Z tego artykułu dowiesz się: Ile europejskich firm znalazło się wśród 30 największych zbrojeniowych koncernów globalnie?

Jaka jest pozycja firm takich jak BAE Systems, Leonardo, Airbus i Thales na arenie międzynarodowej?

Dlaczego europejscy giganci zbrojeniowi, tacy jak Rheinmetall, notują szybki wzrost przychodów?

Jak wygląda sytuacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej na tle europejskich konkurentów?

„Wielka piątka” – tak do niedawna określano pięć największych na świecie firm z branży zbrojeniowej. Co ciekawe, wszystkie, czyli Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics i Boeing pochodziły z USA. Jednak najnowszy ranking przychodów zbrojeniówki za 2024 r. opublikowany przez Międzynarodowy Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) wskazuje, że tę piątkę właśnie „rozbiło” brytyjskie BAE Systems, które z przychodami z sektora obronnego na poziomie prawie 34 mld dol. uplasowało się na czwartym miejscu na świecie. Co prawda, ten wzrost został w dużej mierze spowodowany poprzez przejęcie obszaru aerospace z firmy Ball, to jednak nie zmienia to faktu, że czwarta największa firma zbrojeniowa ma siedzibę w Europie. BAE Systems ma bardzo szerokie portfolio produktów i np. to właśnie od tej firmy Polska Grupa Zbrojeniowa kupuje technologię produkcji pocisków 155 mm.

9 z 30 największych pochodzi z Europy

Jak radzą sobie inni potentaci z Europy? Wśród największych 30 firm na świecie, nie licząc tych z Rosji, aż 9 to podmioty właśnie z Europy Zachodniej. Na drugim miejscu na Starym Kontynencie, a na dwunastym na świecie, jest włoskie Leonardo z rocznymi przychodami na poziomie prawie 14 mld dol. Włoska firma także obecna jest w wielu obszarach. W Polsce jest właścicielem PZL Świdnik, które właśnie realizują kontrakt na dostawę Wojsku Polskiemu 32 śmigłowców AW-149. Warto podkreślić, że także ta firma bierze udział w konsolidacji europejskiego rynku zbrojeniowego, np. w ostatnim czasie przejęła Iveco Defence, które specjalizuje się w produkcji pojazdów.

Licząc przychody tylko z sektora defense, nieobejmujące rynku cywilnego, tuż za Włochami znalazł się Airbus, który w zestawieniu za 2023 r. był tuż… przed Leonardo. Co ważne, Airbus jest określany jako spółka transeuropejska, co wynika z tego, że jego akcje są notowane na giełdach w Niemczech, Francji i Hiszpanii. Z polskiego punktu widzenia, najbardziej widoczne działania Airbusa są w domenie kosmicznej (czekamy na dostawę dwóch dużych satelitów, która powinna nastąpić w 2027 r.), lotniczej (rozważamy zakup latających tankowców) oraz śmigłowcowej (niedoszły kontrakt na zakup śmigłowców Caracal).