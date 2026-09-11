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Prezes Targów Kielce: wspaniałe MSPO, ale parę rzeczy trzeba poprawić

Jak wypadł tegoroczny salon obronny w Kielcach w skali 1-10? - Pod względem wielkości, ilości firm i zwiedzających to na ocenę 15 – mówi Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. - Pod aktywności kraju wiodącego, czyli Kanady – na 20. Mieliśmy też obecność mediów. Ale pod względem czasu koniecznego do wejścia na targi przez kontrolę bezpieczeństwa, Salon zasłużył tylko na ocenę 5. Pod względem parkingów - na 6. To musimy poprawić. Apeluję tez do miasta o unowocześnienie układu drogowego wokół Targów – dodaje Mochoń.

