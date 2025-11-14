W 2025 r. nie będzie umowy na okręty podwodne

Jeśli chodzi o polski przemysł, to zacierać ręce może m.in. Rosomak S.A. – do końca roku powinna zostać zawarta umowa na Wozy Ewakuacji Medycznej. Z kolei AMZ Kutno, które pod koniec października podpisało wartą 800 mln zł umowę na dostawę sanitarek, może się spodziewać kontraktu na dostawę wozów rozpoznawczych. Te pojazdy mają służyć u boku m.in. czołgów K2. W sumie wartość portfela zamówień tej spółki jest już także liczona w miliardach złotych.

We wstępnych planach było także podpisanie wartej kilkanaście miliardów złotych umowy na dostawę trzech okrętów podwodnych. Do końca roku takiego kontraktu jednak nie będzie, ale wiele wskazuje na to, że rząd w tym czasie ogłosi, z którego kraju będzie dostawca. Do końca października 6 oferentów dostarczyło resortowi obrony finalne informacje dotyczące swoich ofert. Teraz trwa ich ocena, a później powołany przez MON zespół zadaniowy przedstawi Radzie Ministrów swoją rekomendację. Oferty nie będą oceniane punktowo, dlatego politycy będą mieli większe pole manewru. Najpewniej w najbliższych tygodniach rząd podejmie decyzję i wskaże dostawcę, z którym zostanie podpisane międzyrządowe porozumienie, a później przeprowadzone negocjacje umowy wykonawczej. Jej podpisania można się spodziewać w połowie przyszłego roku.

Mniejsza wartość nowych umów na uzbrojenie

W sumie wartość planowanych zakupów uzbrojenia do końca roku to kilkadziesiąt mld zł. Można szacować, że w całym 2025 r. będzie to od 100 mld do 120 mld zł. To zauważalnie mniej niż w 2024 r., gdy wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że udało się podpisać umowy na ponad 150 mld zł, co było swoistym rekordem.

Z czego wynika ta obniżka? Przyczyn jest co najmniej kilka. Podstawową są już zawarte w ostatnich latach kontrakty i fakt, że teraz trzeba płacić kolejne ich transze, co w dużym stopniu pochłania nasze wydatki na obronność. Jednocześnie to blokuje możliwość zawierania kolejnych umów z powodu braku zapewnienia finansowania na lata kolejne.

Poza tym większą rolę w kwestiach uzbrojenia zaczęło odgrywać Ministerstwo Finansów, które skutecznie ogranicza ambicje resortu obrony. Jest to związane m.in. z wciąż niewyjaśnioną kwestią, z jakiej puli będziemy spłacać zobowiązania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – czy ten dług będzie spłacany tylko z budżetu MON czy jednak z budżetu całego państwa. To pierwsze rozwiązanie oznacza katastrofę finansową armii w najbliższych latach, na co wskazywał m.in. były minister obrony Mariusz Błaszczak.