Reklama

Europejscy giganci kosmiczni łączą siły. Powstanie nowa spółka

Airbus, Leonardo i Thales ogłosiły właśnie porozumienie, na mocy którego ma powstać nowa spółka o przychodach ponad 6 mld euro rocznie.

Publikacja: 23.10.2025 13:49

Airbus, Leonardo i Thales ogłosiły właśnie porozumienie w sprawie nowej spółki

Airbus, Leonardo i Thales ogłosiły właśnie porozumienie w sprawie nowej spółki

Foto: Adobe Stock

Maciej Miłosz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie europejskie firmy kosmiczne nawiązały współpracę przy tworzeniu nowej spółki?
  • Jakie technologie i rozwiązania mają być włączone do wspólnego projektu?
  • Kiedy nowa spółka kosmiczna ma rozpocząć swoją działalność?
  • Jaki jest cel i oczekiwane korzyści z utworzenia nowej spółki kosmicznej?

„Nowa spółka połączy, zbuduje i rozwinie szerokie portfolio uzupełniających się technologii i kompleksowych rozwiązań, od infrastruktury kosmicznej po usługi (z wyłączeniem rakiet nośnych). Przyspieszy ona innowacje na tym strategicznym rynku, aby stworzyć zjednoczonego, zintegrowanego i odpornego europejskiego gracza w sektorze kosmicznym, dysponującego masą krytyczną umożliwiającą globalną konkurencję i rozwój na rynkach eksportowych” – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez spółki.

Nowa spółka kosmiczna zacznie działać od 2027 r.

Nowy podmiot ma zatrudniać ok. 25 tys. ludzi w różnych krajach Europy, a roczne przychody mają wynosić ok. 6,5 mld euro. Na czym ma polegać to połączenie? Francusko-niemiecki Airbus wniesie działy Space Systems i Space Digital, pochodzące z Airbus Defence and Space, włoski Leonardo swój dział kosmiczny i udziały w Telespazio i Thales Alenia Space, a francuski Thales udziały w Thales Alenia Space, Telespazio i Thales SESO. Udziały Airbus w nowej spółce będą wynosić 35 proc., a pozostałych dwóch udziałowców – Leonarda i Thalesa po 32,5 proc.

Celem połączenia jest osiągnięcie synergii, ale też „zwiększanie konkurencyjności w obliczu globalnych graczy, osiąganie masy krytycznej i zapewnienie Europie pozycji głównego gracza na międzynarodowym rynku kosmicznym”.

Czytaj więcej

Zakład produkcyjny włoskiego koncernu MBDA
Modernizacja Sił Zbrojnych
Europejska zbrojeniówka ma się coraz lepiej
Reklama
Reklama

– Nowa spółka stanowi przełom dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Ucieleśnia ona naszą wspólną wizję budowania silniejszej i bardziej konkurencyjnej obecności Europy na coraz bardziej dynamicznym globalnym rynku kosmicznym. Łącząc nasze talenty, zasoby, wiedzę specjalistyczną i potencjał badawczo-rozwojowy, dążymy do generowania wzrostu, przyspieszenia innowacji i zapewnienia większej wartości naszym klientom i udziałowcom – napisali we wspólnym oświadczeniu prezes Airbusa Guillaume Faury, prezes i dyrektor generalny Leonardo Roberto Cingolani oraz Patrice Caine, prezes i dyrektor generalny Thalesa. – To partnerstwo jest zgodne z ambicjami rządów europejskich, które chcą wzmocnić swoje zasoby przemysłowe i technologiczne, zapewniając Europie autonomię w strategicznym obszarze kosmicznym i jego licznych zastosowaniach.

Nowa spółka powinna rozpocząć działalność w 2027 r.

Razem łatwiej: współpraca koncernów zbrojeniowych i kosmicznych

Warto przypomnieć, że tego typu kooperacja wielkich koncernów zbrojeniowych i kosmicznych w Europie nie jest niczym nowym. Specjalizujący się w technologiach rakietowych koncern MBDA, który jest zaangażowany m.in. w polski program obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Narew, powstał na początku XXI w. w wyniku kooperacji Airbusa (37,5 proc. udziałów), brytyjskiego BAE Systems (37,5 proc.) i Leonardo (25 proc.).

Z kolei produkująca śmigłowce NH90 NHIndustries to spółka-córka Airbus Helicopters, Leonardo i GKN Fokker Aerospace.

Nawet częstsze w europejskim przemyśle zbrojeniowym są spółki-córki tworzone przez dwóch partnerów. I tak np. niemiecki potentat Rheinmetall ma spółkę joint venture ze specjalizującym się w produkcji pojazdów ciężarowych MAN-em, a w Polsce nową spółkę do produkcji pocisków rakietowych założyły właśnie Grupa WB i Hanwha Aerospace.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przemysł obronny Firmy Airbus Group Leonardo Rheinmetall Grupa WB Thales Hanwha Aerospace BAE Systems

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie europejskie firmy kosmiczne nawiązały współpracę przy tworzeniu nowej spółki?
  • Jakie technologie i rozwiązania mają być włączone do wspólnego projektu?
  • Kiedy nowa spółka kosmiczna ma rozpocząć swoją działalność?
  • Jaki jest cel i oczekiwane korzyści z utworzenia nowej spółki kosmicznej?

Pozostało jeszcze 90% artykułu

„Nowa spółka połączy, zbuduje i rozwinie szerokie portfolio uzupełniających się technologii i kompleksowych rozwiązań, od infrastruktury kosmicznej po usługi (z wyłączeniem rakiet nośnych). Przyspieszy ona innowacje na tym strategicznym rynku, aby stworzyć zjednoczonego, zintegrowanego i odpornego europejskiego gracza w sektorze kosmicznym, dysponującego masą krytyczną umożliwiającą globalną konkurencję i rozwój na rynkach eksportowych” – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez spółki.

Nowa spółka kosmiczna zacznie działać od 2027 r.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
BWP Borsuk
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Borsuk budowany w HSW i Grupie WB zapowiada skok technologiczny w wojskach zmechnizowanych
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Armatohaubica 155 mm Krab.
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm.
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie