.

Foto: Bloomberg

Maciej Miłosz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Ile europejskich firm znalazło się wśród 30 największych zbrojeniowych koncernów globalnie?
  • Jaka jest pozycja firm takich jak BAE Systems, Leonardo, Airbus i Thales na arenie międzynarodowej?
  • Dlaczego europejscy giganci zbrojeniowi, tacy jak Rheinmetall, notują szybki wzrost przychodów?
  • Jak wygląda sytuacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej na tle europejskich konkurentów?

„Wielka piątka” – tak do niedawna określano pięć największych na świecie firm z branży zbrojeniowej. Co ciekawe, wszystkie, czyli Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics i Boeing pochodziły z USA. Jednak najnowszy ranking przychodów zbrojeniówki za 2024 r. opublikowany przez Międzynarodowy Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) wskazuje, że tę piątkę właśnie „rozbiło” brytyjskie BAE Systems, które z przychodami z sektora obronnego na poziomie prawie 34 mld dol. uplasowało się na czwartym miejscu na świecie. Co prawda, ten wzrost został w dużej mierze spowodowany poprzez przejęcie obszaru aerospace z firmy Ball, to jednak nie zmienia to faktu, że czwarta największa firma zbrojeniowa ma siedzibę w Europie. BAE Systems ma bardzo szerokie portfolio produktów i np. to właśnie od tej firmy Polska Grupa Zbrojeniowa kupuje technologię produkcji pocisków 155 mm.

9 z 30 największych pochodzi z Europy

Jak radzą sobie inni potentaci z Europy? Wśród największych 30 firm na świecie, nie licząc tych z Rosji, aż 9 to podmioty właśnie z Europy Zachodniej. Na drugim miejscu na Starym Kontynencie, a na dwunastym na świecie, jest włoskie Leonardo z rocznymi przychodami na poziomie prawie 14 mld dol. Włoska firma także obecna jest w wielu obszarach. W Polsce jest właścicielem PZL Świdnik, które właśnie realizują kontrakt na dostawę Wojsku Polskiemu 32 śmigłowców AW-149. Warto podkreślić, że także ta firma bierze udział w konsolidacji europejskiego rynku zbrojeniowego, np. w ostatnim czasie przejęła Iveco Defence, które specjalizuje się w produkcji pojazdów.

Licząc przychody tylko z sektora defense, nieobejmujące rynku cywilnego, tuż za Włochami znalazł się Airbus, który w zestawieniu za 2023 r. był tuż… przed Leonardo. Co ważne, Airbus jest określany jako spółka transeuropejska, co wynika z tego, że jego akcje są notowane na giełdach w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Z polskiego punktu widzenia, najbardziej widoczne działania Airbusa są w domenie kosmicznej (czekamy na dostawę dwóch dużych satelitów, która powinna nastąpić w 2027 r.), lotniczej (rozważamy zakup latających tankowców) oraz śmigłowcowej (niedoszły kontrakt na zakup śmigłowców Caracal).

Z kolei na piętnastym miejscu na świecie i na czwartym w Europie jest francuski Thales, którego przychody w 2024 r. osiągnęły prawie 12 mld dol. Ta spółka specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach elektronicznych i łączności, ale także jest silnie obecna w domenie kosmicznej, biorąc udział m.in. w europejskim programie Galileo.

Co ważne, ci trzej giganci niedawno postanowili połączyć siły. – Podpisaliśmy memorandum o porozumieniu z Airbusem i Thalesem w celu utworzenia nowej firmy w sektorze kosmicznym. Ta inicjatywa ma na celu wzmocnienie strategicznej autonomii Europy w kosmosie i dalszą konsolidację roli Leonardo jako wiodącego gracza w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, obronności i bezpieczeństwa – poinformował akcjonariuszy Roberto Cingolani, dyrektor generalny Leonardo. Warto przypomnieć, że tego typu sojusze europejskich firm nie są niczym nowym. Jedynymi udziałowcami specjalizującej się m.in. w technologiach rakietowych spółki MBDA (9. w Europie, 30. na świecie) są wspomniane już BAE Systems, Airbus i Leonardo.

PGZ na miejscu 15. w Europie

Patrząc na przychody z sektora zbrojeniowego w Europie, na piątym miejscu po BAE Systems, Leonardo, Airbusie i Thalesie jest niemiecki Rheinmetall. To daje niemieckiemu koncernowi 20. miejsce na świecie. Warto jednak odnotować, że żadna z wyżej notowanych firm nie rosła tak szybko. Przychody specjalizującego się m.in. w produkcji amunicji i pojazdów giganta z RFN wzrosły rok do roku o 46 proc. i przekroczyły 8 mld dol. Przy firmach tej wielkości takie wzrosty należą do rzadkości. Z czego wynika tak szybki rozwój? Z jednej strony, niemiecki rząd, dostrzegając zagrożenie ze strony Rosji postanowił wzmocnić własne zdolności do obrony, a duża część środków przeznaczanych na uzbrojenie płynie właśnie do największej firmy zbrojeniowej w Niemczech. Z drugiej, nasi zachodni sąsiedzi silnie się rozwijają m.in. w państwach bałtyckich, na Węgrzech i w Rumunii, co już wkrótce dodatkowo powinno przyspieszyć wzrost dochodów.

Na miejscu szóstym w Europie jest brytyjski Rolls-Royce, który specjalizuje się m.in. w produkcji silników lotniczych, a na siódmym szwedzki Saab, który właśnie wygrał postępowanie na dostawę Polsce trzech okrętów podwodnych.

Jak na tym tle wypada Polska? Państwowa Polska Grupa Zbrojeniowa zajmuje 15 miejsce w Europie (51. na świecie) z przychodami nieco przekraczającymi 3 mld dolarów.

Czego można się spodziewać w najbliższych latach? Już w 2024 r. przychody firm europejskich z sektora obronnego rosły szybciej niż branży ogółem, w szczególności podmiotów ze Stanów Zjednoczonych. Ten trend powinien się utrzymać, z powodu zagrożenia ze strony Rosji i dużych środków finansowych, które trafią do europejskiej zbrojeniówki w najbliższych latach. Chodzi m.in. o 150 mld euro z unijnego Instrumentu finansowego SAFE oraz olbrzymi program zbrojeniowy, który zapowiada niemiecki rząd w związku z chęcią wydawania 3,5 proc. PKB na obronność. Biorąc pod uwagę coraz wyraźniejsze rozchodzenie się USA i Europy, a przez to możliwe ograniczanie europejskich zakupów w przemyśle zbrojeniowym USA, perspektywy rozwoju europejskiej zbrojeniówki wydają się bardzo dobre.

