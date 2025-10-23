Aktualizacja: 23.10.2025 13:56 Publikacja: 23.10.2025 13:49
Airbus, Leonardo i Thales ogłosiły właśnie porozumienie w sprawie nowej spółki
„Nowa spółka połączy, zbuduje i rozwinie szerokie portfolio uzupełniających się technologii i kompleksowych rozwiązań, od infrastruktury kosmicznej po usługi (z wyłączeniem rakiet nośnych). Przyspieszy ona innowacje na tym strategicznym rynku, aby stworzyć zjednoczonego, zintegrowanego i odpornego europejskiego gracza w sektorze kosmicznym, dysponującego masą krytyczną umożliwiającą globalną konkurencję i rozwój na rynkach eksportowych” – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez spółki.
Nowy podmiot ma zatrudniać ok. 25 tys. ludzi w różnych krajach Europy, a roczne przychody mają wynosić ok. 6,5 mld euro. Na czym ma polegać to połączenie? Francusko-niemiecki Airbus wniesie działy Space Systems i Space Digital, pochodzące z Airbus Defence and Space, włoski Leonardo swój dział kosmiczny i udziały w Telespazio i Thales Alenia Space, a francuski Thales udziały w Thales Alenia Space, Telespazio i Thales SESO. Udziały Airbus w nowej spółce będą wynosić 35 proc., a pozostałych dwóch udziałowców – Leonarda i Thalesa po 32,5 proc.
Celem połączenia jest osiągnięcie synergii, ale też „zwiększanie konkurencyjności w obliczu globalnych graczy, osiąganie masy krytycznej i zapewnienie Europie pozycji głównego gracza na międzynarodowym rynku kosmicznym”.
– Nowa spółka stanowi przełom dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Ucieleśnia ona naszą wspólną wizję budowania silniejszej i bardziej konkurencyjnej obecności Europy na coraz bardziej dynamicznym globalnym rynku kosmicznym. Łącząc nasze talenty, zasoby, wiedzę specjalistyczną i potencjał badawczo-rozwojowy, dążymy do generowania wzrostu, przyspieszenia innowacji i zapewnienia większej wartości naszym klientom i udziałowcom – napisali we wspólnym oświadczeniu prezes Airbusa Guillaume Faury, prezes i dyrektor generalny Leonardo Roberto Cingolani oraz Patrice Caine, prezes i dyrektor generalny Thalesa. – To partnerstwo jest zgodne z ambicjami rządów europejskich, które chcą wzmocnić swoje zasoby przemysłowe i technologiczne, zapewniając Europie autonomię w strategicznym obszarze kosmicznym i jego licznych zastosowaniach.
Nowa spółka powinna rozpocząć działalność w 2027 r.
Warto przypomnieć, że tego typu kooperacja wielkich koncernów zbrojeniowych i kosmicznych w Europie nie jest niczym nowym. Specjalizujący się w technologiach rakietowych koncern MBDA, który jest zaangażowany m.in. w polski program obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Narew, powstał na początku XXI w. w wyniku kooperacji Airbusa (37,5 proc. udziałów), brytyjskiego BAE Systems (37,5 proc.) i Leonardo (25 proc.).
Z kolei produkująca śmigłowce NH90 NHIndustries to spółka-córka Airbus Helicopters, Leonardo i GKN Fokker Aerospace.
Nawet częstsze w europejskim przemyśle zbrojeniowym są spółki-córki tworzone przez dwóch partnerów. I tak np. niemiecki potentat Rheinmetall ma spółkę joint venture ze specjalizującym się w produkcji pojazdów ciężarowych MAN-em, a w Polsce nową spółkę do produkcji pocisków rakietowych założyły właśnie Grupa WB i Hanwha Aerospace.
