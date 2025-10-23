Z tego artykułu się dowiesz: Jakie europejskie firmy kosmiczne nawiązały współpracę przy tworzeniu nowej spółki?

„Nowa spółka połączy, zbuduje i rozwinie szerokie portfolio uzupełniających się technologii i kompleksowych rozwiązań, od infrastruktury kosmicznej po usługi (z wyłączeniem rakiet nośnych). Przyspieszy ona innowacje na tym strategicznym rynku, aby stworzyć zjednoczonego, zintegrowanego i odpornego europejskiego gracza w sektorze kosmicznym, dysponującego masą krytyczną umożliwiającą globalną konkurencję i rozwój na rynkach eksportowych” – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez spółki.

Nowa spółka kosmiczna zacznie działać od 2027 r.

Nowy podmiot ma zatrudniać ok. 25 tys. ludzi w różnych krajach Europy, a roczne przychody mają wynosić ok. 6,5 mld euro. Na czym ma polegać to połączenie? Francusko-niemiecki Airbus wniesie działy Space Systems i Space Digital, pochodzące z Airbus Defence and Space, włoski Leonardo swój dział kosmiczny i udziały w Telespazio i Thales Alenia Space, a francuski Thales udziały w Thales Alenia Space, Telespazio i Thales SESO. Udziały Airbus w nowej spółce będą wynosić 35 proc., a pozostałych dwóch udziałowców – Leonarda i Thalesa po 32,5 proc.

Celem połączenia jest osiągnięcie synergii, ale też „zwiększanie konkurencyjności w obliczu globalnych graczy, osiąganie masy krytycznej i zapewnienie Europie pozycji głównego gracza na międzynarodowym rynku kosmicznym”.